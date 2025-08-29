  • Новость часаМинобороны сообщило о 19 сбитых за три часа дронах ВСУ над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай
    Минобороны показало новые кадры со взорвавшего корабль ВМС Украины катера
    Консульство Словакии спустя два года возобновило выдачу туристических виз россиянам
    Экс-директору Театра сатиры грозит 10 лет лишения свободы
    В Вашингтоне пообещали выступление Трампа по ситуации на Украине
    Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора
    Украину начали массово покидать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет
    Мэра Владимира арестовали по делу о крупном мошенничестве
    Производитель Лабубу попал в топ-100 богатейших людей мира
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    10 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    5 комментариев
    29 августа 2025, 06:44 • Новости дня

    Группировка «Север» продвинулась на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на 200 метров в Юнаковке и заняли два здания, а общее продвижение войск «Север» отмечено сразу на нескольких участках фронта.

    Группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении российская армия наращивает интенсивность ракетных и авиаударов по позициям противника. В Юнаковке штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на 200 метров в юго-западном направлении, заняв два здания в ходе тяжелых боев.

    Украинские войска снизили активность, проводят ротацию понесших потери подразделений. Попытка контратаки в районе Алексеевки силами 71-й бригады не имела успеха, и противник с потерями отошел на исходные позиции. На отдельных участках фронта, таких как Теткинский и Глушковский, ситуация осталась без существенных изменений.

    В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, где российская авиация нанесла удар по крупному скоплению сил противника на территории элеватора. Бойцы «Севера» продвинулись на левом берегу реки Волчья и на востоке города до 200 метров. Западнее Синельниково штурмовики заняли три опорных пункта, продвинувшись на 600 метров.

    Из-за нехватки личного состава командование украинской армии укрепляет позиции, перебрасывая на направление экскаваторы и бульдозеры. На фронте Меловое-Хатнее российские силы закрепляются на занятых рубежах, авиация и расчеты ТОС продолжают работу по позициям противника. На Липцовском участке фронта отмечено уничтожение скоплений живой силы и пресечение попыток восстановить разрушенные позиции.

    За сутки противник потерял свыше 200 человек убитыми и ранеными – более 110 в Сумской и более 90 в Харьковской областях. В Сумской области были уничтожены три ББМ, две гаубицы Д-30, девять пикапов, грузовик, три багги, шесть пусковых установок БпЛА, семь БпЛА самолетного типа, три «Баба Яга», а также три склада боеприпасов. На Волчанском и Липцовском направлениях ликвидированы гаубица «Гиацинт-Б», три миномета, три пикапа, два багги, девять ПУ БпЛА, две станции «Старлинк», а также несколько складов с материалами и боеприпасами. На Великобурлукском направлении уничтожены два пикапа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы «Север» пресекли попытку боевиков ВСУ прорваться в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов. ВСУ попытались отбить утраченные позиции в Сумской области, но безуспешно.

    28 августа 2025, 11:22 • Новости дня
    ВЗГЛЯД: Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    ВЗГЛЯД: ВС России взяли в клещи «третью столицу Украины» под Харьковом

    Северная часть Купянска оказалась под контролем российских войск после взятия Кондрашовки и начала боев за ключевые районы города, это станет чувствительной потерей для ВСУ.

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, имеющего стратегическое значение для проведения спецоперации. Прорыв российских войск стал возможен после взятия Кондрашовки к северу от города, что позволило обезопасить фланги наступающей группировки и начать продвижение к городской застройке. Сейчас трасса Н-26, последняя крупная транспортная артерия для снабжения украинских частей, находится под огневым контролем ВС РФ.

    Одновременно российские мотострелки закрепились в Соболевке у леса Малые Ровны, чтобы надежно перекрыть дорогу между Соболевкой и Благодатным на Чугуев и далее Харьков. В Благодатном идут уличные бои, что значительно осложнило централизованное снабжение украинской группировки в Купянске. По сути, украинским военным остается только один путь отхода через Осиново, который сопряжен с большими потерями, отмечает газета ВЗГЛЯД в своем аналитическом материале.

    Особое внимание российские силы уделяют узкому центральному участку Купянска – улицам Кузнечной и Центральной, которые ведут к мосту через Оскол в восточную промышленную часть города. Украинские войска интенсивно укрепили именно промышленную зону, построив там бункеры и подземные ходы. Поэтому штурм востока города с ходу оказался затруднен, и российские войска поэтапно блокируют западную часть до трассы Н-26, чтобы лишить противника возможности снабжения.

    По словам экспертов, российские силы уже заняли северную промзону, в том числе здания филиала Харьковгаза и склады «Агротон», продвинувшись до парка имени Комсомола и стадиона «Спартак». Основные укрепления противника остались в многоэтажной застройке и на восточном берегу Оскола, где продолжаются бои за Петропавловку и промышленную часть Заосколья. Оборона украинских войск оказалась недостаточно гибкой из-за ошибок командования и постоянного переброса резервов.

    Купянск остается важнейшим логистическим хабом региона, обладая старой железнодорожной развязкой и транспортной инфраструктурой, что делает его контроль принципиально значимым для обеих сторон. Взятие города российскими войсками может поставить под угрозу удержание Чугуева, Изюма, Балаклеи, а также создать предпосылки для окружения Славянска и Краматорска. Освобождение Купянска рассматривается как первый этап перехода к масштабным стратегическим операциям в северной части ДНР.

    Кроме военного значения Купянск имеет и символическую роль: именно сюда в 1941 году было эвакуировано правительство УССР, что позволило городу получить неофициальный статус «третьей столицы Украины».

    Операция по освобождению города развивается по сценарию зачистки Угледара – сначала блокирование коммуникаций, затем последовательное освобождение городской застройки. Сопротивление украинских войск обещает усилиться по мере приближения к плотной многоэтажной застройке, но плотность и высотность построек в Купянске ниже, чем в Угледаре, что облегчает действия наступающих подразделений.

    Комментарии (7)
    28 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины

    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины безэкипажным катером

    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины
    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средний разведывательный корабль украинских военно-морских сил «Симферополь» уничтожен российскими военными в устье Дуная, сообщило Министерство обороны России в четверг. Уточняется, что удар по кораблю был нанесен с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Корабль удалось уничтожить с помощью быстроходного безэкипажного катера, его поразили в устье реки Дунай, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что в результате атаки украинский военный корабль затонул.

    Корабль «Симферополь» построили в корпусе рыболовного траулера проекта 502ЭМ. Основой комплекса его разведывательного оборудования была станция радиотехнической разведки «Мельхиор».

    Станцию производит киевское НИИ «Квант-Радиолокация». У него также могут быть установлены поставленные киевскому режиму в 2019 году широкополосные пеленгаторные антенны компании Rohde & Schwarz.

    В мае на нем произошло возгорание, из-за чего были сдвинуты сроки введения в эксплуатацию.

    Также в ночь на четверг российские военные групповым ударом высокоточным оружием большой дальности поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и военные авиабазы Украины.

    В прошлые сутки накануне ВС России поразили пункты управления и места сборки беспилотников.

    Комментарии (9)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 22:06 • Новости дня
    Минобороны показало новые кадры со взорвавшего корабль ВМС Украины катера
    Минобороны показало новые кадры со взорвавшего корабль ВМС Украины катера
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России опубликовало видео момента атаки на украинский корабль «Симферополь» с борта безэкипажного катера.

    Кадры, опубликованные в Telegram-канале Минобороны России, демонстрируют, как безэкипажный катер движется по направлению к среднему разведывательному кораблю ВМС Украины «Симферополь».

    На видео хорошо видно, как катер на большой скорости приближается к борту украинского судна, после чего происходит взрыв. Сообщается, что в результате удара корабль был уничтожен.

    Видео снято непосредственно с борта российского безэкипажного катера, участвовавшего в операции по поражению корабля противника.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало видео атаки корабля «Симферополь» Военно-морских сил Украины российским безэкипажным катером.

    Министерство обороны России заявило об уничтожении корабля в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Эксперт Денис Федутинов сообщил, что такой катер впервые применили для уничтожения корабля ВМС на Украине.

    Комментарии (12)
    28 августа 2025, 14:18 • Новости дня
    Стармер сообщил о повреждении здания Британского совета в Киеве

    Премьер Британии Стармер сообщил о повреждении здания Британского совета в Киеве

    Стармер сообщил о повреждении здания Британского совета в Киеве
    @ Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал о серьезном повреждении здания Британского совета (организация признана нежелательной в РФ) в Киеве после авиаудара, учреждение временно прекращает прием посетителей.

    Здание Британского совета в Киеве было повреждено после ночных авиаударов, сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер в соцсети X, передает ТАСС.

    Представительство организации на Украине подтвердило, что помещение получило серьезные повреждения и будет закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления.

    Британский совет признан в России нежелательной организацией с июня. Министерство юстиции России добавило организацию, аффилированную, по данным ведомства, со спецслужбами Британии, в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых запрещена на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, облако смога накрыло столицу Украины после серии взрывов и пожаров.

    Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о серийных ударах по объектам ВСУ в Киевской области, что привело к гибели значительного числа украинских и иностранных военных.

    Комментарии (10)
    28 августа 2025, 16:47 • Новости дня
    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях

    Военный аналитик Кнутов: Потопление украинского корабля «Симферополь» – предупреждение судам, перевозящим оружие для ВСУ

    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях
    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Потопление украинского корабля «Симферополь» российским безэкипажным катером – сигнал странам НАТО, которые судами перевозят оружие для ВСУ. Кроме того, благодаря развитию подобных дронов ВС России в перспективе могут взять одесские порты под контроль, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитики также подчеркивают: успешное применение морского дрона переводит войну на море в новую фазу.

    «Потопление российским безэкипажным катером корабля «Симферополь» ВМС Украины – важный прецедент. Мы показали, что у нас есть морские дроны, которые будут кошмарить не только остатки украинского флота, но и те суда, которые везут оружие для ВСУ под видом гражданских грузов», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    По его мнению, для российских сил открывается перспектива «взять под контроль одесские порты». «Нынешняя операция стала хорошей демонстрацией наших возможностей», – добавил собеседник. Кнутов напомнил, что Россия активно ведет разработку БЭКов. В июне прошлого года были представлены «Визир», «Оркан», «БЭК-1000». В 2025 году безэкипажные катера были применены на учениях «Июльский шторм».

    Эксперт считает, что успех удара по украинскому кораблю обеспечила разведка. «Наверняка работал беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который имеет хорошую разведывательную аппаратуру, мощную видеокамеру. С помощью БПЛА, вероятно, обнаружили цель, а дальше по наводке действовал БЭК», – рассуждает спикер.

    «Потопление «Симферополя» стало пробным и успешным ударом. Я думаю, что в последующем мы увидим еще такие операции, а применение морских дронов станет более широким. Таким образом, противнику придется чувствовать себя неуютно в тех морских акваториях, к которым он привык», – акцентировал Кнутов.

    Авторы Telegram-канала «Военная хроника» называют этот эпизод «боевым крещением российских БЭКов и шагом к их дальнейшему применению». «Теперь ключевой вопрос масштабирования атак сводится к двум факторам. Первый – серийное производство: насколько быстро Россия сможет наладить выпуск БЭКов в больших количествах. Второй – средства противодействия: какие технологии и тактики сможет выработать украинская сторона для защиты морских маршрутов», – отмечают аналитики.

    «Дефицита целей у БЭКов не будет: морской трафик в Одессу остается плотным – а значит, ударные возможности дронов будут востребованы постоянно. Успешное применение морского дрона России переводит войну на море в новую фазу, где можно не только отвечать на удары, но и наносить их. Все теперь зависит от того, смогут ли эти удары принять массовый характер, превратившись в фактор, способный парализовать движение в западной части Черного моря и прервать морские поставки на Украину», – заключили эксперты.

    Ранее Минобороны сообщило о потоплении украинского военного корабля. «С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», – говорится в сообщении ведомства.

    «Этот крайне невезучий кораблик – «Симферополь» – можно считать олицетворением «могучих» военно-морских сил Украины», пишут авторы канала WarGonzo в Telegram-канале. «Это самое крупное судно, что смогла построить и принять в состав своего флота постмайданная Украина, изначально являлось средним рыболовным траулером морозильным (СРТМ) советской постройки», – напомнил он.

    «В 2016 году на него установили станцию радиотехнической разведки, 30-мм пушку и ПЗРК «Игла» – так рыбак стал военным разведчиком. В апреле 2019 года он был спущен на воду в Киеве, в мае на борту произошел пожар. С тех пор «Симферополь» находился на ремонте и испытаниях», – отметил моряк. Он допустил, что атака БЭКа предотвратила первый выход украинского разведывательного траулера в море. «Вот и нечего называть свои корабли именами чужих городов», – акцентировал специалист.

    Комментарии (13)
    28 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Оператор ВГТРК получил ранения при подрыве на мине в Курской области
    Оператор ВГТРК получил ранения при подрыве на мине в Курской области
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Курской области оператор ВГТРК был госпитализирован после взрыва мины во время выполнения профессиональных обязанностей в приграничном населенном пункте.

    Оператор ВГТРК получил ранения при подрыве на мине в одном из приграничных населенных пунктов Курской области, передает ТАСС.

    Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что военные оказали журналисту первую помощь непосредственно на месте происшествия и затем доставили его в областную больницу. Сейчас оператору предоставляют необходимое медицинское лечение. Хинштейн подчеркнул, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, врачи делают все возможное для его восстановления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, сравнив его со стихийным бедствием.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 12:23 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины
    ВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и военным авиабазам Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов и БПЛА. Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили пункты управления и места сборки беспилотников. Ранее ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб.

    В минувшие выходные ВС России поразили предприятие ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    Раненный в Курской области оператор ВГТРК после операции переведен в реанимацию
    Раненный в Курской области оператор ВГТРК после операции переведен в реанимацию
    @ t.me/Hinshtein

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, раненный при выполнении профессиональных обязанностей в одном из приграничных населенных пунктов Курской области, был успешно прооперирован и переведен в реанимацию, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, получивший ранения в одном из приграничных населенных пунктов Курской области, был успешно прооперирован и переведен в реанимацию, следует из сообщения в Telegram-канале Хинштейна.

    По словам Хинштейна, через некоторое время врачи проведут второй этап реконструирующей операции, так как в результате детонации у Солдатова серьезно повреждена нога. Сейчас журналисту оказывают помощь специалисты Курской областной больницы совместно с врачами федерального Центра медицины катастроф. Состояние оператора оценивается как стабильное, за его здоровьем ведется круглосуточное наблюдение.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что журналист ВГТРК подорвался на мине в приграничном населенном пункте и был доставлен в больницу.

    Раненого оператора ВГТРК в Курске прооперировали хирурги из Москвы.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике.

    Группировкой нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ около Северска, Федоровки, Константиновки и Дроновки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, бронемашину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада с боеприпасами и склад материальных средств.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ возле Голубовки, Варачино, Павловки, Степного, Кондратовки, Новой Сечи, Марьино и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Ивашками, Волчанском и Амбарным Харьковской области.

    Противник при этом потерял свыше 180 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийское орудие, два склада с боеприпасами и семь складов материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Богуславки, Боровской Андреевки Харьковской области, Ставкок и Кировска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ и два склада боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Красноармейска, Димитрова, Дорожного, Белицкого и Родинского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих, немецкий танк Leopard, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Вороного Днепропетровской области, Камышевахи ДНР и Левадного Запорожской области.

    Противник при этом потерял до 240 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М198, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Павловки, Веселянки, Приморского Запорожской области, Никольского и Антоновки Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад с боеприпасами и четыре склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР. Ранее на этой неделе российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области

    До этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 23:02 • Новости дня
    Канцлер Германии Мерц отверг возможность встречи Путина и Зеленского

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его летней резиденции Форт-Брегансон на Лазурном берегу заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, что, по его мнению, очевидно.

    «Сегодня мы должны снова обратиться к этому вопросу, особенно учитывая тот факт, что встречи президента Зеленского и президента Путина, очевидно, не будет, в отличие от того, о чём договорились президент Трамп и президент Путин на прошлой неделе», – приводит слова Мерца журнал Stern.

    По мнению немецкого канцлера, этот факт важно учитывать при дальнейших попытках урегулирования украинского конфликта.

    До этого, во вторник, Мерц обвинил Путина в «стратегии затягивания времени», так как российский лидер якобы обвязал встречу с Зеленским предварительными условиями, которые «совершенно неприемлемы» с точки зрения Украины и ее западных партнеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия. Трамп также допустил, что встреча между президентами России и Украины может не состояться, подчеркнув независимость их решений.

    Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни пригрозил ужесточить санкции против России в случае срыва встречи лидеров России и Украины

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    Atlantic узнал, за что Трамп раздосадован на Европу, Зеленского и самого себя

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в последние дни в частном порядке выражал недовольство тем, что его громкие заявления разрешить украинский кризис дипломатией не увенчались успехом.

    Как заявил один из источников журнала Atlantic, близкий к Белому дому, раздражению президента способствовали некоторые сторонники из Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесенного в список экстремистов и террористов в России), который является доверенным лицом  Трампа. Он призвал президента снова пригрозить России санкциями, если она не сядет за стол переговоров.

    Журнал отмечает, что форма возможного мирного соглашения, если и когда оно будет достигнуто, остается неясной: США не взяли на себя твердых обязательств по предоставлению гарантий безопасности Украине, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведданными с украинцами и потенциального предложения помощи в сфере противовоздушной обороны.

    «Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта, сообщили источники», – сказано в статье.

    В журнале поясняют, что глава Белого дома не хочет ввязывать страну в украинских конфликт больше, опасаясь оттолкнуть своих сторонников MAGA. Этим и объясняются настойчивые упоминания Трампом предшественника Джо Байдена, виновного в сложившейся ситуации, даже спустя семь месяцев после вступления в должность президента.

    «Он просто хочет, чтобы все это закончилось, почти не важно, как», – сказал высокопоставленный чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Трамп. Он также сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Эксперт сообщил о первом уничтожении корабля ВСУ безэкипажным катером

    Эксперт Федутинов сообщил о первом уничтожении корабля ВСУ безэкипажным катером

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые российский безэкипажный катер был применен для уничтожения корабля ВМС на Украине, заявил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    Впервые российские войска уничтожили корабль ВМС Украины с помощью безэкипажного катера, передает ТАСС. По словам эксперта по беспилотной авиации Дениса Федутинова, этот случай официально подтвержден Министерством обороны России.

    «Это первый подтвержденный Минобороны РФ случай поражения российским безэкипажным катером корабля украинских ВМС. Из имевших резонанс эпизодов применения российских БЭКов вспоминается только эпизод с подрывом в районе одного из мостов через Днепр», – рассказал Федутинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило об уничтожении среднего разведывательного корабля военно-морских сил Украины «Симферополь» в устье Дуная. Российские военные провели удар по кораблю с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 14:45 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о поведении иностранных боевиков на линии фронта

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наемники из других стран в Сумской области проявляют себя весьма пассивно, заявил служивший в 132-м разведывательном батальоне ВСУ пленный военный Михаил Кулачик.

    Кулачик заявил, что его мобилизовали вопреки действующей броне и отправили на фронт после задержания полицией, передает РИА «Новости».

    Его вместе с другими мобилизованными перевезли через Днепропетровск в Житомирскую область, затем направили на линию соприкосновения в Сумскую область.

    Там Кулачик встретился с иностранными военными, которые воевали на стороне Киева. По его словам, иностранные наемники не участвовали в выполнении боевых задач вместе с украинскими солдатами, а большую часть времени проводили в бездействии.

    «Я пришел с первой задачи, они еще были, пошел на вторую задачу, они еще не выходили... Они находились именно там. Один сидел, в телефончике играл. Второй отдыхал. Балдели, сидели», – пояснил он.

    Ранее в ДНР несколько расчетов ударных дронов украинской армии сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    До этого польский наемный боевик ВСУ Кшиштоф Флачек заявил, что оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 00:43 • Новости дня
    Госдеп предодобрил продажу Украине ракет и оборудования на 825 млн долларов

    Tекст: Ирма Каплан

    Входящее в состав Пентагона Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) сообщило о предварительном одобрении Госдепартаментом очередного пакета военной помощи Украине.

    «Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму 825 млн долларов», – сказано в сообщении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

    Там пояснили, что правительство Украины запросило закупить до 3350 ракет повышенной дальности (ERAM) и 3350 модулей встроенной глобальной системы позиционирования (GPS)/инерциальной навигационной активной системы (EGISvaofil withINS) (SAASM), Y-код или M-код. Для удовлетворения нужд киевского режима, в пакет военной помощи включат расходники и аксессуары, возможность ремонта и возврата, обучение персонала и учебное оборудование.

    «Общая предполагаемая стоимость составляет 825 миллионов долларов США. Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности страны-партнера, являющейся движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – сообщили в DSCA.

    В Агентстве считают, что предлагаемая продажа оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на боеготовность США.

    Напомним, ранее Wall Street Journal сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Трамп пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 14:44 • Новости дня
    Российский боец назвал атаку ВСУ на Крым самоубийственной

    Tекст: Вера Басилая

    Диверсанты ВСУ на катерах пытались прорваться к Крыму, чтобы продемонстрировать свою активность западным спонсорам, несмотря на заведомо опасные условия, сообщил боец бригады «Конвой» в составе группировки войск «Днепр» с позывным Мираж.

    Попытка диверсионно-разведывательной группы ВСУ прорваться к Крымскому полуострову на катерах 20 августа была рассчитана на то, чтобы показать спонсорам Киева активные действия украинских сил, передает ТАСС. Об этом сообщил боец отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» добровольческого корпуса с позывным Мираж.

    По словам Миража, в Крыму создается эшелонированная оборона, включающая средства обнаружения и огневого поражения противника. Он отметил, что по мере приближения к берегу защита только усиливается, что делает высадку вражеского десанта практически невозможной из-за применяемых современных вооружений.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военнослужащие сорвали попытку ДРГ ВСУ на катерах прорваться к Крымскому полуострову.

    Военнослужащие России поразили один из катеров, в итоге украинская операция была сорвана.

    Комментарии (0)
    Главное
    Раненый в Курской области оператор ВГТРК после операции переведен в реанимацию
    Адмирал рассказал о возможностях российских БЭКов возле берегов Украины
    «Радио Судного дня» отправило 15 загадочных сообщений за сутки
    Запад отказался от «майданов» в постсоветских странах
    Истребитель F-16 разбился в Польше
    Астроном: Солнце копит энергию для мощной вспышки
    Российский рынок модной продукции удвоился за пять лет

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Что мешает забыть песни иноагентов

    Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов. Также они подготовили обращение в Госдуму с инициативой ввести аналогичный запрет на всей территории России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются на разных уровнях, но единого мнения пока не сформировано. Более того, ситуация усложняется, когда речь идет о популярных песнях и фильмах, содержащих музыку, любимую многими. Подробности

    Перейти в раздел

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации