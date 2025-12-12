В Калуге женщина родила ребенка через 40 дней после смерти в утробе его двойняшки

Tекст: Дарья Григоренко

Разумеева рассказала, что при беременности двойней на сроке 24 недели у одной из девочек в утробе произошла остановка сердца, однако врачи смогли приостановить дальнейшие роды и сохранить вторую беременность почти на шесть недель, передает РИА «Новости».

«В Калужском перинатальном центре совершено почти невозможное. После рождения первого нежизнеспособного плода врачи остановили роды, сохранили беременность со вторым ребёнком ещё 40 суток», – сообщила Разумеева. Медикам пришлось проводить сложную терапию для профилактики инфекций и предотвращения преждевременных родов.

На 30-й неделе срока малышка, весившая 1250 граммов, появилась на свет с помощью кесарева сечения. Сейчас и мама, и дочь чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой после долгого процесса наблюдения и ухода.

Министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова отметила, что столь длительное отсроченное родоразрешение – редкость не только для России, но и для мировой практики. По ее словам, такие случаи с интервалом более месяца между гибелью одного плода и рождением второго можно пересчитать по пальцам, а каждые дополнительные сутки после 24-й недели на 3-4% увеличивают шансы ребёнка выжить без тяжёлых осложнений.

Чернова подчеркнула, что успех был достигнут благодаря стабильному состоянию мамы, отсутствию инфекций, целостности плодного пузыря второго ребёнка, а также круглосуточному мониторингу. Ситуация осложнялась наличием рубца на матке после первого кесарева сечения. Она особо отметила профессионализм медицинской команды, назвав результат «уникальным подвигом акушеров-гинекологов, неонатологов, реаниматологов».