Bloomberg: Трамп предпочитает пошлины вместо антироссийских санкций
Президент США Дональд Трамп высказался за введение пошлин вместо антироссийских санкций, пишет Bloomberg.
По информации Bloomberg, Трамп озвучил такую позицию в ходе обсуждения с Евросоюзом вариантов давления на Россию, передает ТАСС.
Источники агентства также уточнили, что чиновники стран Группы семи ведут работу над новым пакетом предложений. Они планируют завершить подготовку этих мер в течение двух недель.
Агентство отмечает, что Евросоюз намерен представить странам – членам пакет санкций против России 19 сентября.
Газета Handelsblatt писала, что Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.
Ранее ЕС отложил новый пакет санкций против России.