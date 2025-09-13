  • Новость часаНебензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше
    13 сентября 2025, 01:29

    Экс-замминистра обороны Иванов отверг обвинения по расширенному делу о взятках

    Экс-замминистра обороны Иванов отверг новые обвинения по делу о взятках

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-замминистра обороны Тимура Иванова обвинили в получении взяток, отмывании денег и незаконном обороте оружия, однако он отверг все предъявленные обвинения, сообщил один из его адвокатов Денис Балуев.

    Следствие по делу Тимура Иванова завершено, уточнил его адвокат Денис Балуев. Экс-замминистру обороны предъявили обвинения в окончательной редакции – речь идет о трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере, отмывании денег и незаконном хранении и изготовлении оружия, передает ТАСС.

    «Нам объявили об окончании следственных действий в рамках расследования второго уголовного дела в отношении Тимура Иванова, который в ходе допроса сегодня отверг все обвинения в свой адрес. Теперь защита намерена приступить к ознакомлению с материалами, чтобы впоследствии доказать в суде его невиновность», – заявил адвокат.

    Защита считает ужесточение обвинения необоснованным, особенно в части незаконного оборота оружия. Следствие полагает, что Иванов самостоятельно занимался переделкой оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело, у него дома обнаружили  коллекцию огнестрельного и холодного оружия, включая образцы СС и люфтваффе.

    Девятого сентября Первый апелляционный суд поддержал вердикт в отношении бывшего замминистра обороны, приговоренного к 13 годам за финансовые преступления.

    10 сентября 2025, 22:05
    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну

    Экономист Любич: Кредит для Украины за счет «репараций» показывает инфантилизм Европы

    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа в вопросе российских замороженных активов демонстрирует чрезвычайный инфантилизм. У Брюсселя нет законных оснований для передачи этих активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать российские активы для кредитования Украины.

    «Существуют лишь два законных способа изъять российские суверенные активы. Первый – дождаться момента, когда Москва добровольно позволит направить их на исполнение каких-либо целей. Второй – юридическое объявление войны России со стороны всех государств, желающих заполучить наш капитал», – поясняет экономист Антон Любич.

    «Никаких иных оснований для нарушения иммунитета суверенной собственности в международном плане нет. Таким образом, изъятие активов Москвы может послужить в качестве casus belli, то есть основания для начала полноценного военного конфликта. Все прочие фантазии европейцев являются всего лишь «игрой терминов», которая призвана запугать обывателей, не разбирающихся в тонкостях юриспруденции и бухгалтерского учета», – говорит он.

    «Страны ЕС имеют перед Россией экономические обязательства. У нас отсутствуют физические активы, но имеются права на требование определенной суммы. Когда европейцы говорят, что они какой-то евро дают какой-то третьей стране, они не отдают «российский евро». Они отдают свой евро, а другой такой же евро остаются России должны – и в одно очень серое и пасмурное для европейцев утро этот евро придется вернуть законному собственнику», – акцентирует собеседник.

    «Что касается репараций, то они выплачиваются на основании мирного договора, завершающего войну. Европа не вправе изъять активы, если она не сторона конфликта или если активы не уступлены Россией по договору, например, Украине. Для изъятия российских активов Европа должна сперва заявить о конфликте с Россией, затем ей следует в этом противостоянии победить, не превратившись в ядерный пепел, и лишь после этого им стоит затевать разговор о репарациях», – полагает эксперт.

    «В настоящий момент мы видим, что правящая верхушка Евросоюза демонстрирует инфантильное поведение взрослых детей, которые топают ногами, кричат «хочу» и не соотносят собственные действия с реальными возможностями и объективными ограничениями реальности», – заключил Любич.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не намерен прибегать к конфискации замороженных российских активов. По ее словам, вместо этого союз планирует использовать данный капитал для выдачи кредитов Украине в качестве «репараций». Она также призвала страны объединения в ближайшее время начать работу по данному направлению.

    «Киев будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Москва выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – пояснила глава ЕК. Данная схема уже обсуждалась в Брюсселе ранее, в СМИ она известна как «кредитное замещение».

    Фон дер Ляйен подразумевает, что реальные активы негласно передаются Украине, при этом в публичном пространстве будет публиковаться утверждение, что деньги якобы остаются замороженными. Финансовые рынки ЕК намерена успокаивать заверениями, что капитал выдан в форме кредитов, которые Киев в будущем выплатит.

    Эта схема обсуждается уже более года, ранее против нее выступала Бельгия, опасаясь, что обман будет раскрыт и Россия приступит к изъятию по суду активов республики в иностранных юрисдикциях, поскольку основная часть активов Москвы заблокирована на бельгийской площадке Euroclear, напоминает ТАСС.

    Комментарии (27)
    10 сентября 2025, 12:00
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше

    Военный эксперт Кнутов: Инцидент с БПЛА в Польше – провокация Украины с целью втянуть НАТО в конфликт

    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с БПЛА в Польше будет раскручен Западом как «агрессия» России. На этом фоне активизируется дискуссия о санкционных мерах против Москвы и усиления поддержки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения об уничтожении беспилотников, нарушивших воздушные границы Польши.

    «История с дронами в воздушном пространстве Польши – это продуманная и подготовленная провокация сродни катастрофе малайзийского Boeing или Буче. Дело в том, что в ситуации, в которой сейчас находится украинская армия, Киеву необходимо открытое вмешательство войск Североатлантического альянса. Инцидент с БПЛА используется как повод», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что Варшава уже обсуждает применение статьи четыре договора о НАТО, касающейся консультаций с союзниками. По прогнозам собеседника, события с проникновением беспилотников на территорию Польши «будут раскручены как «агрессия» России». Следовательно, активизируется дискуссия о мерах против Москвы. «Так, инцидент, вероятно, поспособствует принятию новых антироссийских санкций», – допускает Кнутов.

    «Кроме того, члены НАТО заявят о необходимости ускорить процессы милитаризации. Они также могут запустить вопросы, связанные с военной помощью ВСУ», – рассуждает эксперт. Нельзя исключать, что результатом нынешней провокации станет решение «коалиции желающих» о вводе войск на территорию Украины. «Возможно, на это и был расчет Киева и его покровителей в Евросоюзе», – отметил аналитик.

    На этом фоне примечательно заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о необходимости установить фактически режим закрытого неба. «Это желание руководства страны продиктовано тем, что противовоздушная оборона дырявая и не справляется с той интенсивностью ударов, которые наносят ВС России. Чтобы это изменить, в Киеве стремятся втянуть НАТО в военный конфликт», – указал Кнутов, посчитав, что альянс не пойдет на это.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что Варшава в последние несколько дней предприняла несколько интересных действий. Накануне польские власти официально закрыли границы с Белоруссией и призвали всех своих граждан в срочном порядке покинуть эту страну – причина якобы в учениях «Запад-2025».

    «Сегодня на территорию Польши залетают какие-то НЛО, которые сбивает ПВО, но обломков никому не показывают. … Завтра, видимо, надо ждать разговоров о введении бесполетной зоны над Украиной», – написал он в своем Telegram-канале. По оценкам Коца, информационный шум носит сугубо политический характер.

    «Беспилотник, упавший в Эстонии, такой «аллергии» не вызвал. Ранее дроны залетали, например, в Румынию, и там не сильно парились по этому поводу. Украинская ракета и вовсе угробила двух польских трактористов – и ничего. Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Дональда Трампа. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!», – иронично указал военкор.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «российскими» беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Впрочем, никаких доказательств этому он не привел. По словам политика, военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу». Туск отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марком Рютте.

    В среду оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности. Из-за обнаружения беспилотников работу приостановили четыре польских аэропорта – два в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине.

    Ведомство позднее отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию республики. Представитель полиции Анджей Фийолек сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства. По его словам, пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

    Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности, по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как «атаку».

    Тем не менее активизировались некоторые «ястребы». Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли. А еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на востоке Евросоюза, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Анджей Дуда, занимавший на тот момент пост президента Польши, признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    Комментарии (33)
    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 17:23
    Мишустин заявил о неизбежном охлаждении экономики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замедление российской экономики было неизбежным и прогнозировалось заранее, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.

    По словам главы правительства, несмотря на охлаждение, экономика демонстрирует рост: по итогам семи месяцев ВВП увеличился на 1,1% после высоких темпов в 2023–2024 годах, передает ТАСС. Мишустин подчеркнул, что период первых антикризисных решений уже завершен.

    Министр экономического развития Максим Решетников на полях Восточного экономического форума заявил, что российская экономика охлаждается темпами, превышающими ожидания.

    В июне вице-премьер Александр Новак спрогнозировал переход от охлаждения к нагреву экономики России.

    Комментарии (36)
    11 сентября 2025, 20:27
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине

    Лукашенко: Россия готова к соглашению по Украине, вопрос за Европой и Зеленским

    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять условия, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По словам Лукашенко, это неоднократно обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    «То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», – сказал Лукашенко.

    Президент Белоруссии отметил, что дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от позиции европейских стран и Владимира Зеленского.

    Ранее Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая США.

    Лукашенко также отметил, что есть возможность предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    Комментарии (19)
    11 сентября 2025, 18:28
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Anadolu: Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о скорой переброске десятков тысяч военнослужащих к российской и белорусской границам в ответ на учения «Запад-2025», пишет Anadolu Agency.

    Как сообщает Anadolu Agency, министр уточнил, что около 40 тыс. польских военных будут размещены у границы с Россией и Белоруссией в течение ближайших дней, передает «Газета.Ru».

    «Именно с этого [с военных учений] началась война на Украине. Поэтому польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тыс. наших военнослужащих», – заявил он.

    По словам Томчика, такие действия являются «адекватным ответом» на старт российско-белорусских учений «Запад-2025».

    Ранее Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента с беспилотниками.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о плановом проведении учений «Запад-2025».

    Комментарии (13)
    10 сентября 2025, 03:12
    Рэпер Тимати ответил объявившей его в розыск СБУ

    Рэпер Тимати подсказал объявившей его в розыск СБУ, где его найти

    Рэпер Тимати ответил объявившей его в розыск СБУ
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил Украинской службе безопасности (СБУ), которая объявила его в розыск силами министерства внутренних дел Украины, цитатой из одного своего трека.

    «СБУ: «Мы разыскиваем Тимати!» Тимати: «Если я нужен тебе, ищи меня в клубе», – написал он в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Так артист строкой из трека «В клубе» поиронизировал над попытками украинских властей навязать ему уголовное преследование за якобы злостное совершение преступлений против безопасности Украины.

    К примеру, в июне СБУ инициировала уголовное преследование Юнусова за посещение Донбасса. А 8 сентября стало известно, что СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати.


    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 04:58
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам трех чиновников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Трамп выдвинул это беспрецедентное требование после того, как во вторник по телефону связался с высокопоставленными чиновниками США и ЕС, собравшимися в Вашингтоне, чтобы обсудить способы увеличения экономических издержек войны для Москвы.

    «Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас», – приводит Financial Times (FT) слова одного из американских чиновников.

    По словам второго информатора, Вашингтон готов «зеркально» ответить на любые тарифы на товары из Китая и Индии, введенные ЕС, что может привести к дальнейшему повышению пошлин США на импорт из обеих стран.

    Предложение Трампа прозвучало на фоне недовольства в Белом доме сложностью заключения мирного соглашения и все более агрессивными воздушными атаками России на Украину.

    «Президент выступил сегодня утром, и, по его мнению, очевидный подход заключается в том, чтобы ввести жесткие пошлины и сохранять их до тех пор, пока китайцы не согласятся прекратить покупать нефть. На самом деле, есть не так много других мест, куда можно поставлять нефть», – сказал чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, норвежские власти решили снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель, чтобы привести санкционные правила в соответствие с мерами Евросоюза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2025, 03:57
    Ирбитский мотозавод выпустил мотоцикл Ural Alaska в честь саммита в Анкоридже
    Ирбитский мотозавод выпустил мотоцикл Ural Alaska в честь саммита в Анкоридже
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Ирбитский мотозавод выпустил лимитированную серию мотоциклов Ural Alaska в честь саммита в Анкоридже, который дал новый импульс российской мототехнике с Урала.

    «На Ирбитском мотоциклетном заводе представили ограниченную серию мотоцикла Ural Alaska. Вдохновились историей покорения «Урала» американской Аляски:  Владимир Путин подарил ирбитский мотоцикл жителю этого штата США», – сообщает Telegram-канал «4 канал. Екатеринбург. Новости».

    В лимитированной серии десять мотоциклов, каждый с уникальной окраской и  усиленной защитой фар и двигателя. Амортизаторы новые, ветровые щитки укорочены – все для сложных маршрутов и суровой погоды. И только для внутреннего рынка.

    История мотолюбителя на русском «Урале» с Аляски Марка Уоррена стала известна в августе, когда российские дипломаты передали американцу подарок от президента России Владимира Путина – новый мотоцикл «Урал».

    Уоррен попал в один из сюжетов телекомпании в связи с тем, что ездит по Анкориджу на мотоцикле «Урал», только из-за антироссийских санкций найти запчасти для техники непросто. После того, как на ТВ появился сюжет о сложностях американского байкера на русском мотоцикле, Уоррена нашли дипломаты и подарили ему новый мотоцикл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Аляски получил мотоцикл «Урал», который совпал с моделью, на которой ездит Брэд Питт.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 22:30
    Путин ответил кинематографистам на запрос о квотах на прокат иностранного кино

    Путин ответил кинематографистам о квотах на прокат иностранного кино

    Путин ответил кинематографистам на запрос о квотах на прокат иностранного кино
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой затронул вопрос о возможном введении квот на прокат зарубежных фильмов, о чем ранее высказывались некоторые кинематографисты.

    «Вот, прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Любимова ответила, что фильмы из-за рубежа на российский киноэкран «не спешат возвращаться», однако помощь «российскому кинематографу в этом направлении будет необходима» со временем.

    «То есть вы поддерживаете то, за что бьются наши деятели культуры?» – уточнил Путин, на что министр культуры ответила утвердительно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, режиссер Егор Кончаловский высказался за ограничение числа американских фильмов в российском прокате и предложил направлять часть их доходов в «Фонд кино».

    До этого режиссер Никита Михалков предложил ввести квоты на западные фильмы и сделать обязательными взносы за их показ в России.

    Комментарии (3)
    10 сентября 2025, 05:25
    Профессор Виноградов объяснил новую систему индексации пенсий с 2026 года

    Tекст: Ирма Каплан

    В 2026 году пенсионные выплаты в России будут увеличиваться в два этапа с учетом инфляции и доходов Социального фонда, что затронет работающих и неработающих пенсионеров, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

    Первый этап повышения назначен на 1 февраля 2026 года и будет зависеть от итоговой инфляции 2025 года. По предварительной оценке эксперта, инфляция может достигнуть 9%, благодаря чему фиксированная выплата по старости вырастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а стоимость пенсионного коэффициента составит 158,80 рубля, рассказал Виноградов агентству «Прайм».

    Второй этап пройдет 1 апреля, когда размер выплат определится доходами Социального фонда и ростом средней зарплаты относительно цен. Такой механизм призван учитывать не только инфляцию, но и динамику доходов населения. Окончательные параметры будут закреплены постановлением правительства, после чего все выплаты пересчитают по новому коэффициенту. Ожидается, что доходы Социального фонда увеличатся примерно на 5,5%.

    Для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы фиксированная часть пенсии выплачивается в двойном размере – в 2025 году это 17 815,40 рубля, а в 2026 году сумма увеличится пропорционально общей индексации. Указанные категории также получат надбавку с учетом особенностей расчета.

    Все существующие надбавки, включая доплаты за иждивенцев, стаж на Крайнем Севере и сельской местности, а также выплаты до регионального прожиточного минимума, сохранятся. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, учитывая инфляцию 2025 года.

    По предварительным данным, пенсия для инвалидов первой группы (с детства) и детей-инвалидов составит около 23 083,57 рубля, для инвалидов первой группы и сирот – 19 236,58 рубля, для инвалидов третьей группы – 8175,58 рубля, а пенсия по потере кормильца и по старости для не имеющих права на страховую пенсию вырастет до 9618,25 рубля. Эти значения могут быть скорректированы исходя из макроэкономических условий.

    С 2025 года возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров, перерасчет производится с учетом всех прошлых неиндексированных периодов. В 2026 году для таких пенсионеров будут применяться те же правила индексации, что и для неработающих.

    Оформить заявление на перерасчет можно через территориальное отделение Социального фонда или портал «Госуслуги». Перерасчет производится в течение месяца, выплаты назначаются с первого числа следующего месяца после подачи заявления.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на начало июля 2025 года размер средней пенсии по старости в стране приблизился к отметке 25,1 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год.

    Газета ВЗГЛЯД также рассказывала, как получить накопительную часть пенсии.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 16:33
    Аэропорт Краснодара возобновил работу

    Аэропорт Краснодара открылся для рейсов впервые с февраля 2022 года

    Аэропорт Краснодара возобновил работу
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорт Краснодара возобновил прием и отправку рейсов, сообщило Министерство транспорта России.

    Воздушная гавань возобновила обслуживание рейсов с 09.00 мск 11 сентября, сообщается в Telegram-канале Минтранса.

    Воздушная гавань не обслуживала рейсы с конца февраля 2022 года из-за соображений безопасности. Все это время аэропорт поддерживал высокий уровень готовности к возобновлению деятельности, отметили в ведомстве.

    В Минтрансе подчеркнули, что штат сотрудников в аэропорту полностью укомплектован.

    В июле после почти трехлетнего перерыва из Москвы в Геленджик вылетел первый самолет «Аэрофлота».

    В августе Росавиация опровергла слухи об открытии аэропорта Краснодара.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 14:34
    Киев признал неготовность к переговорам с Москвой

    Министр обороны Украины Шмыгаль: Киев не готов договариваться с Москвой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев пока не готов к переговорам с Россией, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Sky News.

    «В настоящее время еще нет. Мы должны работать вместе, усилить санкционное давление, нам нужно все необходимое оружие», – отметил Шмыгаль, отвечая на вопрос о возможности диалога с Москвой, передает ТАСС.

    По словам министра, Украина нуждается в вооружении и дополнительных санкциях, чтобы «заставить» Россию согласиться на условия Киева.

    В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев ударами по парку «Гулливер» в Донецке демонстрирует курс на эскалацию конфликта и срыв мирного урегулирования.

    Ранее Владимир Зеленский указывал, что готов «вести переговоры о территориях» при проработке потенциального мирного соглашения, но только лично с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, другие украинские переговорщики не имеют полномочий на обсуждение вопросов территориальной целостности.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 21:24
    Ульянов: ВСУ перешли все границы при атаках на Запорожскую АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят все мыслимые границы при атаках по Запорожской АЭС и Энергодару, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Киев продолжает создавать угрозы безопасности ЗАЭС и осуществлять атаки на станцию и город-спутник Энергодар. В отдельных случаях украинцы вообще переходят все мыслимые границы. Так, 2 августа они сначала устроили артиллерийский обстрел промышленной площадки ЗАЭС, а потом атаковали пожарные службы, которые прибыли для ликвидации возгорания», – сказал он, выступая на очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Также, по словам Ульянова, МАГАТЭ признало наличие давления Украины на российских сотрудников ЗАЭС. Москва настаивает на том, чтобы МАГАТЭ дало жесткую и однозначную оценку действиям Киева в отношении ЗАЭС, добавил дипломат.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской станции остается тревожной из-за близости боевых действий.

    На Запорожской АЭС заявили о почти ежедневных обстрелах со стороны ВСУ.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 16:42
    Марочко сообщил о взятии Сосновки и прорыве обороны ВСУ

    ВС РФ освободили Сосновку и продвинулись на 10 км вглубь обороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска заняли населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области и продвинулись на 10 километров вглубь украинской обороны.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом агентству ТАСС, уточнив, что освобождение Сосновки позволило российским силам вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины на глубину 10 километров.

    По его словам, «расстояние от Донецкой народной республики до населенного пункта Сосновка составляет порядка 10 км. Это уже неплохой результат для формирования буферной зоны, но его нужно развивать».

    Марочко ранее отмечал, что контроль над Сосновкой позволяет создать буферную зону на стыке с Донецкой народной республикой. О взятии населенного пункта бойцами подразделения «Восток» Министерство обороны России заявило 11 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Российские военные освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 18:20
    Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые за месяц

    Индекс РТС снизился на 2,46% и достиг 1083,7 пункта

    Tекст: Денис Тельманов

    Долларовый индекс РТС продемонстрировал значительное снижение, впервые с августа опустившись ниже отметки 1100 пунктов на Московской бирже.

    Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 7 августа 2025 года, передает ТАСС. По данным Мосбиржи, на 17:30 мск индекс снизился на 2,41% и составил 1084,25 пункта.

    К 17:35 мск снижение ускорилось, и РТС достиг уровня 1083,7 пункта, что соответствует падению на 2,46%.

    Отмечается, что динамика совпала с публикацией официальных курсов доллара и евро, установленных Банком России на 11 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные российские биржевые индексы завершили день значительным повышением, а индекс Мосбиржи закрепился в плюсе по результатам текущего года.

    Индекс Мосбиржи вечером на торгах впервые за почти две недели поднялся выше отметки в 2800 пунктов и показал уверенный рост. Российский рынок акций усилил рост после заявлений президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
