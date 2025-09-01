МИД Украины сообщил о внеочередном заседании Совета НАТО – Украина

Tекст: Ольга Иванова

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, встреча организуется по просьбе Киева и на фоне недавних массированных ударов России, передает РИА «Новости».

Сибига отметил: «Сегодня в Брюсселе по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные удары России будет проведено внеочередное заседание Совета НАТО – Украина. Мы ожидаем предметного обсуждения совместных шагов».

Ожидается, что на заседании чиновники рассмотрят возможные дальнейшие меры взаимодействия. Подробности повестки встречи пока не разглашаются.

Минобороны России сообщило, что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ.