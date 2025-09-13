  • Новость часаПремьер-министр Малайзии заявил о визите Путина и Трампа на саммит АСЕАН
    «"Спектакль" с беспилотниками» надломил отношения Польши и США
    Предполагаемый убийца Чарли Кирка был арестован с помощью отца
    Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями
    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина
    На Украине заявили о скором прибытии делегации польских военных
    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России
    Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»
    Набиуллина заявила о будущем снижении ключевой ставки
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    10 комментариев
    13 сентября 2025, 03:37 • Новости дня

    Экс-замминистра обороны Иванову вменили получение взяток на 1,3 млрд рублей

    Tекст: Ирма Каплан

    Следствие считает бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова виновным в получении трех взяток на сумму более 1 млрд рублей, сообщил его адвокат Денис Балуев.

    «Моему подзащитному вменили три эпизода получения взятки, общая сумма – 1,3 млрд рублей», – сказал он РИА «Новости».

    Балуев уточнил, что новое дело против Иванова завершено, оно насчитывает 300 томов.

    «Расследование завершено, мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела», – добавил адвокат.

    Напомним, ранее Балуев сообщил, что Иванов отверг все обвинения по новым эпизодам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова было возбуждено новое уголовное дело, у него дома обнаружили  коллекцию огнестрельного и холодного оружия, включая образцы СС и люфтваффе.

    Девятого сентября Первый апелляционный суд поддержал вердикт в отношении бывшего замминистра обороны, приговоренного к 13 годам за финансовые преступления.

    Мосгорсуд в июле приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей. Иванова лишили госнаград: ордена «За заслуги перед Отечеством» II  степени и почетного звания «Заслуженный строитель России».

    12 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин ответил кинематографистам на запрос о квотах на прокат иностранного кино

    Путин ответил кинематографистам о квотах на прокат иностранного кино

    Путин ответил кинематографистам на запрос о квотах на прокат иностранного кино
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой затронул вопрос о возможном введении квот на прокат зарубежных фильмов, о чем ранее высказывались некоторые кинематографисты.

    «Вот, прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Любимова ответила, что фильмы из-за рубежа на российский киноэкран «не спешат возвращаться», однако помощь «российскому кинематографу в этом направлении будет необходима» со временем.

    «То есть вы поддерживаете то, за что бьются наши деятели культуры?» – уточнил Путин, на что министр культуры ответила утвердительно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, режиссер Егор Кончаловский высказался за ограничение числа американских фильмов в российском прокате и предложил направлять часть их доходов в «Фонд кино».

    До этого режиссер Никита Михалков предложил ввести квоты на западные фильмы и сделать обязательными взносы за их показ в России.

    Комментарии (3)
    12 сентября 2025, 21:16 • Новости дня
    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России

    Путин заявил о важности баланса между традициями и открытостью

    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент подчеркнул роль национальной культуры в развитии страны, отметив значимость взаимодействия с другими культурами и сохранения уникальных ценностей.

    Президент России Владимир Путин заявил на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур, что национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами, сообщили в Кремле.

    По его словам, многонациональность с самого начала определила уникальную культурную палитру страны и ее статус великой державы в искусстве, науке и литературе.

    «Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу», – подчеркнул президент.

    Путин также отметил, что взаимодействие культур – бесценный дар, позволивший России достичь нынешнего уровня разнообразия и величия в различных сферах творчества и науки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Большинство граждан России отметили исторические достижения страны как главный источник национальной гордости. Владимир Путин в своем обращении 1 сентября уделил особое внимание поддержке педагогов и молодого поколения.

    Комментарии (16)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 16:28 • Новости дня
    Японского наемника Кодзиму ликвидировали на Украине

    Японец Драго Кодзима, воевавший за ВСУ, погиб в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В социальных сетях появились соболезнования по поводу гибели японского наемника Драго Кодзимы, участвовавшего в боевых действиях на Украине.

    Наемник из Японии Драго Кодзима, воевавший в составе ВСУ, был ликвидирован на Украине, сообщает РИА «Новости». Информация о его гибели появилась в социальных сетях, где под его постами в начале сентября пользователи оставили соболезнования. Кодзима был уроженцем Осаки и проживал в Италии до своей вербовки в июне 2024 года.

    В июле наемник выложил последнее фото в военной форме с итальянским флагом, сделанное в Святошинском районе Киева вместе с румынским наемником Антонио Рикардо Маклаудом Отетом, который также был ликвидирован. По данным соцсетей, оба наемника проживали в Италии до отправки на Украину.

    Из показаний украинского пленного стало ясно, что наемники из Японии принимают участие в конфликте на стороне ВСУ. Видео с его показаниями было передано послом МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником. Минобороны России не раз заявляло, что иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо», а российские военные продолжают их уничтожать.

    По оценке Минобороны, воюющие за деньги наемники жаловались на низкую координацию со стороны ВСУ и малый шанс остаться в живых из-за высокой интенсивности боев. Мария Захарова подчеркивала, что отправка наемников делает Запад стороной конфликта, а Сергей Лавров допускал, что под видом наемников в Украину направляются кадровые военные некоторых стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области российские военные провели авиаудары по испаноговорящим наемникам, практически полностью ликвидировав их. Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, при этом особое внимание уделяется кандидаткам с медицинским образованием. По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тыс. иностранных наемников.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности России ответить на новые санкции ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова дать адекватный и выверенный ответ на новые санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    «Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны ЕС, даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред», – подчеркнула Захарова, передает ТАСС.

    По словам дипломата, реагировать Россия будет с учетом национальных интересов, а также осознавая реалии многополярного мира.

    Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал дату презентации очередных антироссийских мер, подчеркнув их согласование с администрацией Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам перемещение по странам Шенгенской зоны. Евросоюз начал обсуждать новые варианты использования доходов от российских активов.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 02:40 • Новости дня
    Чемпион Европы по боксу среди юношей Михайленко застрелен в Омске

    Tекст: Ирма Каплан

    В одном из частных домов Омска был застрелен 31-летний чемпион Европы среди юношей по боксу Ловари Михайленко, убийцу задержали в Новосибирской области, сообщил Telegram-канал УМВД по Омской области.

    «Предварительно установлено, что фигурант приехал в гости к знакомому. Между ними возник словесный конфликт на почве личной неприязни, подозреваемый достал пистолет и выстрелил хозяину в голову, после чего скрылся на личном автомобиле. Сотрудники полиции оперативно задержали его в этот же день в Новосибирской области», – сказано в посте.

    Полицейские изъяли у фигуранта незарегистрированный пистолет ТТ 1941 года выпуска и пять патронов. С его слов, он приобрел оружие в даркнете.

    В ведомстве уточнили, что следователь Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», подозреваемый доставлен в Омск и заключен под стражу.

    В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что убитый – 31-летний чемпион Европы по боксу среди юношей Ловари Михайленко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери в Челябинской области Игоря Ефремова признали виновным в убийстве односельчанина в Аргаяшском райсуде.

    На лыжной базе в Верх-Нейвинском в Свердловской области подростки напали на бывшего тренера сборной России по лыжным гонкам Александра Пятыгина и избили его.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 01:01 • Новости дня
    Минфин США приветствовал усилия G7 использовать активы России для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время телефонного разговора с министрами финансов стран G7 глава Минфина США Скотт Бессент повторил призыв президента Дональда Трампа о том, что партнеры США должны присоединиться к ним и ввести тарифы для стран, покупающих нефть у России, если привержены цели завершить украинский конфликт.

    Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир приветствовали обязательства министров финансов G7 усилить санкционное давление и изучить возможность использования замороженных российских суверенных активов в интересах обороны Украины, сказано в заявлении американского ведомства.

    «Только объединив усилия, которые перекроют источники доходов, финансирующих военную машину (российского президента Владимира) Путина, мы сможем оказать достаточное экономическое давление, чтобы положить конец бессмысленным убийствам», – заявили Бессент и Грир.

    Они отметили, что смелое руководство президента Трампа уже привело к ряду действий против покупателей российской нефти.

    «Нас воодушевляют заверения наших коллег из стран G7 в том, что они привержены прекращению этой войны, и мы надеемся, что они присоединятся к нам в принятии решительных мер в этот критический момент», – сказано в релизе.

    Напомним, в пятницу министры финансов стран G7 под председательством канадского главы минфина Франсуа-Филиппа Шампаня обсудили варианты давления на Россию и ее сторонников посредством санкций и пошлин.

    Возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Россия жестко отреагирует на попытки Европейского союза присвоить российские активы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 00:47 • Новости дня
    Министры финансов G7 обсудили варианты давления на сторонников России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министры финансов стран G7 под председательством канадского главы минфина Франсуа-Филиппа Шампаня обсудили варианты давления на Россию и ее сторонников посредством санкций и пошлин.

    Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) на встрече в пятницу обсудили возможные меры в отношении стран, которые, по их мнению, способствуют продолжению военных действий в ходе украинского конфликта, о чем сказано в заявлении министерства финансов Канады, передает Reuters.

    «Министры обсудили широкий спектр возможных экономических мер для усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры, такие как тарифы, в отношении тех, кто способствует военным возможностям России», – сказано в заявлении по итогам встречи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министры финансов стран G7 собирались  рассмотреть вопрос санкций против Индии и Китая за приобретение российской нефти.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что решение о введении пошлин на индийские товары связано с закупками Нью-Дели российской нефти.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 23:56 • Новости дня
    Путин указал на опасность догматической веры общества в свою исключительность

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин предостерег от веры общества в собственную исключительность, заявив, что это ведет к духовному кризису и застою.

    «Когда общество замыкается в себе и слепо, догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом – упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что история доказывает, как самые яркие периоды расцвета культур наступали во времена их активного взаимодействия с внешним миром.

    «Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу. Смешение традиций и техник зачастую создаёт шедевры мирового уровня», – добавил он.

    Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой затронул вопрос о возможном введении квот на прокат зарубежных фильмов, о чем ранее высказывались некоторые кинематографисты.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 01:15 • Новости дня
    Губернатор Чибис сообщил об обнаружении БПЛА в районе вокзала в Мурманске

    Губернатор сообщил об обнаружении БПЛА в районе вокзала в Мурманске

    Tекст: Ирма Каплан

    Около 23 часов вечером пятницы в районе железнодорожного вокзала Мурманска были обнаружены беспилотные летательные аппараты, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

    Он уточнил, что в городской администрации и ЕДДС отсутствует информация о разрешениях на полеты дронов. Все аппараты – мультикоптеры, по внешнему виду – гражданские, сообщил губернатор.

    Чибис призвал сохранять спокойствие и временно воздержаться от посещения вокзала и близлежащей территории, пока на месте работают оперативные службы.

    Через некоторое время губернатор уточнил, что опасность миновала.

    «Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме», – сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о сбитых над регионами России дронах ВСУ за два часа вечером пятницы.Силы российской противовоздушной обороны

    уничтожили 16 украинских БПЛА в Белгородской и Брянской областях за четыре часа вечером пятницы.

    До этого в Минобороны сообщили об уничтожении девяти самолетных беспилотников на территории Белгородской и Самарской областей в течение трех часов.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 01:58 • Новости дня
    ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска

    Марочко: ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области, взяв под огневой контроль две ж/д станции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшую неделю есть успехи у наших войск. Планомерное продвижение в южном направлении привело к тому, что мы взяли под огневой контроль две железнодорожных станции:  это Купянск-Южный и Заосколье», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что ВС России зачищают местность в указанных районах и закрепляются на позициях в Купянске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. Кроме того, ВС России начали бои в трех поселениях юго-восточнее Купянска Харьковской области.


    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 22:11 • Новости дня
    ОП России выгрузила данные первого дня дистанционного голосования

    В ОП РФ выгрузили цифровой сейф-пакет с бюллетенями ДЭГ за сутки

    Tекст: Ирма Каплан

    В Общественной палате (ОП) России состоялась демонстрация выгрузки данных из цифровой урны системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и помещение их в защищенный сейф.

    Промежуточные итоги работы ситуационного центра Общественной палаты России  по общественному контролю за голосованием, в том числе за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) прокомментировал глава рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием, сопредседатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    Он отметил на вечернем брифинге, что центр находится на постоянной связи с наблюдателями и общественными штабами во всех регионах, где проходят выборы и прокоментировал процедуру выгрузки цифрового сейф-пакета с бюллетенями ДЭГ, построенного на блокчейне.

    «У нас есть доступ к этой цифровой урне: мы не видим, как проголосовал каждый человек, но видим условный цифровой бюллетень, и у нас есть возможность скопировать все содержимое этой цифровой урны, – объяснил он.

    Григорьев уточнил, что данные ежедневно будут переноситься в «цифровой сейф-пакет» и помещаться в сейф под постоянным контролем. Когда голосование закончится, можно будет провести процедуру сравнения данных.

    По его словам, эксперты в течение первого дня проверили целостность и учет бюллетеней двух избирателей по их просьбам, убедившись в их сохранности. Данные были помещены в сейф в присутствии наблюдателей и СМИ.

    Напомним, в России начался Единый день голосования (ЕДГ), избирателям предстоит выбрать губернаторов, депутатов и местные органы власти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве начали работу два главных центра общественного наблюдения за выборами, где к старту голосования подготовили более 72 тыс. экспертов и волонтеров.

    В Единый день голосования в стране начала работу цифровая система, полностью функционирующая на отечественных технологиях и автономная от интернета, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 00:23 • Новости дня
    При столкновении трех авто в Нижегородской области погибли трое и двое пострадали

    При столкновении трех авто в Нижегородской области погибли трое и двое ранены

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером пятницы на автодороге «Дальнее Константиново-Перевоз» недалеко от села Малая Пица в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области столкнулись три автомобиля, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.

    «Предварительно установлено, что около 20.15 водитель, управляя автомобилем Honda, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями KIA и Opel. После чего автомобиль Honda по траектории совершил наезд на металлический отбойник», – сказано в посте.

    В ведомстве уточнили, что в ДТП погибли три человека: женщина, мужчина и 14-летний подросток, еще два человека – водитель одного из авто и пассажир – получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.

    На место аварии устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Ставрополье произошло ДТП с участием двух питбайков и грузовика, в результате которого погиб пятнадцатилетний подросток.

    Автобус и грузовик столкнулись на трассе М-9 «Балтия» в Нелидовском районе Тверской области.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    ЦБ сообщил о будущей стабилизации цен на топливо в России

    Набиуллина заявила о прогнозе стабилизации цен на топливо в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России ожидает, что благодаря ограничениям экспорта и увеличению предложения внутренний рынок топлива сможет избежать новых скачков цен.

    Ситуация с ценами на топливо в России стабилизируется с учетом мер по ограничению экспорта и наращиванию предложения на внутреннем рынке, передает ТАСС. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

    По ее словам, летом 2025 года наблюдался всплеск цен на топливо, однако благодаря действиям правительства ожидается стабилизация. Набиуллина отметила: «С учетом мер правительства по ограничению экспорта и наращиванию предложения на внутреннем рынке, мы ожидаем, что ситуация здесь стабилизируется».

    Также ЦБ не прогнозирует нового витка роста цен на жилье при снижении ставок по ипотеке. Как указала Набиуллина, снижение ставок не должно привести к дополнительному росту цен на рынке недвижимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба России предложила меры по увеличению переработки нефти и по наращиванию поставок топлива на региональные нефтебазы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский рынок топлива полностью насыщен. Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до 30 сентября 2025 года.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 01:29 • Новости дня
    Экс-замминистра обороны Иванов отверг обвинения по расширенному делу о взятках

    Экс-замминистра обороны Иванов отверг новые обвинения по делу о взятках

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-замминистра обороны Тимура Иванова обвинили в получении взяток, отмывании денег и незаконном обороте оружия, однако он отверг все предъявленные обвинения, сообщил один из его адвокатов Денис Балуев.

    Следствие по делу Тимура Иванова завершено, уточнил его адвокат Денис Балуев. Экс-замминистру обороны предъявили обвинения в окончательной редакции – речь идет о трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере, отмывании денег и незаконном хранении и изготовлении оружия, передает ТАСС.

    «Нам объявили об окончании следственных действий в рамках расследования второго уголовного дела в отношении Тимура Иванова, который в ходе допроса сегодня отверг все обвинения в свой адрес. Теперь защита намерена приступить к ознакомлению с материалами, чтобы впоследствии доказать в суде его невиновность», – заявил адвокат.

    Защита считает ужесточение обвинения необоснованным, особенно в части незаконного оборота оружия. Следствие полагает, что Иванов самостоятельно занимался переделкой оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело, у него дома обнаружили  коллекцию огнестрельного и холодного оружия, включая образцы СС и люфтваффе.

    Девятого сентября Первый апелляционный суд поддержал вердикт в отношении бывшего замминистра обороны, приговоренного к 13 годам за финансовые преступления.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 02:54 • Новости дня
    Онищенко назвал условие, при котором люди смогут жить до 150 лет

    Tекст: Ирма Каплан

    Если человечество научится выращивать полноценные органы, продолжительность жизни людей может значительно увеличиться, считает эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    По его словам, есть технология выращивания органов из соединительнотканных клеток, и это уже становится реальностью.

    «Берется соединительнотканная клетка, из нее можно вырастить и почку, и печень», – описал Онищенко в беседе с ТАСС.

    Он подчеркнул, что возможность прожить до 150 лет связана не только с развитием медицинских технологий, но и с прививками и соблюдением всех рекомендаций эпидемиологов.

    Онищенко добавил, что современные медицинские достижения позволяют надеяться на существенный рост продолжительности жизни.

    Ранее глава государства Владимир Путин на пресс-конференции в Китае прокомментировал перспективы роста средней продолжительности жизни, отметив, что современная медицина уже дает основания надеяться на такие результаты.

    Перед военным парадом в Пекине президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин говорили о возможности доживать до 150 лет и больше.

    «Современные средства – и оздоровление, и медицинские средства, и всяческие хирургические, связанные с заменой органов, – позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом продолжительность жизни увеличится», – приводит слова Путина в беседе с кремлевским пулом Ura.ru.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, житель Честерского дома престарелых Уильям Уоттс отпраздновал 100-летие и поделился секретом долгой и счастливой жизни, а также острого ума в столь преклонном возрасте.

    Также терапевт Парамонов объяснил, почему женщины чаще мужчин

    доживают до пенсии.


    Комментарии (0)
    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая

    Французская молодежь в опасности – и больше всего ее благополучию угрожает социальная сеть TikTok. К такому выводу пришла комиссия, созданная французским парламентом. Теперь звучат требования вовсе запретить соцсети для детей до 15 лет, а для молодежи от 15 до 18 ввести «цифровой комендантский час». Чем на самом деле недовольны французские власти и почему возможные запреты коснутся не только Франции, но и всего ЕС? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я и

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

