В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.4 комментария
Песков назвал вероятную продолжительность переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примерную продолжительность предстоящих переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Ожидаемая продолжительность переговоров президентов России и США составит не менее 6-7 часов, передает РИА «Новости». Эту информацию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Песков уточнил, что встреча начнется с личной беседы лидеров, затем в разговор включатся помощники. После этого переговоры продолжатся в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча, и завершатся совместной пресс-конференцией.
«В целом, можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет», – заявил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин должен прилететь в Анкоридж в 11:00 по местному времени (22.00 мск), где его встретит президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп заявил, что на встрече с Путиным планирует поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной.
Американский президент рассмотрел возможность предоставления Украине гарантий безопасности совместно с европейскими странами, но исключил вступление страны в НАТО.