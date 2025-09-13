Экс-замминистра обороны Иванову вменили получение взяток на 1,3 млрд рублей

Tекст: Ирма Каплан

«Моему подзащитному вменили три эпизода получения взятки, общая сумма – 1,3 млрд рублей», – сказал он РИА «Новости».

Балуев уточнил, что новое дело против Иванова завершено, оно насчитывает 300 томов.

«Расследование завершено, мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела», – добавил адвокат.

Напомним, ранее Балуев сообщил, что Иванов отверг все обвинения по новым эпизодам.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова было возбуждено новое уголовное дело, у него дома обнаружили коллекцию огнестрельного и холодного оружия, включая образцы СС и люфтваффе.

Девятого сентября Первый апелляционный суд поддержал вердикт в отношении бывшего замминистра обороны, приговоренного к 13 годам за финансовые преступления.

Мосгорсуд в июле приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей. Иванова лишили госнаград: ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетного звания «Заслуженный строитель России».