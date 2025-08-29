Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении российская армия наращивает интенсивность ракетных и авиаударов по позициям противника. В Юнаковке штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на 200 метров в юго-западном направлении, заняв два здания в ходе тяжелых боев.

Украинские войска снизили активность, проводят ротацию понесших потери подразделений. Попытка контратаки в районе Алексеевки силами 71-й бригады не имела успеха, и противник с потерями отошел на исходные позиции. На отдельных участках фронта, таких как Теткинский и Глушковский, ситуация осталась без существенных изменений.

В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, где российская авиация нанесла удар по крупному скоплению сил противника на территории элеватора. Бойцы «Севера» продвинулись на левом берегу реки Волчья и на востоке города до 200 метров. Западнее Синельниково штурмовики заняли три опорных пункта, продвинувшись на 600 метров.

Из-за нехватки личного состава командование украинской армии укрепляет позиции, перебрасывая на направление экскаваторы и бульдозеры. На фронте Меловое-Хатнее российские силы закрепляются на занятых рубежах, авиация и расчеты ТОС продолжают работу по позициям противника. На Липцовском участке фронта отмечено уничтожение скоплений живой силы и пресечение попыток восстановить разрушенные позиции.

За сутки противник потерял свыше 200 человек убитыми и ранеными – более 110 в Сумской и более 90 в Харьковской областях. В Сумской области были уничтожены три ББМ, две гаубицы Д-30, девять пикапов, грузовик, три багги, шесть пусковых установок БпЛА, семь БпЛА самолетного типа, три «Баба Яга», а также три склада боеприпасов. На Волчанском и Липцовском направлениях ликвидированы гаубица «Гиацинт-Б», три миномета, три пикапа, два багги, девять ПУ БпЛА, две станции «Старлинк», а также несколько складов с материалами и боеприпасами. На Великобурлукском направлении уничтожены два пикапа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы «Север» пресекли попытку боевиков ВСУ прорваться в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов. ВСУ попытались отбить утраченные позиции в Сумской области, но безуспешно.