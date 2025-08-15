В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
В Евросоюзе заявили о влиянии итогов встречи на Аляске на санкции
Результаты переговоров России и США в Анкоридже могут изменить позицию стран Евросоюза по 19-му пакету антироссийских ограничений, сообщил источник в одной из дипломатических миссий в Брюсселе.
Саммит между Россией и США, прошедший в Анкоридже, окажет непосредственное влияние на ход обсуждения девятнадцатого пакета санкций против России в Евросоюзе, передает ТАСС.
Источник в одной из дипломатических миссий в Брюсселе отметил, что для утверждения санкционного пакета необходим компромисс всех государств ЕС, и итоговая позиция будет скорректирована с учетом прошедших переговоров.
По его словам, «итоги саммита США и России, безусловно, повлияют на настроение стран-членов». Представитель также напомнил о заявлении Еврокомиссии, которая планирует одобрить 19 санкционный пакет уже в сентябре, однако финансово-экономические решения требуют единогласия.
Первая дискуссия министров иностранных дел стран ЕС по новому пакету санкций ожидается 29–30 августа на неформальной встрече, которая пройдет в Копенгагене.
Газета El Pais отметила нервозность европейских политиков накануне саммита России и США.
Белый дом заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа провалила попытку помешать России и США договориться.