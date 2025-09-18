Bloomberg: Трамп предпочитает пошлины вместо антироссийских санкций

Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине

Tекст: Валерия Городецкая

Один из случаев произошел перед началом военной церемонии в Виндзорском замке, где Трамп похлопал монарха по спине во время подъема на помост, передает РИА «Новости».

Ранее телеканал CNN отмечал, что Трамп во время первого государственного визита в 2019 году приобнял королеву Елизавету II после тоста, однако тогда Букингемский дворец не выразил недовольства этим поступком.

Сейчас Трамп находится в Британии со вторым государственным визитом. В ближайшую среду в Лондоне намечена масштабная акция против визита американского президента, аналогичная протестам 2019 года.

В понедельник Bloomberg анонсировало второй государственный визит Трампа в Британию.

В 2019 году после первого визита Трампа в Британию королева Елизавета II рассказала главе правительства Австралии Скотту Моррисону о том, что американский президент «испортил ей лужайку».