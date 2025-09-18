Путин назвал макроэкономическую стабильность приоритетом для страны

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с лидерами парламентских фракций Путин отметил, что в ходе предстоящей осенней сессии Госдумы депутатам предстоит обсудить множество важных вопросов, передает ТАСС. Президент отдельно выделил сохранение макроэкономической стабильности как один из ключевых приоритетов.

Путин подчеркнул, что от устойчивости экономики напрямую зависит выполнение государством социальных обязательств перед гражданами и повышение обороноспособности России. «Один из приоритетов, безусловно, мы постоянно к нему возвращаемся, – это сохранение макроэкономической стабильности в экономике. Потому что от этого будут зависеть вопросы, которым вы уделяете всегда первостепенное значение», – заявил президент.

Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что властям важно пройти по «острому лезвию» – поддерживать макроэкономическую стабильность, не переохлаждая при этом экономику.

Он подчеркивал, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые.