Песков назвал вероятную продолжительность переговоров Путина и Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Ожидаемая продолжительность переговоров президентов России и США составит не менее 6-7 часов, передает РИА «Новости». Эту информацию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Песков уточнил, что встреча начнется с личной беседы лидеров, затем в разговор включатся помощники. После этого переговоры продолжатся в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча, и завершатся совместной пресс-конференцией.

«В целом, можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет», – заявил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин должен прилететь в Анкоридж в 11:00 по местному времени (22.00 мск), где его встретит президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявил, что на встрече с Путиным планирует поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной.

Американский президент рассмотрел возможность предоставления Украине гарантий безопасности совместно с европейскими странами, но исключил вступление страны в НАТО.

