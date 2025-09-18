Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?4 комментария
Умер обвинявшийся в коррупции бывший мэр Вологды Евгений Шулепов
Шулепов в ноябре 2024 года перенес в СИЗО инсульт, после чего последовали операции, в том числе по установке кардиостимулятора, о смерти бывшего чиновника на 68-м году жизни сообщила его дочь Елена в соцсети.
«Папы больше нет», – написала Елена Шулепова в соцсети «ВКонтакте».
Евгений Шулепов, бывший глава Вологды, экс-депутат Госдумы и экс-депутат вологодского заксобрания обвинялся в коррупции. В мае 2025 года по уголовному делу Шулепова суд утвердил обвинительное заключение.
Окончательное обвинение Шулепову было предъявлено в получении 11,3 млн рублей взяток от коммерческих структур за беспрепятственное получение застройщиками разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов в Вологде, передает ТАСС.
Следствие считает, что с ноября 2008 года по март 2017-го Шулепов как мэр Вологды получал от застройщиков взятки в формате денег, передачи в собственность объектов недвижимости и значительных скидок на приобретение квартир.
Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура подала иск в Вологодский городской суд к бывшему главе Вологды Евгению Шулепову, а также к его жене, дочери, племяннице и приближенным. Ведомство требовало конфисковать десятки земельных участков, домов и квартир.