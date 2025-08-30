То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.3 комментария
Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
В результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был разрушен цех с резервуарами авиатоплива, который использовался для испытаний двигателей военно-воздушных сил Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушил 34-й цех, где находились резервуары с авиатопливом, передает РИА «Новости». По его словам, данный цех применялся для испытаний авиадвигателей, которые затем использовались вооруженными силами Украины.
Рогов заявил, что удар также пришелся по подстанции «Запорожская», которая обеспечивала электроэнергией предприятия, вовлеченные в военное производство для украинской армии. В результате были выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующее оборудование.
Минобороны России сообщило , что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.
СМИ сообщали, что после серии взрывов на предприятии в Запорожье произошел пожар.