Кассир из «Крокуса» лично проводила террориста в зал

Кассир Кукушкина продала за наличные билет в «Крокус» боевику и проводила в зал

Tекст: Денис Тельманов

Во время судебного заседания кассир «Крокус Сити Холла» рассказала, что 22 марта реализовала за наличные билет на концерт «Пикника» мужчине, который впоследствии оказался одним из террористов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные судебного процесса.

По словам кассира, известной футбольным болельщикам как перекупщица Изольда Кукушкина, билет был продан из рук в руки за семь тысяч рублей без перевода средств. Женщина уточнила, что проводила покупателя в зал, не подозревая о его намерениях.

После задержания террористов Кукушкина опознала в их числе своего клиента благодаря сообщениям СМИ и самостоятельно обратилась в правоохранительные органы, чтобы рассказать о деталях встречи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки террористов и поджога посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» не могли выбраться из-за едкого дыма. Мужчина спас жену, прикрыв ее своим телом, и погиб, а женщина слышала разговоры террористов на тюркском языке. Одного из нападавших обезвредили двое мужчин.