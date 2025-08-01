У экс-мэра Вологды требуют конфисовать десятки земельных участков, домов и квартир

Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-мэра Вологды Шулепова

Tекст: Валерия Городецкая

Надзорное ведомство требует изъять более 12 земельных участков, десять квартир и домов, 22 нежилых объекта недвижимости, расположенных в Вологодской и Московской областях, а также в Вологде и Москве, передает РБК со ссылкой на источники. В перечень входят квартира на Красной Пресне, загородный комплекс на реке Кубена и девять транспортных средств, включая автомобили Lexus, BMW, маломерное судно и снегоходы.

Согласно иску, прокуратура также требует взыскать почти 73 млн рублей, находящихся на счетах, а также наличные средства в размере свыше 16 тыс. долларов и 20 тыс. евро. Кроме того, фигуранты иска должны компенсировать государству 61 млн рублей, указывает РБК.

Как отмечают собеседники агентства, Генпрокуратура выяснила, что с 2003 по 2025 год Шулепов, занимая государственные и муниципальные должности, получал доходы от бизнеса, что, по данным ведомства, является конфликтом интересов. Для соблюдения формальных антикоррупционных требований он оформлял имущество и доли на доверенных лиц, а с 2016 года – будучи депутатом Госдумы – продолжал контролировать бизнес через номинальных владельцев.

В 2019 году Шулепов реализовал наиболее ликвидную часть активов ООО «Северинвест» за 425 млн рублей, не задекларировав полученные доходы, заявляют источники, знакомые с позицией Генпрокуратуры. Бывший мэр был задержан в мае 2024 года, а спустя год ему предъявлено окончательное обвинение в получении 11,3 млн рублей взяток от коммерческих структур.

В иске также говорится, что в 2004 году Шулепов, являясь депутатом, способствовал банкротству Вологодского станкостроительного завода и выкупу его активов по заниженной стоимости через подконтрольных лиц и вовлеченных родственников. Он также навязывал покупку продукции завода застройщикам в обмен на содействие по службе и разрешения на строительство.

Евгений Шулепов родился в 1958 году в деревне Кроплево Вологодской области. В 1980 году он окончил Вологодский политехнический институт, а в 2001 году стал главой совета директоров Сокольской мебельной фабрики.

В 2003 году Шулепов был избран депутатом законодательного собрания Вологодской области. Через два года он возглавил совет директоров ОАО «Вологодский станкостроительный завод».

В 2008 году Евгений Шулепов выиграл общегородские выборы на пост главы Вологды и занимал эту должность до 2016 года. Затем в течение пяти лет, с 2016 по 2021 год, он был депутатом Госдумы.

Ранее бывшего сочинского мэра Алексея Копайгородского обвинили в легализации преступно нажитого имущества по трем эпизодам.