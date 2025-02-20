Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит – как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.4 комментария
Венгрия решила не поддерживать продление санкций ЕС против России
Сийярто: Венгрия не поддержит на встрече ЕС продление санкций против России
Венгрия не поддержит на встрече глав МИД ЕС решение о продлении санкций против России, считая, что это может помешать российско-американским переговорам по Украине, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
Сийярто в интервью телекомпании М1 сообщил, что его страна откажется поддержать продление индивидуальных санкций ЕС против России. Венгрия считает, что подобное решение может осложнить российско-американские переговоры по Украине. Сийярто подчеркнул, что встреча глав внешнеполитических ведомств ЕС состоится 24 февраля в Брюсселе, но Венгрия выступает против спешного принятия решения о санкциях, передает ТАСС.
Санкции против российских физических и юридических лиц истекают 15 марта, однако представители ЕС намерены принять решение о их продлении уже в конце февраля. Венгрия предлагает подождать до марта, чтобы дать возможность успешного начала переговоров между Россией и США. Сийярто также отметил, что страна не допустит решений, которые могут осложнить эти переговоры.
«Мы не согласимся на продление в понедельник, и поэтому никаких решений Евросоюза на этот счет не будет», – заявил Сийярто, подчеркивая, что у ЕС есть возможность подождать с решением до марта.
В среду Сийярто выразил надежду, что новая администрация США отменит санкции против России, которые наносят ущерб энергетическому сотрудничеству между Будапештом и Москвой. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.
Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.