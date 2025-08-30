  • Новость часаСМИ сообщили об убийстве «коменданта Майдана» и экс-спикера Верховной Рады Парубия во Львове
    Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы
    В Госдуме назвали вступающие в силу в сентябре законы
    Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией
    СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Евгения Петросяна
    Путин отметил совместную борьбу России и Китая против санкций
    Путин назвал долю доллара и евро в расчетах с Китаем статистической погрешностью
    Путин указал на возрождение японского милитаризма
    Госдеп одобрил продажу Украине услуг Starlink и обслуживания ЗРК Patriot
    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    30 августа 2025, 13:08

    Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ ночью

    Стало известно о поражении ключевых предприятий и аэродромов Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    Массированный удар был совершен силами ВС России по объектам ракетной и авиационной промышленности, а также по военным аэродромам Украины, передает Telegram-канал Минобороны России. Все цели были поражены, заявили в ведомстве.

    Группировка войск «Север» нанесла поражение подразделениям ВСУ в Сумской области, уничтожив до 185 военнослужащих, две бронированных машины, семь автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены радиолокационная станция, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

    На Харьковском направлении были поражены механизированные и мотопехотные бригады ВСУ в районе Казачьей Лопани и Волчанска. Потери составили до 185 человек и несколько единиц техники.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся поражение соединениям ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника превысили 270 человек, уничтожены десять бронированных машин, семь артиллерийских орудий, шесть станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции, уничтожено свыше 200 военнослужащих, две бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий, ликвидированы два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

    Подразделения «Центр» улучшили положение на переднем крае, уничтожив до 405 военнослужащих ВСУ, танк, пять бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Подразделения «Восток» освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР. Потери противника составили более 250 военнослужащих, две бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий. В Днепропетровской и Херсонской областях российские войска поразили соединения ВСУ, уничтожив свыше 80 бойцов, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

    Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам хранения беспилотников и местам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО были сбиты управляемая авиабомба, четыре ракеты «Нептун» и 233 беспилотника. С начала СВО уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, 80 600 беспилотников, 24 878 танков и других бронированных машин, 1 588 РСЗО, 29 088 орудий артиллерии и минометов, 40 681 единица военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов по району села Терновое были ликвидированы по меньшей мере 15 иностранных наемников, прибывших из Испании.

    Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 190 человек.

    Штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на 200 метров в Юнаковке и заняли два здания, а общее продвижение войск «Север» отмечено сразу на нескольких участках фронта.

    29 августа 2025, 17:19
    Министр обороны наградил Безрукова медалью

    Сергей Безруков и Галина Бокашевская получили медали Минобороны РФ

    Министр обороны наградил Безрукова медалью
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Артисты театра были отмечены наградами Минобороны за укрепление боевого содружества и поддержку морального духа военных.

    Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о награждении Сергея Безрукова и Галины Бокашевской медалями «За укрепление боевого содружества», передает ТАСС.

    Сообщается, что медали вручены за значительный вклад в поддержание морального духа участников спецоперации на Украине и их семей. Официальный документ был оглашен во время сбора труппы Московского губернского театра.

    В Министерстве обороны подчеркнули важность работы творческих коллективов и их руководителей для повышения морального состояния военных и их близких. Медаль «За укрепление боевого содружества» учреждена в 1995 году и вручается за выдающиеся заслуги в области военного сотрудничества.

    Сергей Безруков занимает пост художественного руководителя МГТ с 2010 года, активно развивает театр и поддерживает молодых актеров. Галина Бокашевская – заслуженная артистка России, известная своими ролями в знаковых постановках театра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Безруков сообщил, что участвует в съемках сериала «Трудно быть богом», стартовавших в Иране и завершающихся в России. Артист также опубликовал фото с рыбалки на Дону, что вызвало обсуждение возможного нарушения запрета на ловлю рыбы с моторной лодки. Безруков и Александра Урсуляк стали лауреатами премии «Золотой орел» за 2024 год за исполнение главных ролей.

    29 августа 2025, 21:54
    МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю

    МИД России заявил о кампании на подрыв отношений с Москвой в иранских СМИ

    МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В иранских СМИ за последние недели заметно участились публикации, ставящие под сомнение стратегическое партнерство между Россией и Ираном, включая обвинения в передаче разведданных Израилю, сообщили в МИД России.

    В последнее время в иранских СМИ участились публикации с недостоверной информацией о внешней политике России, что свидетельствует о скоординированной дезинформационной кампании, направленной на подрыв российско-иранских отношений, сообщается в Telegram-канале МИД России.

    По мнению ведомства, эти материалы создают ложное впечатление, будто Россия не является для Ирана «надежным партнером» и не оказала необходимой поддержки в конфликте с Израилем.

    В МИД обратили внимание, что враждебные России и Ирану силы пытаются дискредитировать стратегическое партнерство между двумя странами, а также настойчиво распространяют сообщения о передаче Москвой секретной информации Израилю, что категорически опровергается российской стороной. Наиболее резонансным в министерстве назвали бездоказательное заявление члена иранского совета по определению целесообразности решений Мохамеда Садра о якобы передаче Россией Израилю точных координат иранской ПВО.

    При этом Россия последовательно осуждала военные удары Израиля и США по территории Ирана, совершенные, по мнению МИД, в нарушение Устава ООН и международного права. В ведомстве выразили уверенность, что иранские коллеги будут дальше внимательно реагировать на подобные информационные вбросы, чтобы не допустить подрыва сотрудничества между государствами.

    Напомним, президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подписали в Кремле договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    Ранее МИД России призвал «евротройку» Лондон, Париж и Берлин пересмотреть решение о санкциях против Ирана.

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили итоги российско-американской встречи на Аляске.

    Стороны также рассмотрели вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном.

    Россия и Иран договорились совместно работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран.

    29 августа 2025, 20:50
    Битва титанов: Трамп против Сороса

    «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    30 августа 2025, 05:11
    В Киеве за ночь прогремело пять серий взрывов
    В Киеве за ночь прогремело пять серий взрывов
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы звучат в разных регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, сообщают украинские СМИ.

    Как следует из информации украинских СМИ, в столице Украины взрывы прозвучали уже в пятый раз за ночь, при этом воздушная тревога действует более шести часов, передает ТАСС.

    Взрывы также были зафиксированы в Киевской области, в частности в Броварах, передает РИА «Новости».

    В Днепре (Днепропетровске) взрывы произошли четыре раза за ночь. Как минимум две серии взрывов зафиксировали в Луцке Волынской области.

    Также сообщается о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области, в Житомире и Сумах. Взрывы произошли в Ивано-Франковской и Полтавской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городах Чернигов и Черкассы ранее также прогремели взрывы. Кроме того, сообщалось о взрывах в Харькове.

    29 августа 2025, 21:17
    FT: Трамп предложил ввести китайских миротворцев на Украину
    FT: Трамп предложил ввести китайских миротворцев на Украину
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп предлагал привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на свои источники, Трамп высказал идею о приглашении китайских миротворцев для наблюдения за нейтральной зоной в рамках возможного мирного урегулирования между Россией и Украиной. Об этом шла речь на встречах Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Европейские страны, как указывает издание, выступают против такого подхода. Ранее подобный проект также не поддержал Владимир Зеленский.

    В то же время неназванный представитель администрации Трампа опроверг сведения о подобных обсуждениях, подчеркнув, что таких дискуссий относительно участия китайских миротворцев не велось.

    В минувшую пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщил, что Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса, акцентируя важность устойчивой и всеобъемлющей безопасности.

    Ранее Владимир Зеленский отказался рассматривать Китай в качестве гаранта безопасности для Украины.

    Власти США заявили Евросоюзу о минимальном участии в гарантиях безопасности Киева.

    30 августа 2025, 12:36
    СМИ сообщили об убийстве «коменданта Майдана» и экс-спикера Верховной Рады Парубия во Львове
    СМИ сообщили об убийстве «коменданта Майдана» и экс-спикера Верховной Рады Парубия во Львове
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сыховском районе Львова произошла стрельба, в результате которой погиб известный политик, а полиция проводит розыск стрелявшего.

    О гибели бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия во Львове сообщили СМИ, передает издание «Страна». Официального подтверждения этой информации от властей Украины пока нет.

    Полиция Львова в заявлении сообщила, что около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе города. В результате происшествия пострадавший скончался на месте от полученных травм. В сообщении правоохранителей отмечается, что погибший был известным общественным и политическим деятелем 1971 года рождения.

    Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению личности стрелка и его местонахождения. Имя погибшего официально не называется, однако источники в СМИ указывают на Андрея Парубия.

    Парубий в разгар событий 2013–2014 годов выполнял функции организатора и коменданта лагеря «Евромайдана» на киевской площади Независимости, а также курировал действия формирований самообороны. Был избран председателем Верховной рады Украины в апреле 2016 года.

    30 августа 2025, 07:46
    США заявили о передаче ВСУ оружия, способного бить «глубже» по территории России

    Постпред США при НАТО Уитэкер: ВСУ дают оружие, способное бить глубже по России

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, позволяющие наносить удары «глубже» по территории России, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    «Мы предоставляем некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы их применят», – приводит слова Уитэкера ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Однако он не уточнил, о каких именно видах вооружений идет речь. Уитэкер упомянул о планах Вашингтона продать Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM, а также о закупках у США союзниками по НАТО оружия для Украины.

    Как заявил Уитэкер, президент США Дональд Трамп обеспечивает предоставление Украине возможности «защищаться». По его словам, речь идет в том числе о предоставлении «некоторых средств, позволяющих наносить удары глубже и, разумеется, способных помочь в наступательном плане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в конце 2024 года назвал решение администрации Джо Байдена о разрешении применять американское оружие против России глупым. В августе Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот не дал Украине возможность для ответных ударов.

    Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, специалисты которых наводят оружие на цели.

    29 августа 2025, 17:11
    Евросоюз согласовал обучение военных ВСУ на Украине
    Евросоюз согласовал обучение военных ВСУ на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главы министерств иностранных дел и обороны стран Евросоюза договорились о расширении мандата тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских военных непосредственно на территории Украины, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

    Каллас по итогам первого дня неформальной министерской встречи ЕС в Копенгагене пояснила, что речь идет о направлении европейских инструкторов в украинские учебные заведения и академии, передает ТАСС.

    Каллас заявила: «Что касается гарантий, у нас есть общее соглашение о расширении мандата нашей тренировочной миссии, чтобы осуществлять подготовку наших сил на территории Украины. Европейские инструкторы будут направлены в учебные заведения и академии Украины». Она отметила, что сроки начала подготовки пока не определены.

    Решение пока носит предварительный характер и должно быть окончательно утверждено на официальном заседании Совета ЕС. Каллас подчеркнула, что после завершения конфликта Евросоюз не намерен допустить повторения событий 2022 года.

    В пятницу Каллас сообщила, что Евросоюз рассматривает тренировочные миссии для ВСУ, военную миссию и поддержку украинского ВПК как вклад в так называемые гарантии безопасности для Украины.

    Ранее СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    30 августа 2025, 10:46
    СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Евгения Петросяна

    Юморист Петросян обратился к врачам из-за обострившихся сердечных проблем

    СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Евгения Петросяна
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитый юморист почувствовал сильные боли в груди и проблемы с дыханием на фоне хронической гипертонии.

    Состояние Евгения Петросяна ухудшилось из-за обострившихся проблем с сердцем, передает Лента.Ру.

    По информации издания, 79-летний артист обратился за медицинской помощью, пожаловавшись на боли в груди и затрудненное дыхание. Проблемы появились на фоне диагностированной ранее гипертонии.

    «Врачи запретили ему сильные физические нагрузки и порекомендовали избегать стрессов, в том числе связанных с концертами», – говорится в сообщении. Медики дали рекомендации по снижению активности и посоветовали ограничить участие в публичных мероприятиях.

    Ранее сообщалось, что поликлиника потеряла Петросяна. В апреле артист уже обращался к врачам из-за сильного кашля и высокой температуры. Тогда у него заподозрили бронхит и легкую форму коронавируса, однако впоследствии супруга артиста заверила, что он чувствует себя хорошо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичная поликлиника в районе Хамовники пытается связаться с Евгением Петросяном для записи на обязательное медицинское обследование. Минюст обратился в суд с требованием взыскать 582 тыс. рублей за не полностью оплаченную экспертизу по делу о разделе имущества Петросяна и Степаненко. Суд лишил Викторину Петросян права пользования квартирой на Ростовской набережной в Москве, решение Хамовнического суда признано законным Мосгорсудом.

    30 августа 2025, 00:49
    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита

    Полянский: Встреча на высшем уровне могла бы оформить соглашение Москвы и Киева

    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне могли бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что такая встреча могла бы «оформить взаимные договоренности», которые должны строиться на понятных шагах, сформулированных после саммита на Аляске, передает РИА «Новости».

    «Однако о чем тут можно говорить, если Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров», – сказал Полянский.

    Он подчеркнул, что Россия наблюдает многочисленные попытки исказить идею проведения российско-украинского саммита. Как подчеркнул дипломат, Москва может рассмотреть «сценарий соответствующей встречи» только при тщательной предварительной подготовке и наполнении содержанием, иначе она «попросту лишается смысла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин допускает возможность переговоров с Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    30 августа 2025, 07:58
    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над рядом российских регионов и Черным морем перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 21.00 мск до 7.00 мск средства ПВО России перехватили и уничтожили 30 БПЛА над акваторией Черного моря, 15 – над Крымом, 13 – в Ростовской области, 11 – в Краснодарском крае, пять – в Брянской области.

    Кроме того, сбиты четыре беспилотника в Белгородской области, по два аппарата – в Смоленской, Калужской и Тверской областях, по одному – в Тульской и Курской областях, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о попытке атаки на промышленное предприятие в Сызрани. На территории Краснодарского НПЗ возник пожар из-за падения обломков беспилотников, повреждена одна из технологических установок. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что после отражения атаки ПВО обломки беспилотника упали на территории производственного предприятия.

    30 августа 2025, 04:27
    Пожар произошел на территории НПЗ в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА
    Пожар произошел на территории НПЗ в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ возник пожар, повреждена одна из технологических установок, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

    Пожар произошел на площади около 300 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, оперативно была проведена эвакуация сотрудников предприятия, сообщает в Telegram оперштаб.

    В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные формирования, а также специальные и экстренные службы.

    «В Краснодаре идет отражение атаки БПЛА», – говорится в сообщении.

    Глава Краснодара Евгений Наумов обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие: «Дорогие краснодарцы, проявите спокойствие. Не выходите на улицу, укройтесь в своих домах. Беспилотная опасность в Краснодаре еще сохраняется». Он также напомнил о запрете фото- и видеосъемки работы сил ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате отражения атаки средствами ПВО обломки беспилотника упали на территорию производственного предприятия.

    29 августа 2025, 18:23
    Назван масштаб повреждений инфраструктуры предприятий ВПК Украины

    Инфраструктура 62% ключевых предприятий ВПК Украины повреждена ударами

    Tекст: Денис Тельманов

    Существенный урон был нанесен украинскому военно-промышленному комплексу после ударов по десяткам ключевых объектов.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны сообщил о серьезных повреждениях в инфраструктуре предприятий ВПК Украины. По его словам, в текущем году было нанесено тридцать пять массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника.

    Министр отметил: «Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины».

    Белоусов подчеркнул, что эти удары существенно осложнили функционирование украинской оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа не стала осуждать удары России по объектам в Киеве, объяснив это ответом на атаки на российские НПЗ.

    В ночь на пятницу в Днепропетровске был поврежден один из объектов инфраструктуры. В результате взрывов в Винницкой области на Украине были повреждены несколько энергетических объектов, что привело к отключению электричества для 60 тыс. жителей в 29 населенных пунктах.

    30 августа 2025, 06:15
    В ООН выразили обеспокоенность «влиянием» атак ВСУ на жителей России

    Помощник генсека Енча: ООН обеспокоена влиянием конфликта на Украине на россиян

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник генсекретаря ООН Мирослав Енча заявил, что в ООН обеспокоены «влиянием» конфликта на Украине на гражданское население в России, но ООН не может «проверить сообщения» об украинских атаках.

    На заседании Совбеза ООН Енча заявил, что местные власти сообщали о жертвах среди гражданского населения в Белгородской, Курской и Брянской областях, передает ТАСС.

    Енча напомнил о заявлениях российских официальных лиц о пожаре, произошедшем из-за сбитого украинского дрона у Курской АЭС, а также о сообщениях об ударах по нефтеперерабатывающим заводам.

    «Хотя ООН не в состоянии проверить эти сообщения, растущее влияние конфликта на гражданское население Российской Федерации также вызывает обеспокоенность», – сказал он.

    Енча заявил, что атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру нарушают международноео гуманитарное право, ООН «осуждает все такие нападения, где бы они ни происходили». По его словам, такие действия «неприемлемы и должны быть немедленно прекращены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил о гибели более 330 мирных жителей в результате вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году. Он также сообщил о более чем 3,2 тыс. украинских атак на Белгородскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Жертвами этих атак стали 779 человек, среди которых 23 ребенка.

    30 августа 2025, 03:49
    Россия отвергла планы НАТО «окучивать» подконтрольные Киеву территории

    Полянский: Планы НАТО окучивать подконтрольные Киеву территории неприемлемы

    Россия отвергла планы НАТО «окучивать» подконтрольные Киеву территории
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает недопустимым появление военных контингентов стран НАТО на территориях, находящихся под контролем Киева, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Во время заседания Совета Безопасности ООН Полянский выступил с резкой критикой идеи передачи контроля над оставшимися под управлением Украины территориями странам НАТО, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что обсуждаются «схемы, так или иначе сводящиеся к тому, что остающиеся под контролем Украины территории будут окучивать страны НАТО, вплоть до ввода туда воинских контингентов». «Для России это абсолютно неприемлемо», – сказал Полянский.

    Он заявил, что такая ситуация будет угрожать «неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями». По его словам, те, кто продвигает подобные предложения, не стремятся к урегулированию украинского кризиса, а заинтересованы в его сохранении или временном замораживании ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры обсуждают, кто, когда и в каком количестве сможет отправить «миротворцев» на Украину, а также где они будут располагаться. По данным WSJ, многие европейцы не поддержали возможную отправку военных своих стран на Украину, что стало преградой для соответствующих планов руководства ЕС.

    30 августа 2025, 11:05
    ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть погибший и раненые

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области за сутки зарегистрированы гибель одного и ранения семи человек.

    За последние сутки в Белгородском районе атаки дронов ВСУ пришлись на несколько поселков и сел, в том числе Майский, Малиновку, Октябрьский, Красный Октябрь, Никольское, Отрадное и Таврово. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В селе Красный Октябрь от удара дрона погиб мирный житель. В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали двое мужчин. Они продолжают лечение в областной клинической больнице», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    В Борисовском районе мужчина был ранен из-за детонации FPV-дрона, он находится в больнице. Еще одна женщина получила травмы при атаке дрона на автомобиль на трассе Становое – Новоалександровка, она госпитализирована в городскую больницу Белгорода.

    В Грайворонском округе дрон атаковал автомобиль на коммерческом объекте, пострадали две женщины, одна госпитализирована. В Шебекинском округе дрон ранил мужчину, ему оказана амбулаторная помощь. Также зафиксированы массовые атаки и обстрелы в Валуйском, Волоконовском, Краснояружском районах и в городе Новый Оскол, повреждена железнодорожная цистерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России перехватило и уничтожило 86 украинских беспилотников самолетного типа над рядом российских регионов и Черным морем. В Головчино двое мирных жителей пострадали после атаки дрона на автомобиль на коммерческом объекте. В поселке Октябрьский Белгородского района двое мужчин пострадали в результате удара FPV-дрона ВСУ по машине.

    ВС России взяли под контроль Камышеваху в Донбассе
    США заявили о передаче ВСУ оружия, способного бить «глубже» по территории России
    В Бундестаге предложили провести референдум о смене флага и гимна Германии
    Бельгия выделила 100 млн евро на закупку в США оружия для Киева
    Актриса Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»
    Times заявила о несогласии королевы Елизаветы II с Brexit
    Опасная область Солнца повернулась к Земле

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

