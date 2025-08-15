Flightradar: Самолет Ту-214ПУ вылетел из Магадана в Анкоридж

Tекст: Вера Басилая

Воздушное судно Ту-214ПУ вылетело из Магадана и направляется в Анкоридж. Согласно информации сервиса Flightradar, расчетное время прибытия на Аляску составляет 10:02 по местному времени, что соответствует 21:02 мск, пишет «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в полете глава государства будет работать над тезисами для предстоящего саммита России и США.

Пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин должен прилететь в Анкоридж в 11:00 по местному времени, где его у трапа самолета встретит президент США Дональд Трамп.

Песков сообщил, что ожидаемая продолжительность переговоров президентов России и США составит не менее 6-7 часов.

Белый дом информировал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже на Аляске.