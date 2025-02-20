Венгрия решила не поддерживать продление санкций ЕС против России

  • Новость часаСША впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН
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    Зеленскому предстоит испытать методы США для неугодных лидеров
    Вэнс заявил об истощении арсеналов в Европе и бесполезности помощи Киеву
    Бербок рассказала о пережитых сексуальных домогательствах
    Стилиста Зверева внесли в базу «Миротворца» за угрозу нацбезопасности Украины
    Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области
    Кабмин выделил 40 млрд рублей на помощь потерявшим жилье в Курской области
    Путин назвал справедливое судопроизводство ключевым элементом доверия граждан
    Попытку прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области опровергли
    Белый дом заявил о совпадении интересов России и США по Украине
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит – как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    5 комментариев
    20 февраля 2025, 19:07 • Новости дня

    Венгрия решила не поддерживать продление санкций ЕС против России

    Сийярто: Венгрия не поддержит на встрече ЕС продление санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не поддержит на встрече глав МИД ЕС решение о продлении санкций против России, считая, что это может помешать российско-американским переговорам по Украине, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

    Сийярто в интервью телекомпании М1 сообщил, что его страна откажется поддержать продление индивидуальных санкций ЕС против России. Венгрия считает, что подобное решение может осложнить российско-американские переговоры по Украине. Сийярто подчеркнул, что встреча глав внешнеполитических ведомств ЕС состоится 24 февраля в Брюсселе, но Венгрия выступает против спешного принятия решения о санкциях, передает ТАСС.

    Санкции против российских физических и юридических лиц истекают 15 марта, однако представители ЕС намерены принять решение о их продлении уже в конце февраля. Венгрия предлагает подождать до марта, чтобы дать возможность успешного начала переговоров между Россией и США. Сийярто также отметил, что страна не допустит решений, которые могут осложнить эти переговоры.

    «Мы не согласимся на продление в понедельник, и поэтому никаких решений Евросоюза на этот счет не будет», – заявил Сийярто, подчеркивая, что у ЕС есть возможность подождать с решением до марта.

    В среду Сийярто выразил надежду, что новая администрация США отменит санкции против России, которые наносят ущерб энергетическому сотрудничеству между Будапештом и Москвой. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

    Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.

    20 февраля 2025, 09:24 • Новости дня
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью каналу ZDF жестко отреагировала на слова американского лидера о Владимире Зеленском, отвергнув их как полные абсурда и упрекнув президента США в отрыве от реальности.

    Бербок резко отреагировала на заявления президента США, назвавшего Владимира Зеленского диктатором, передает РИА «Новости».

    Она охарактеризовала слова американского лидера как «полный абсурд», подчеркнув, что такие высказывания далеки от реальности.

    Бербок также отметила, что Трамп, по ее мнению, «строчит твиты» и не видит реальный мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов», а тот в ответ заявил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием не обсуждать проведение выборов в стране.

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    20 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Верховный суд следить за безопасностью электронных судебных ресурсов и продолжать гуманизацию уголовного законодательства.

    Выступая на совещании судей, Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства и практики его применения, передает ТАСС.

    Также Путин акцентировал внимание на вопросах безопасности электронных судебных ресурсов. Он поручил Верховному суду держать этот вопрос под постоянным контролем.

    Напомним, Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на совещании судей, где обсудят итоги работы судов за 2024-й и задачи на текущий год.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    20 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен внедряет президентский стиль управления Евросоюзом
    Politico: Фон дер Ляйен внедряет президентский стиль управления Евросоюзом
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усиливает контроль и централизацию власти, ограничивая свободу действий своих коллег и создавая президентский стиль управления, пишет Politico.

    В день инаугурации президента США Дональда Трампа коммуникационные советники комиссаров ЕС получили строгие указания от кабинета фон дер Ляйен, передает Politico.

    Им разрешили только репостить сообщение главы Европейской комиссии без добавления собственных слов. Этот случай отражает растущий контроль, который фон дер Ляйен осуществляет над комиссией, как отмечает ряд источников в ЕС.

    Фон дер Ляйен, начинающая второй пятилетний срок, усиливает централизованный подход в управлении, который многие видят как переход к президентской модели. Это сопровождается ограничением свободы действий комиссаров и уменьшением числа представителей организации. Например, ее команда скрыла информацию о ее болезни пневмонией в январе.

    Кроме того, фон дер Ляйен не раскрыла переписку с главой Pfizer, связанную с переговорами по контрактам на вакцины во время пандемии COVID-19, что вызвало критику омбудсмена ЕС. Она также ограничила доступ к определенным документам, что вызвало протесты со стороны экологической организации ClientEarth.

    Критики указывают на излишнюю централизованность в принятии решений, включая планы по контролю над фондом ЕС в 1,2 трлн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии заявила, что ЕК планирует увеличить оборонные расходы и военные возможности Киева. Также она заявила о вступлении мира в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии

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    20 февраля 2025, 16:23 • Новости дня
    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    FT: США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, США выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, передает РИА «Новости». Западные чиновники, на которых ссылается издание, заявляют, что подобные разногласия внутри группы могут угрожать традиционной демонстрации единства среди стран-участниц.

    Ранее FT сообщала, что европейские чиновники выразили сомнения в продолжении санкционной линии США в отношении России.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

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    19 февраля 2025, 23:04 • Новости дня
    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара

    Политолог Ткаченко: Путину и Трампу предстоит установить новые правила сосуществования великих держав

    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара
    @ Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа лидерам предстоит обсудить множество вопросов. Это устройство многополярного мира, будущее замороженных российских активов, санкционная политика, конфликт на Украине, ситуация на Ближнем востоке, а также сотрудничество двух стран в Арктике, космосе и других сферах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о начале подготовки встречи лидеров двух стран.

    «России необходимы конкретные практические результаты от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Именно поэтому подготовка к переговорам должна быть субстантивной, то есть прагматичной, понятной и имеющей ясное предметное содержание. Иными словами, диалог не должен закончиться провалом, как саммит 2021 года в Швейцарии, в чем виновен лично Джо Байден», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Тогда американский президент отвлекался на странные внешние факторы. Например, в рамках разговора с Владимиром Путиным он значительную часть времени потратил на обсуждение якобы имевшего места вмешательства Москвы в выборы США. Подобный подход полностью лишает смысла формат личного взаимодействия лидеров великих держав», – полагает он.

    «Дональд Трамп в этом плане кажется человеком более надежным. А обсуждать лидерам предстоит многое. В первую очередь – правила дальнейшего сосуществования великих держав в многополярном мире. Для стабильного контакта в новых условиях потребуется отход от применения санкций в качестве инструмента политического давления. Скорее всего, будет предложена дорожная карта по постепенному отказу от предпринятых ранее ограничений», – рассуждает собеседник.

    «Не менее важная тема – сотрудничество в Арктике. Наши частные компании не могут завершить ряд проектов в сфере добычи СПГ, имеются трудности по разведке запасов в Карском море. Отчасти эти вопросы встали на повестку дня из-за разрыва контактов с Вашингтоном, однако в реализации этих инициатив могут быть заинтересованы обе стороны», – говорит эксперт.

    «Кроме того, Трамп и Путин могут обсудить сотрудничество в космосе, совместные методы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и многое другое. Нельзя забывать и об украинском кризисе, который также будет находиться под пристальным взором двух президентов. И в этом разрезе Россию временные решения не устроят», – акцентирует он.

    «Москва давно отмечала, что необходимо достичь полноценного урегулирования конфликта. Мы уже не раз высказывали наши предложения по достижению мира. Поэтому в настоящий момент, думаю, именно США подготавливают свои предложения по данному направлению. Что конкретно предложит Вашингтон – трудно сказать», – считает собеседник.

    «В конечном счете, нарратив Трампа вокруг сложившейся ситуации состоит из двух идей: боевые действия необходимо прекращать, а расходы Штатов на Украину урезать до минимума. Эти идеи нас устраивают. Конечно, придется и поторговаться. Москва, разумеется, не будет даже слушать предложений о территориальных уступках», – добавляет эксперт.

    «Что тогда мы можем предложить? Возможно, смягчение наших позиций по каким-либо другим вопросам международной политики с целью гармонизации отношений в рамках многополярного мира. Не исключаю, что многое будет зависеть и от судьбы российских активов, которые сейчас заморожены в США», – отмечает он.

    «Таким образом, встреча Путина и Трампа станет важным событием для всего земного шара. Диалог необходимо выстраивать именно по линии Москвы и Вашингтона. Киев и Брюссель добровольно исключили себя из этих контактов еще в самом начале СВО, поэтому их отсутствие за столом переговоров стало результатом собственной недальновидной политики», – заключил Ткаченко.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи лидеров двух стран. Он отметил, что работа над переговорами будет носить конкретный и субстантивный характер. По его оценкам, некоторые международные силы могут пытаться подорвать диалог Москвы и Вашингтона.

    Песков подчеркнул важность сохранения бдительности, чтобы такие попытки не увенчались успехом. Кроме того, он рассказал о важности реанимации дипломатического потенциала между двумя странами. В настоящий момент работа посольств в обеих столицах парализована, соответственно, восстановление их привычной деятельности – первостепенная задача на пути нормализации контактов.

    Подготовка встречи, по словам Пескова, включает создание экспертных групп для обсуждения всех актуальных вопросов и восстановления полноценной работы посольств, что станет основой для дальнейшего прогресса в отношениях между странами.

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    19 февраля 2025, 21:23 • Новости дня
    ЕС не принял решения об отправке войск на Украину

    Науседа: ЕС отложил решение об отправке войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры стран Европейского союза не приняли решения об отправке войск на Украину во время онлайн-саммита, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа

    Науседа в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел портал LRT (Литовское радио и телевидение), отметил необходимость предварительного согласования условий и сроков возможного ввода миротворцев, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что присутствие военных инструкторов на Украине уже одобрено, но вопрос о более масштабной военной операции пока остается нерешенным.

    Президент Литвы добавил, что литовские власти консультируются с Министерством иностранных дел и Министерством обороны относительно возможного ввода войск. Основной вопрос, который предстоит решить, – это условия и стадия, на которой миротворцы могли бы быть направлены на Украину.

    Кроме того, литовский лидер подчеркнул, что на саммите обсуждались различные форматы возможного присутствия войск стран ЕС на Украине.

    Ранее Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину. Газета The Times писала, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

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    20 февраля 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков назвал падение рейтинга Зеленского «очевидной тенденцией»
    Песков назвал падение рейтинга Зеленского «очевидной тенденцией»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, это стало очевидной тенденцией, которую невозможно игнорировать.

    По словам представителя Кремля, рейтинг Зеленского находится в падении, Песков подчеркнул, что это абсолютно очевидная тенденция, передает ТАСС.

    При этом Песков отметил, что Кремль не планирует участвовать в дискуссиях по конкретным цифрам.

    Он также указал на склонность Киева к иждивенчеству и бесконтрольному использованию западных средств, заметив, что киевскому режиму нравится бесконтрольное использование денег зарубежных налогоплательщиков и не нравится отчитываться за уже потраченные средства.

    Пресс-секретарь главы государства назвал это «вряд ли оспоримым фактом».

    Ранее президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери Украиной статуса независимого государства, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью»

    Газета ВЗГЛЯД разобралась, зачем украинский лидер начал сжигать мосты с Америкой.

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    19 февраля 2025, 19:53 • Новости дня
    Трамп заявил о неспособности Зеленского заключить мир без США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет достигнуть мирного соглашения с Россией без участия Вашингтона.

    Американский лидер выразил уверенность в том, что Зеленский не сможет заключить мирное соглашение с Россией без участия США, передает РИА «Новости». По его мнению, поддержка США является ключевым элементом в урегулировании конфликта.

    В своем заявлении, опубликованном в социальной сети TRUTH Social, президент США назвал Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть». «Но без США и «Трампа» он никогда не сможет заключить мир», – подчеркнул американский лидер.

    Он также отметил, что Украина находится в разрушенном состоянии, а миллионы людей погибли напрасно за годы конфликта. По его словам, администрация предыдущего президента США Джо Байдена не предприняла никаких усилий для урегулирования ситуации.

    Издание The New York Times писало, что президент США объявил о прекращении изоляции России, обвинив Украину в затягивании военного конфликта и оставив союзников в стороне от переговоров.

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    19 февраля 2025, 22:06 • Новости дня
    В Белом доме обещали поддержать решение ЕС о вкладе в оборону Украины

    Уолтц: Вашингтон поддержит инициативу Европы о помощи в обороне Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация поддержит европейских союзников в их стремлении усилить вклад в оборону Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, в интервью телеканалу Fox News, подчеркнул, что американская администрация приветствовала бы активизацию действий европейских союзников в этом направлении, передает ТАСС.

    Во время телефонных разговоров с представителями Великобритании, Франции и Германии Уолтц изложил позицию США. Он отметил, что Вашингтон давно призывает Европу увеличить свое участие в обеспечении безопасности не только на своем континенте, но и на Украине. В этой связи укрепление оборонного сотрудничества в Европе стало бы важным шагом.

    Уолтц также подчеркнул, что США на протяжении многих лет обращались с призывом к Европе играть более активную роль в сфере безопасности.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил опасения о роли Европы в мирном урегулировании после переговоров России и США, подчеркнув важность участия Евросоюза в процессе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует увеличить оборонные расходы и военные возможности Киева.

    Франция организует вторую встречу с участием 11 европейских стран и Канады для обсуждения вопросов европейской безопасности на Украине в гибридном формате.

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    20 февраля 2025, 16:38 • Новости дня
    Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Ставрополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет санитарной авиации сообщил о неполадках и совершил жесткую посадку в международном аэропорту Ставрополя, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    Вертолет санитарной авиации «Ансат» был вынужден совершить жесткую посадку в международном аэропорту Ставрополя из-за технических неполадок, обнаруженных во время полета, передает ТАСС.

    Пресс-служба ГУ МЧС по региону подтвердила информацию о посадке и подчеркнула, что инцидент обошелся без последствий. «В международном аэропорту Ставрополь вертолет «Ансат» службы санитарной эвакуации совершил жесткую посадку без последствий. Информация уточняется», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, в четверг вертолет санавиации «Ансат», на борту которого находились четыре человека, запросил аварийную посадку на Ставрополье.

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    20 февраля 2025, 16:07 • Новости дня
    Путин назвал справедливое судопроизводство ключевым элементом доверия граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что справедливое судопроизводство является ключевым элементом доверия граждан и устойчивости государства.

    Путин подчеркнул, что государство становится более устойчивым, когда его граждане видят, что оно справедливо в своих отношениях с ними. «Вы представляете государство, когда решаете судьбы людей», – отметил президент, передает ТАСС.

    Глава государства также добавил, что в сегодняшних условиях справедливость приобретает еще большее значение.

    Напомним, Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц. Он призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей. Путин также отметил необходимость стрессоустойчивости для судей в их профессиональной деятельности.

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    20 февраля 2025, 11:59 • Новости дня
    Набиуллина опровергла слухи об отказе от цифрового рубля через МФЦ

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что слухи об отказе от цифрового рубля через МФЦ являются беспочвенными и ложными.

    Набиуллина выступила с опровержением информации о том, что гражданам необходимо через МФЦ оформлять специальный отказ, если они не хотят использовать цифровой рубль, передает ТАСС.

    Она назвала данные слухи полным абсурдом и подчеркнула, что использование цифрового рубля будет полностью зависеть от выбора граждан.

    Набиуллина также отметила, что слухи о необходимости отказа от цифрового рубля противоречат принципам выбора и самостоятельного принятия решений гражданами. По ее словам, все решения касательно цифрового рубля будут приниматься на уровне пользователя, без каких-либо дополнительных бюрократических процедур.

    Ранее ЦБ сообщал о планах ввести цифровой рубль в эксплуатацию для операций казначейства с 2026 года, отмечалось, что эксплуатация начнется с тестовых операций и экспериментальной фазы на реальных клиентах в 2025 году.

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    20 февраля 2025, 13:46 • Новости дня
    В РПЦ осудили глумление над религиозными символами на картинах Мухетдинова

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе выступил против глумления над религиозными символами, подчеркивая значимость дружбы и сотрудничества между народами России.

    В своем Telegram-канале он выразил недовольство по поводу содержания картин заместителя председателя ДУМ России Дамира Мухетдинова.

    Кипшидзе заявил, что глумление над религиозными символами, изображенное на этих произведениях, не может быть оправдано и должно быть осуждено. Он отметил, что это противоречит заявлениям православной и мусульманской общин, которые выступают за уважение священных символов друг друга.

    Кипшидзе подчеркнул, что в истории России существует множество примеров дружбы и сотрудничества между русскими и татарами. Он напомнил о вкладе известных личностей, таких как воин Бахты и богослов Валиулла Якупов, в совместную историю народов.

    Зампред также отметил, что в последнее время некоторые пытаются использовать разногласия между народами России в своих корыстных целях. Однако он считает, что пришло время прекратить подобные действия и не допускать их в политике и искусстве.

    Кипшидзе подчеркнул, что в России нет места торговцам ненавистью, и выразил уверенность в том, что общественный консенсус поможет укрепить дружбу и сотрудничество между различными народами страны. 

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    20 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    В Ставрополе вертолет санавиации запросил аварийную посадку

    В Ставрополе начали готовиться к аварийной посадке вертолета санавиации

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Ставрополя ожидается аварийная посадка вертолета «Ансат» с четырьмя людьми на борту.

    Вертолет санитарной авиации «Ансат» готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя, передает ТАСС. На борту находятся двое летчиков и двое медиков.

    В 2023 году в результате крушения вертолета санавиации в Волгоградской области погиб один член экипажа.

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    20 февраля 2025, 08:42 • Новости дня
    Евросоюз выразил готовность обсуждать с США тарифы в рамках широкой сделки

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар Марош Шефчович заявил о готовности ЕС к переговорам с США по тарифам на автомобили, которые могут стать частью более масштабной сделки, включающей вопросы в сфере технологий.

    По его словам, Евросоюз готов приступить к переговорам с США о тарифах на автомобили в рамках более широкой торговой сделки, передает ТАСС.

    Шефчович подчеркнул, что обсуждение может включать в себя и технологические вопросы. Он добавил, что Брюссель примет ответные меры, если США введут масштабные пошлины.

    Еврокомиссар отметил, что Евросоюз надеется избежать подобного сценария, но готов жестко защищать свои интересы.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС может отреагировать в течение часа, если президент США введет пошлины на товары из ЕС, подчеркивая свою стратегию как «понятные слова и дружеские беседы».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов твердо ответить на возможные пошлины США, акцентируя внимание на защите европейских интересов.

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза предпринять жесткие ответные меры в случае введения пошлин президентом США на импорт европейских товаров.

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    Венгрия решила не поддерживать продление санкций ЕС против России
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    Какие нефтегазовые гиганты могут вернуться в Россию

    В РФПИ допустили возвращения американских нефтяных компаний на российский рынок. В свое время из России уходили ExxonMobil, BP, Shell, Equinor, Eni и другие. Некоторые покидали Россию враждебно, другие – с неохотой, а третьи, как ни странно, де-факто никуда не ушли. Захотят ли вернуться в Россию крупные международные компании отрасли и нужны ли они нам теперь? Подробности

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    Украина создает новый образ «победы» над Россией

    Конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа продолжает усиливаться. Пока украинские чиновники критикуют нового президента США, местные газеты пытаются сформулировать новый «образ победы». Он будет заключаться в сохранении Киевом контроля над целым рядом крупных городов. Зачем офису Зеленского нужен этот нарратив и как он соотносится с будущим украинской власти? Подробности

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    Армия России готова выбить «курский козырь» из рук Зеленского

    Как заявил президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника. Это не единственное важное событие на территориях, временно оккупированных ВСУ. Там назревает перелом, после которого Киев потеряет «козырь», которым хотел воспользоваться на переговорах. Подробности

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    Почему США начали делать России подарки

    Еще до переговоров с делегацией из Москвы в Эр-Рияде новая администрация в Вашингтоне сделала России несколько подарков. Если точнее, отказалась от некоторых видов информационного оружия, которое прежде использовало – и это не только USAID. Однако радоваться этим «данайским дарам» пока преждевременно – власти США ведут сложную игру. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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