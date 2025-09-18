Hurriyet: Позиция США по Газе оказалась под влиянием Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Влияние Израиля на формирование позиции США по вопросу сектора Газа становится всё более решающим, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию турецкой газеты Hurriyet.

Колумнист Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам, отмечает фундаментальный сдвиг в отношениях двух стран: если раньше Вашингтон определял рамки действий Тель-Авива, то теперь израильское руководство диктует направление американской политики.

В статье подчеркивается, что несмотря на недовольство военной тактикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президент США Дональд Трамп избегает реального давления на Израиль. По мнению Сельви, трагические события в Газе, которые в Турции воспринимаются как геноцид, стали результатом тесного взаимодействия между США и Израилем.

Сельви критикует не только Нетаньяху, но и американский политический истеблишмент. Он пишет: «Раньше президенты США формулировали требования к премьер-министрам Израиля. Сегодня премьер-министр Израиля фактически задает тон позициям американских президентов. Произошла перевернутая иерархия – теперь Израиль выступает в роли ведущего игрока, а США – ведомого».

Колумнист также отмечает попытки администрации США не допустить превращения предстоящей сессии Генассамблеи ООН в площадку для осуждения израильских действий в Газе и обсуждения признания Палестины. Сельви считает, что ответственность за ситуацию в Газе лежит не только на Израиле, но и на США как на активном участнике происходящего.

