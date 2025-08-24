Tекст: Ольга Иванова

Командование территориальной обороны ВСУ раздает своим приближенным люксовые автомобили, которые используются в тылу для личных целей, передает РИА «Новости». Как сообщили агентству в российских силовых структурах, речь идет о дорогих внедорожниках, вероятно приобретенных на средства волонтеров.

Собеседник агентства рассказал, что военнослужащие из 112 отдельной бригады территориальной обороны передвигаются по Киеву на таких автомобилях. «В тыловых районах Киева военнослужащие территориальной обороны передвигаются на люксовых внедорожниках», – сообщил источник. Он также привел пример, когда украинские военные пожаловались в интернете на штраф за превышение скорости, полученный во время поездки на Land Rover Discovery Sport якобы для сбивания «Гераней» по маршруту из Киева в Бровары.

По словам источника, попытка вызвать общественный резонанс против МВД закончилась тем, что к военным возникло множество вопросов: «Очевидно, что никакие «Герани» эти «товарищи» сбивать не собирались, а ехали по своим делам, да еще и с превышением скорости». Он отметил, что машины, вероятно, куплены на пожертвования граждан Украины, но используются для личных нужд командования в тылу, а не на фронте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне отмечается рост числа случаев, когда украинские военные самовольно занимают частные дома. Украинские военные также изымают автомобили у местных жителей для нужд ВСУ.