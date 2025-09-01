  • Новость часаОБСЕ объявила о закрытии Минской группы по Карабаху
    Экономический кризис лишает французов правительства
    Политолог увидел в общении Моди и Путина «привет» Дональду Трампу
    Россия и Турция решили проблему финансирования проекта АЭС «Аккую»
    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении
    Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    Дипломат: Тяньцзиньская декларация утвердила Евразию центром мировой геополитики
    Вильфанд предсказал теплый сентябрь на всей европейской части России
    ФСБ показала задержание тамбовчанина за связь со спецслужбами Украины
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОСу такой сценарий не нужен.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    1 сентября 2025, 13:32 • Новости дня

    МИД Украины сообщил о внеочередном заседании Совета НАТО – Украина

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Бельгии в понедельник пройдет экстренное заседание Совета НАТО – Украина, на котором обсудят реагирование на действия России.

    Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, встреча организуется по просьбе Киева и на фоне недавних массированных ударов России, передает РИА «Новости».

    Сибига отметил: «Сегодня в Брюсселе по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные удары России будет проведено внеочередное заседание Совета НАТО – Украина. Мы ожидаем предметного обсуждения совместных шагов».

    Ожидается, что на заседании чиновники рассмотрят возможные дальнейшие меры взаимодействия. Подробности повестки встречи пока не разглашаются.

    Минобороны России сообщило, что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ.

    1 сентября 2025, 05:11 • Новости дня
    Зеленский сообщил о первых показаниях подозреваемого в убийстве Парубия
    @ Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ранее задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.

    «Только что говорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого», пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

    По его словам, следственные действия по установлению обстоятельств убийства в активной фазе. Кроме того, Зеленский поблагодарил правоохранителей за слаженную эффективную работу.

    Напомним, ранее предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил  Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    1 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    Полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве Парубия

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские правоохранители обнародовали снимок, на котором видно задержание мужчины по делу об убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия.

    Снимок был опубликован украинской полицией, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

    На фото зафиксирован момент задержания подозреваемого в доме.

    Напомним, ранее предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил  Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    1 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Российскими войсками за последние сутки уничтожены кабина управления и пусковая установка ЗРК Patriot, пусковая установка американской РСЗО HIMARS, а также многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления и цехам производства БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.

    Средствами ПВО сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS и 260 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 беспилотника, 627 ЗРК, 24 910 танков и других бронемашин, 1589 боевых машин РСЗО, 29 143 орудия полевой артиллерии и миномета, 40 818 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием

    В частности, в четверг ВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины. В тот же день российские силы ПВО сбили самолет Су-27 ВСУ. Кроме того Минобороны сообщило об уничтожении корабля ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    1 сентября 2025, 10:54 • Новости дня
    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении

    Кимаковский сообщил об успехе ВС России в районе Шандриголово

    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении
    Tекст: Мария Иванова

    Российские силы добились серьезного продвижения у Шандриголово, а украинские войска вынуждены отступать за реку Жеребец под Северском, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские войска смогли «разрезать» украинскую группировку на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Шандриголово, передает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

    «В районе населенного пункта Шандриголово наши войска разрезали группировку противника. Наши силы вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово», – заявил Кимаковский.

    Кроме того, по данным Кимаковского, украинские военные на Северском направлении начали отход за реку Жеребец под давлением российской артиллерии и беспилотников. Советник главы ДНР отметил, что отступление ВСУ происходит после активных боев на данном участке фронта.

    Напомним, ранее военные России получили контроль над 30 км границы после освобождения Камышевахи в ДНР.

    Подразделения 79-й бригады ВСУ под командованием «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) оказались в огневом окружении на Красноармейском направлении после неудачных попыток контратаки.

    До этого российские войска расширили контроль под Красноармейском.

    1 сентября 2025, 00:25 • Новости дня
    Глава МВД Украины заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, написал в Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, через 24 часа после убийства правоохранители вышли на след стрелка, а через 36 часов его задержали. Больше деталей он пообещал позже от полиции.

    «Много деталей сейчас не будет. Лишь скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега», – написал он.

    Клименко добавил, что через 24 часа после убийства правоохранители вышли на след стрелка, а через 36 часов его задержали. Больше деталей он пообещал позже от полиции.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию со ссылкой на министра внутренних дел и главу Службы безопасности.

    «Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия», – передает ТАСС.

    Напомним, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    31 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Украина запретила хасидам сентябрьское паломничество в Умань

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти приняли решение не допускать паломников-хасидов в Умань осенью по причине сохраняющихся ограничений на массовые мероприятия в условиях военного положения.

    Как сообщает израильское издание Maariv со ссылкой на источники, Украина не позволит хасидам провести традиционное массовое паломничество в Умань в сентябре. Решение объясняется продолжающимся с 2022 года запретом на массовые собрания из-за войны и вопросами безопасности, пишет Maariv. Несмотря на это, прошлые годы показывали, что десятки тысяч хасидов все же приезжали на Украину, несмотря на официальные предупреждения.

    По информации портала i24, Киев выразил недовольство позицией Израиля по российскому вопросу и предъявил дополнительные требования. В частности, украинская сторона настаивает, чтобы Израиль предоставил финансовую поддержку и направил полицейских, если паломничество все же состоится.

    Официального подтверждения запрета со стороны Киева пока нет. Отдельно власти Молдавии, через которую проходит основной маршрут паломников, потребовали от Израиля гарантий и оплаты временного авиационного терминала, а также обеспечения полиции на маршруте и в самолетах. Сумму расходов оценивают примерно в 8 млн шекелей, которые, по данным СМИ, Израиль должен перечислить до 3 сентября, иначе въезд хасидам будет закрыт.

    Ранее у города Яворов во Львовской области Украины отказались обслуживать хасидов на автозаправочной станции.

    31 августа 2025, 18:05 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Великая Знаменка на Украине был нанесен удар по машине скорой помощи с использованием беспилотника, автомобиль полностью уничтожен огнем, пострадавших нет.

    Инцидент произошел в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, передает РИА «Новости». Минздрав России сообщил, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал автомобиль скорой помощи на подстанции. В результате удара машина полностью сгорела, однако никто не пострадал.

    В Минздраве подчеркнули: «Уверены, что ответственные за целенаправленные атаки на объекты здравоохранения не останутся безнаказанными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела села Густомой в Курской области оказались повреждены социальные объекты и частное имущество. Жертв и пострадавших не зарегистрировали.

    1 сентября 2025, 01:17 • Новости дня
    Польша выдворила украинца, обещавшего жечь дома за блокировку соцпомощи

    Tекст: Ирма Каплан

    Гражданин Украины, разместивший в Tik-Tok видео с угрозами поджогов домов польских жителей, был задержан и отправлен на Украину с запретом на въезд в Польшу и Шенгенскую зону на десять лет, сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский.

    К посту Кервиньского в соцсети Х добавлено видео с моментом депортации украинца на одном из погранпереходов на границе Польши и Украины, передает ТАСС.

    К такому финалу привели действия пользователя Tik-Tok под ником stepan3336, который 29 августа опубликовал видео с угрозами в случае прекращения выплат украинцам пособия на детей.

    На записи он заявил: «Будут гореть дома», если польские власти отменят программу помощи «800 плюс» для украинских граждан. В тот же день мужчину задержала полиция.

    До этого, 25 августа, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о продлении социальной помощи для украинских беженцев, объяснив решение необходимостью ограничить выплаты для неработающих граждан Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Польши принудительно вернули на Украину 15 человек, запретив им повторный въезд на срок до десяти лет, сообщил  Государственный пограничный комитет республики.

    31 августа 2025, 20:50 • Новости дня
    Установить личность ликвидатора Парубия оказалось невозможно из-за шлема

    Tекст: Ольга Иванова

    На опубликованных видеозаписях ликвидатор бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия полностью закрыл лицо шлемом, что препятствует его идентификации по фото и видео.

    Идентифицировать исполнителя ликвидации Парубия невозможно из-за того, что лицо человека было полностью закрыто шлемом на записях с камер видеонаблюдения, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». «По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно – лицо полностью закрывал шлем», – цитирует издание.

    Журналисты отмечают, что исполнитель тщательно спланировал пути отхода и использовал слепые зоны городской системы видеонаблюдения, чтобы скрыться с места происшествия. Предполагается, что в одной из таких зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором передвигался.

    Ранее во Львове ликвидировали бывшего спикера Верховной рады и экс-главу СНБО Андрея Парубия.

    Украинский филиал американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») ( запрещена в России) опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки.

    Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты.

    31 августа 2025, 22:28 • Новости дня
    Прохожие задержали стрелявшего во Львове на западе Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Во Львове, на западе Украины, где днем ранее застрелили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, произошла стрельба. Очевидцы сообщали о звуках выстрелов на улице Владимира Великого.

    «Мужчину, который, вероятно, стрелял из пневматического пистолета во Львове, прохожие задержали до прибытия полиции. По данным правоохранителей, во время конфликта с двумя мужчинами он сделал три выстрела. Никто не пострадал, за медицинской помощью не обращались», – сказано в Telegram-канале украинской телерадиокомпании «Общественное».

    Как уточняет ТАСС, на странице полиции Львовской области в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), данная информация подтверждена.

    Напомним, во Львове 30 августа был ликвидирован бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. На опубликованных украинскими медиа снимках с места ликвидации заметили человека на электровелосипеде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский филиал американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») ( запрещена в России) опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    31 августа 2025, 17:49 • Новости дня
    Мерц заявил о возможном затягивании конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжаться еще длительное время.

    Мерц в интервью телеканалу ZDF отметил, что если смотреть на историю войн, существует два основных варианта их завершения: либо военное поражение одной из сторон, либо экономическое или военное истощение. Однако, по его мнению, сейчас ни Россия, ни Украина не находятся в таких условиях, поэтому он внутренне готовится к затяжному противостоянию, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что завершить конфликт можно было бы уже «завтра», если бы Киев капитулировал и потерял свою самостоятельность. Тем не менее он считает этот сценарий недопустимым, так как в таком случае «послезавтра наступит очередь следующей страны», а затем и самой Германии, что, по его мнению, является неприемлемым вариантом.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес РФ, отметив, что Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине.

    Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    31 августа 2025, 17:18 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Днепропетровске

    Tекст: Дарья Григоренко

    В городе Днепропетровске на Украине произошли взрывы, сообщили местные СМИ.

    Как пишет Укринформ: «Взрывы в Днепре (до переименования город Днепропетровск)», передает РИА «Новости».

    На момент происшествия в некоторых районах Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.

    В воскресенье в районе Черноморска Одесской области Украины были зафиксированы взрывы на фоне воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепре (Днепропетровске) и Павлограде также прогремели взрывы.

    31 августа 2025, 15:50 • Новости дня
    В Нидерландах предложили прекратить военную помощь Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крайне правая партия Нидерландов «Форум за демократию» (FvD) выступила за прекращение военной и финансовой поддержки Украины, говорится в ее предвыборном манифесте.

    В документе говорится: «Нидерланды выберут нейтральную позицию в международной политике по модели Швейцарии. Мы отменим санкции, наносящие ущерб нашей экономике или интересам, и прекратим всю военную и финансовую поддержку Украины». По мнению партии, такой шаг позволит стране сэкономить миллиарды евро, передает РИА «Новости».

    FvD подчеркивает, что сокращенные расходы можно будет направить на укрепление национальной безопасности и повышение благосостояния жителей Нидерландов. Партия также критикует участие в международных конфликтах и настаивает на приоритете внутренних интересов.

    Ранее главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга поддержали усиление военной помощи Киеву, включая поставку истребителей F-16 и продвижение страны в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Нидерландов объявило о переброске двух зенитных ракетных комплексов Patriot и примерно 300 военнослужащих в Польшу с первого декабря. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что Европейский союз продолжит оказывать поддержку Украине и разрабатывать новые санкции против России.

    1 сентября 2025, 14:01 • Новости дня
    СБУ заявила об отсутствии доказательств причастности России к убийству Парубия
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) не располагает доказательствами, подтверждающими причастность России к уничтожению Андрея Парубия, сообщил руководитель Львовского управления ведомства Вадим Онищенко.

    «Мы отрабатываем эту версию. Пока доказательной базы в рамках уголовного дела нет. Проводим контрразведывательные мероприятия», – сказал Онищенко на брифинге, передает РИА «Новости».

    Ранее глава национальной полиции Украины Иван Выговский предположил наличие «русского следа» в убийстве Парубия, однако никаких подтверждений этой версии не предоставил.

    Напомним, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий.

    В понедельник глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ранее задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.

    31 августа 2025, 14:54 • Новости дня
    Стало известно о планах Rheinmetall поставить Украине до 200 тыс. снарядов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый завод концерна Rheinmetall в Унтерлюсе планирует ежегодно отправлять на Украину 100–200 тыс. снарядов, а первые 25 тыс. поступят уже в этом году.

    Германский концерн Rheinmetall планирует ежегодно поставлять на Украину от 100 тыс. до 200 тыс. артиллерийских снарядов со своего нового завода в Унтерлюсе, сообщает ТАСС. В этом году предприятие направит первые 25 тыс. снарядов. Глава компании Армин Паппергер подчеркнул: «Первые 25 тыс. снарядов с этого завода в текущем году отправятся в Украину».

    Паппергер уточнил, что завод сможет производить до 350 тыс. снарядов в год, причем в 2025 году объём поставок на Украину составит минимум 100 тыс., а при успешном наращивании – до 200 тыс. Остальная продукция будет направляться другим партнерам. Он также отметил, что Rheinmetall рассматривает возможность инвестиций в производство дронов на Украине, но интересует только выпуск более крупных моделей.

    Строительство аналогичного завода на Украине пока не завершено – гражданская часть объекта не готова. Кроме того, Rheinmetall вложила около 500 млн евро в завод в Унтерлюсе и будущий завод по производству ракетных двигателей, который откроется в следующем году. К 2027 году компании намерена удвоить объемы производства снарядов до 1,5 млн единиц в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий концерн Rheinmetall назвал Украину «двигателем роста» для своих продаж. Германия планирует закупить тысячи танков и боевых машин пехоты. Rheinmetall и Lockheed Martin запустили совместное производство снарядов в Европе.

    Страны ШОС решили учредить Банк развития
    Россию обвинили в проблемах с приземлением самолета Урсулы фон дер Ляйен
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    Полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве Парубия
    Эксперт усомнился в эффективности письма Трампу от «обиженной» Грузии
    Умер художник-постановщик мультфильмов «Врунгель» и «Остров сокровищ»
    Отец Маска назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

