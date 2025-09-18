  • Новость часаВ Харьковской области уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    18 сентября 2025, 08:43 • Новости дня

    Колумнист Hurriyet заявил о влиянии Израиля на позицию США по Газе

    Hurriyet: Позиция США по Газе оказалась под влиянием Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В последнее время израильское руководство заметно усилило влияние на формирование американской политики по сектору Газа, определяя ключевые направления позиции Вашингтона, пишет колумнист турецкой газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам.

    Влияние Израиля на формирование позиции США по вопросу сектора Газа становится всё более решающим, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию турецкой газеты Hurriyet.

    Колумнист Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам, отмечает фундаментальный сдвиг в отношениях двух стран: если раньше Вашингтон определял рамки действий Тель-Авива, то теперь израильское руководство диктует направление американской политики.

    В статье подчеркивается, что несмотря на недовольство военной тактикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президент США Дональд Трамп избегает реального давления на Израиль. По мнению Сельви, трагические события в Газе, которые в Турции воспринимаются как геноцид, стали результатом тесного взаимодействия между США и Израилем.

    Сельви критикует не только Нетаньяху, но и американский политический истеблишмент. Он пишет: «Раньше президенты США формулировали требования к премьер-министрам Израиля. Сегодня премьер-министр Израиля фактически задает тон позициям американских президентов. Произошла перевернутая иерархия – теперь Израиль выступает в роли ведущего игрока, а США – ведомого».

    Колумнист также отмечает попытки администрации США не допустить превращения предстоящей сессии Генассамблеи ООН в площадку для осуждения израильских действий в Газе и обсуждения признания Палестины. Сельви считает, что ответственность за ситуацию в Газе лежит не только на Израиле, но и на США как на активном участнике происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа с целью оккупации этой территории. Авианалеты по Газе характеризуются как массированные и нескончаемые. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    16 сентября 2025, 11:56 • Новости дня
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейские подразделения Израиля начали продвижение вглубь города Газа в составе двух дивизий, в ближайшие дни планируется подключение еще одной дивизии, сообщил представитель ЦАХАЛ.

    Две дивизии Армии обороны Израиля начали маневр вглубь города Газа, передает РИА «Новости».

    Представитель ЦАХАЛ сообщил, что 98-я и 161-я дивизии уже задействованы в операции, а в ближайшее время к ним должна присоединиться третья дивизия. Это заявление было сделано на брифинге для иностранных журналистов.

    Он подчеркнул: «Мы ожидаем, что на поле боя столкнемся с 2-3 тыс. террористов». По данным военных, операция проводится с учетом этих оценок и с учетом возможного сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа с объявленной целью оккупации этой территории. Международные агентства отметили массированные и нескончаемые бомбардировки Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    16 сентября 2025, 01:47 • Новости дня
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные начали наступление «с целью оккупации Газы», пишет портал Axios со ссылкой на источник в израильском руководстве.

    По данным Axios, израильские силы в понедельник начали «наземное наступление». Операция проводится «с целью оккупации Газы», передает ТАСС.

    Axios уточнил, что администрация США не будет вмешиваться в действия израильской стороны и позволит Израилю самостоятельно принимать решения по конфликту. Источники сообщают, что госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о поддержке Вашингтоном наземной операции. При этом США хотят, чтобы она «завершилась как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский военно-политический кабинет одобрил план Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    16 сентября 2025, 05:05 • Новости дня
    AFP: Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками

    Tекст: Антон Антонов

    Идут интенсивные бомбардировки города Газа, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на жителя города Ахмеда Газаля.

    «Город Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками, и угроза не перестает нарастать», – приводит слова Газаля РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    По его словам, некоторые здания полностью уничтожены, люди остаются под завалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что израильские военные начали наступление с целью занять Газу.

    16 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    В ООН заявили о приближении точки невозврата по двум государствам из-за Израиля

    ООН: Действия Израиля подводят решение по двум государствам к точке невозврата

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация принципа сосуществования двух государств в палестино-израильском конфликте оказалась под угрозой из-за последних действий Израиля, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    Последние действия Израиля фактически приближают реализацию принципа сосуществования двух государств к точке невозврата, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на экстренной сессии Совета по правам человека, передает ТАСС.

    Он отметил, что в день удара Израиля по Катару власти еврейского государства объявили о новой фазе наступления на Газу и выдали приказ о выселении около миллиона жителей города Газа без гарантий их безопасности.

    По словам Тюрка, в тот момент, когда в Дохе проходили похороны погибших, израильское правительство официально одобрило проект строительства тысяч единиц жилья для израильских поселенцев в зоне Е-1 на Западном берегу реки Иордан. Верховный комиссар подчеркнул: «Это последний из длинного списка незаконных фактов на местах, которые все ближе и ближе подводят решение на основе сосуществования двух государств к точке невозврата».

    Двугосударственная формула предполагает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое должно сосуществовать в мире с Израилем. Международное сообщество рассматривает этот подход как ключ к урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет.

    Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    16 сентября 2025, 06:05 • Новости дня
    Шойгу прибыл в Багдад

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в столицу Ирака, чтобы обсудить развитие сотрудничества в сфере безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

    В ходе визита в Багдад Шойгу проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака, передает ТАСС.

    В рамках предстоящих переговоров планируется озвучить готовность Москвы к дальнейшему укреплению и наращиванию взаимодействия в сфере безопасности. Кроме обсуждения двусторонних вопросов, стороны планируют затронуть и региональную проблематику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Шойгу провел переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    16 сентября 2025, 15:30 • Новости дня
    Израиль призвал к эвакуации из порта Ходейда в Йемене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля призвала к немедленной эвакуации людей из района йеменского порта Ходейда, контролируемого движением «Ансар Аллах».

    Представитель армии Авихай Эдри опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) спутниковый снимок порта, отметив красным опасную зону, передает ТАСС.

    «Срочное предупреждение всем, кто находится в йеменском порту Ходейда. Армия обороны Израиля в ближайшие часы атакует район, отмеченный на карте, в связи с военными действиями террористического режима хуситов. В целях вашей безопасности мы призываем всех, кто находится в порту Ходейда и на пришвартованных там судах, немедленно эвакуироваться», – говорится в сообщении.

    Ранее аналогичные предупреждения публиковались перед авиаударами по целям в секторе Газа, Ливане и Йемене.

    В мае американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена.

    На прошлой неделе при ударах Израиля по Йемену погибли и пострадали десятки человек.

    16 сентября 2025, 14:21 • Новости дня
    В ЕК заявили об исключительном праве МУС устанавливать факт геноцида в Газе

    Представитель ЕК аль-Ануни заявил о праве МУС устанавливать геноцид в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Только международный суд( МУС) может установить факт геноцида в Газе, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.

    Установить факт геноцида в Газе может только международный суд, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    По словам аль-Ануни, исключительно компетенция национальных судов, а также международных судов и трибуналов – определять, были ли совершены международные преступления, включая геноцид.

    Он подчеркнул, что Евросоюз придерживается позиции, согласно которой квалифицировать такие действия имеют право только юридические органы, а не политические или общественные структуры.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    Израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в Газе сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    16 сентября 2025, 22:18 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о приглашении его Трампом в Вашингтон в конце сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приглашении президента США Дональда Трампа в Вашингтон, через несколько дней после выступления израильского премьера на Генассамблее ООН.

    «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме 29 сентября, через три дня после запланированного выступления премьер-министра на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке», – пишет Times Of Israel.

    Нетаньяху на пресс-конференции сообщил, что приглашение поступило во время телефонного разговора с Трампом, с которым он провел несколько бесед после удара ЦАХАЛ по лидерам ХАМАС в Катаре.

    В конце сентября будет четвертая встреча политиков с начала второго президентского срока Трампа. На вопрос, уведомил ли он Трампа перед нанесением удара, Нетаньяху повторил свое заявление о том, что версия событий Белого дома была «правильной» и что Израиль несет полную ответственность за удар.

    Он отказался конкретно отвечать на вопрос о сроках предупреждения Израилем Вашингтона на фоне сообщений о том, что Трамп был проинформирован почти за час до нанесения ударов.

    В этот же день Нетаньяху заявил, что обсуждал с Трампом вопрос о заложниках ХАМАС. По его словам, политики «обсудили возникшую возможность, которая, на мой взгляд, очень, очень важна – решение вопроса о безопасности заложников».

    «Как сказал представитель ХАМАС, они использовали наших заложников в качестве живого щита, то есть разместили их в местах, которые подвергали их опасности. Это ужасно. Это также привело в ужас президента (Трампа)», – сказал Нетаньяху, имея в виду высказывания Трампа, предостерегавшего ХАМАС от использования заложников в качестве живого щита.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    16 сентября 2025, 21:35 • Новости дня
    Израиль пообещал создать независимую от других стран оборонную промышленность

    Нетаньяху объявил о создании в Израиле самодостаточного оборонного комплекса

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля заявил о намерении развивать собственную военную индустрию для минимизации влияния возможных международных ограничений.

    Как сообщает ТАСС, Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции по вопросам экономики отметил, что Израиль создаст мощную и полностью независимую индустрию вооружений. По его словам, новый оборонно-промышленный комплекс не будет зависеть от любых международных политических ограничений.

    Нетаньяху подчеркнул: «Мы построим независимую индустрию вооружений, очень мощную, очень сильную, которая сможет выдержать любого рода международные политические ограничения и обеспечит безопасность Государства Израиль». Подробности реализации этих планов или сроки запуска не уточнялись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предложила ввести пошлины на более трети израильского экспорта в Евросоюз в связи с военной операцией Израиля в секторе Газа.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что последние действия Израиля ставят под угрозу реализацию принципа сосуществования двух государств в палестино-израильском конфликте.

    Испанский телеканал пообещал отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие в конкурсе.

    16 сентября 2025, 16:56 • Новости дня
    Израиль нанес серию авиаударов по порту Ходейда в Йемене

    Al Masirah: Израиль нанес серию авиаударов по порту Ходейда в Йемене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская авиация нанесла 12 ударов по контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах» территории порта Ходейда в одноименной провинции Йемена, сообщил Al Masirah.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что силы противовоздушной обороны вызвали «сильное замешательство у вражеской авиации», что вынудило часть израильских боевых порядков покинуть воздушное пространство до начала атаки, сообщил Al Masirah, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник армия обороны Израиля призвала к немедленной эвакуации людей из района йеменского порта Ходейда, контролируемого движением «Ансар Аллах».

    16 сентября 2025, 14:28 • Новости дня
    Лидер оппозиции Израиля назвал бесцельным наступление в Газе

    Лидер оппозиции Израиля Лапид назвал бесцельным наступление в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ЦАХАЛ в Газе выглядит бесцельной и усугубляет международную изоляцию Израиля, заявил глава партии «Еш атид», лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

    Лидер израильской оппозиции Яир Лапид жестко выступил против нового наступления армии на Газу, передает ТАСС. Он заявил, что операция выглядит бесцельной и усугубляет международную изоляцию Израиля.

    В интервью порталу Ynet Лапид задал вопросы: «Никто в мире не понимает, чего хочет Израиль. Какова стратегия? Какова окончательная картина? Как мы вернем похищенных? Как мы закончим войну?» Он также назвал действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху дилетантскими и высокомерными.

    Оппозиционный политик обратил внимание, что началась операция, исход которой неизвестен, и выразил мнение, что она может затянуться до 2026 года. По его словам, бессмысленно вести военные действия без четкой политической цели.

    Ранее армейские подразделения Израиля начали продвижение вглубь города Газа в составе двух дивизий.

    Министерство обороны Израиля заявило, что ЦАХАЛ продолжит военную операцию в Газе до полного уничтожения движения ХАМАС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    16 сентября 2025, 13:25 • Новости дня
    Эрдоган назвал Израиль угрозой мировому порядку

    Эрдоган заявил об угрозе мировому порядку из-за атаки Израиля на Катар

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль стал явной угрозой мировому порядку после нападения на представителей движения ХАМАС в Дохе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что нападение на представителей ХАМАС в Дохе стало очевидным свидетельством превращения Израиля в угрозу мировому порядку, особенно после атак на делегацию, ведущую переговоры по Газе, передает ТАСС.

    По его словам, действия Израиля стали вопиющим вызовом международной системе и демонстрируют нарушение суверенитета независимой и миролюбивой страны. Эрдоган подчеркнул, что нападение на делегацию, ведущую переговоры по Газе, свидетельствует о крайних мерах, к которым прибегает Израиль.

    Он отметил, что распределение мнений в ООН по израильско-палестинскому вопросу говорит о возрастании международной изоляции Тель-Авива. Президент Турции добавил, что даже те государства, которые раньше игнорировали действия израильских властей, теперь призывают к переменам. Эрдоган указал на принятие Нью-Йоркской декларации и результаты недавних голосований в ООН как на доказательства изменения международного подхода к проблеме Палестины.

    По словам Эрдогана, идея создания двух государств, которую Турция поддерживала на всех международных площадках, теперь стала общей позицией большинства стран. Он заявил, что признание Палестины западными странами усилит давление на Израиль, а Турция продолжит высказывать эту позицию на заседаниях ООН.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы Генассамблеи ООН.

    17 сентября 2025, 11:57 • Новости дня
    МИД Китая потребовал немедленно прекратить операцию Израиля в Газе

    Китайский МИД призвал Израиль к немедленному прекращению военной операции в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о необходимости срочного прекращения боевых действий Израиля в секторе Газа ради предотвращения дальнейшего гуманитарного кризиса.

    Китайские власти выступили с требованием к Израилю незамедлительно прекратить военную операцию в секторе Газа, передает ТАСС.

    По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, Пекин настаивает на необходимости немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации.

    «Мы настаиваем, чтобы Израиль прислушался к решительным призывам международного сообщества и немедленно прекратил военную операцию в Газе», – заявил Линь Цзянь.

    Китай также подчеркнул важность координации международного сообщества для достижения устойчивого мира и сохранения стабильности в регионе.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее назвал Израиль явной угрозой мировому порядку.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    16 сентября 2025, 06:29 • Новости дня
    Al Jazeera: Израильский удар по Газе привел к гибели людей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате израильского авиаудара по жилому дому в районе Сабра были зафиксированы человеческие жертвы и многочисленные раненые, сообщает телеканал Al Jazeera.

    Четыре человека погибли в результате израильского авиаудара по жилому дому в городе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Jazeera. По данным телеканала, удар был нанесен по району Сабра, в результате чего также пострадало множество людей.

    Ранее портал Axios сообщал о начале наступления израильской армии на город Газа с целью занять его. Подробности о числе раненых и состоянии пострадавших пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату сектора Газа. Израиль одобрил армейский план разгрома ХАМАС в этом регионе. ХАМАС назвал действия израильской армии «пренебрежением к усилиям посредников».

    16 сентября 2025, 10:57 • Новости дня
    Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль начал массированное наступление на город Газа, в связи с чем премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился с просьбой перенести заседания по делу о коррупции.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале масштабной военной операции против ХАМАС в городе Газа, передает ТАСС.

    В ходе своего заявления перед началом дачи показаний в суде по делу о коррупции он отметил: «Мы начали интенсивную операцию в Газе».

    Нетаньяху подчеркнул, что его занятость в связи с военными действиями вынуждает его просить об отсрочке очередных судебных слушаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские войска начали наземную операцию с заявленной целью «оккупации Газы». Израильская армия продолжает массированные и непрерывные бомбардировки Газы. Удары Израиля по Газе привели к гибели людей.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации