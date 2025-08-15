В Евросоюзе заявили о влиянии итогов встречи на Аляске на санкции

Евросоюз заявил о влиянии итогов встречи на Аляске на новый пакет санкций

Tекст: Вера Басилая

Саммит между Россией и США, прошедший в Анкоридже, окажет непосредственное влияние на ход обсуждения девятнадцатого пакета санкций против России в Евросоюзе, передает ТАСС.

Источник в одной из дипломатических миссий в Брюсселе отметил, что для утверждения санкционного пакета необходим компромисс всех государств ЕС, и итоговая позиция будет скорректирована с учетом прошедших переговоров.

По его словам, «итоги саммита США и России, безусловно, повлияют на настроение стран-членов». Представитель также напомнил о заявлении Еврокомиссии, которая планирует одобрить 19 санкционный пакет уже в сентябре, однако финансово-экономические решения требуют единогласия.

Первая дискуссия министров иностранных дел стран ЕС по новому пакету санкций ожидается 29–30 августа на неформальной встрече, которая пройдет в Копенгагене.

Белый дом заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

