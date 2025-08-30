Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Рогов сообщил, что удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушил 34-й цех, где находились резервуары с авиатопливом, передает РИА «Новости». По его словам, данный цех применялся для испытаний авиадвигателей, которые затем использовались вооруженными силами Украины.

Рогов заявил, что удар также пришелся по подстанции «Запорожская», которая обеспечивала электроэнергией предприятия, вовлеченные в военное производство для украинской армии. В результате были выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующее оборудование.

Минобороны России сообщило , что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

СМИ сообщали, что после серии взрывов на предприятии в Запорожье произошел пожар.