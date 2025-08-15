  • Новость часаЧисло погибших при взрыве на рязанском заводе возросло до пяти человек
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    15 августа 2025, 12:37

    В ЕС сообщили о подготовке обсуждения нового пакета санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В конце августа в Копенгагене министры иностранных дел стран Евросоюза намерены провести развернутое обсуждение возможного 19-го пакета антироссийских санкций, сообщил источник в одной из дипломатических миссий в Брюсселе.

    Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят очередной, девятнадцатый по счету пакет антироссийских санкций на неформальной встрече в Копенгагене, передает ТАСС.

    Дипломатический источник сообщил, что обстоятельный разговор по этому вопросу состоится 29–30 августа в рамках формата «Гимних», подразумевающего неформальные встречи глав МИД ЕС дважды в год. Ранее аналогичные встречи позволяли согласовать подходы по ключевым вопросам внешней политики объединения, включая антироссийские меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе заявила о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре. Швейцария присоединилась к новому пакету санкций Евросоюза против России. В Евросоюзе подвергли дискриминации изделия из Гжели и тульские пряники.


    12 августа 2025, 20:27
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России

    Орбан назвал Украину проигравшей и потерявшей контроль над будущим

    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила возможность самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла России, а ее дальнейшую судьбу будут решать другие страны, передает ТАСС. Выступая на YouTube-канале Patriota, Орбан подчеркнул, что Украина поставила под угрозу собственную государственность и нарушила баланс сил в Европе, стремясь вступить в НАТО и Евросоюз.

    «Украина проиграла, а Россия выиграла эту войну. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует», – заявил Орбан. Премьер добавил, что Киев не капитулировал только благодаря европейской военной и финансовой поддержке.

    Орбан отметил, что многие европейские лидеры питают иллюзии о возможности изменения режима в Москве через упорство Украины, однако он не разделяет эту точку зрения. Он считает, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией по аналогии с Соединенными Штатами. По мнению премьера, Европа оказалась вне процесса урегулирования украинского кризиса, которым сейчас занимаются Россия и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих стран Европы с Россией. Премьер отказался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине. Он назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

    13 августа 2025, 12:44
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску

    Политолог Рар: Лидеры Европы хотят предотвратить мир на Украине

    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине. Поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о готовящейся видеоконференции Европы и США по Украине.

    «Полагаю, Трамп согласился на разговор с европейскими союзниками для того, чтобы показать: он все же готов с ними посоветоваться. Впрочем, это еще и сигнал о том, что вопрос украинской экономики в будущем будет переложен на плечи европейцев: Британии, Германии и Франции. Но сам глава Белого дома хочет выйти из игры и больше за это не платить», – говорит германский политолог Александр Рар.

    Эксперт также обращает внимание на то, что лидеры Европы не были приглашены на Аляску. «Это исключительно саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Даже Владимира Зеленского туда не приглашают», – акцентировал он.

    «Что касается самих европейцев, то их тактика тоже предельно ясна: они хотят предотвратить мир на Украине. Там понимают, что заключение договора возможно только если Киев лишится части территорий, а Лондон, Париж и Берлин не могут этого допустить. Поэтому они будут крутиться, вертеться, делать все, чтобы надавить на Трампа, вплоть до попыток предотвратить его поездку на Аляску», – рассуждает аналитик.

    «Дело в том, что приобретение Россией новых территорий европейцами расценивается как слом европейской архитектуры безопасности. Для США это не так, а для Европы – да. Более того, еще с 1991-го года основным страхом для ЕС является мысль о том, что будет восстановлена Российская империя. А новые земли воспринимаются ими как начало этого процесса», – заключил Рар.

    В среду европейские союзники США намерены провести видеоконференцию с президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times. Во встрече, посвященной Украине и организованной канцлером Фридрихом Мерцем, примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем. Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров. Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети,

    заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике.

    14 августа 2025, 21:40
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    14 августа 2025, 12:30
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий

    Политолог Рар: Трамп перед встречей с Путиным выслушал европейцев, но поучать себя не дал

    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп выслушал всех желающих европейцев на видеоконференции по Украине. При этом, «ястребам» Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас не дали слова, Кир Стармер просил присутствующих «не раздражать Дональда», а Владимир Зеленский и вовсе молчал. В результате глава Белого дома вышел победителем, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Европейцы в рамках видеоконференции буквально набросились на Дональда Трампа, даже притащили туда частично «икону западных ценностей» – Владимира Зеленского. Глава Белого дома всех вежливо выслушал, но поучать себя не дал», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, в итоге «победил скорее Трамп». «Зеленский молчал, Фридрих Мерц заверил президента США в том, что европейцы «благодарят» его за миротворчество, женщинам-«ястребам» – Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас – выступить не дали, а Кир Стармер то и дело предупреждал коллег «не слишком раздражать Дональда», – описал произошедшее аналитик.

    «Фактически европейцы согласились на сдачу Москве занятых Россией территорий. Правда, юридически признавать их российскими они не будут, но ради перемирия готовы замолчать. Во всяком случае, видеоконференция не принесла Зеленскому тех результатов, на которые он надеялся: в последний момент перетянуть Трампа на свою сторону, а европейцев затянуть в войну не удалось», – считает спикер.

    Как бы то ни было, президент США остается привержен своей позиции: он намерен сделать Америку великой. «Больше им ничего не движет. Он хочет застолбить за Штатами статус главной Великой державы. Трамп не человек войны, какими были его предшественники президенты-демократы», – объясняет политолог.

    «Он предпочитает всех мирить и наставлять на правильный путь. Так, глава Белого дома примирил – на время – Индию и Пакистан, разрушил – как ему кажется – ядерную программу Ирана, примирил Камбоджу и Таиланд, а также Армению и Азербайджан», – перечислил собеседник.

    Он также выразил уверенность в том, что встреча президентов США и России будет небезуспешной. «Владимир Путин, судя по всему, заинтересован в том, чтобы состоялся ответный визит Трампа, но главное – ему нужно, чтобы Штаты вновь стали уважать российские национальные интересы», – подчеркнул аналитик.

    По его мнению, стороны могут договориться по ряду вопросов. «Но загвоздка в позиции Европы, которая может пойти на блокировку любых невыгодных для себя соглашений. Впрочем, такой «водораздел» для Москвы тоже будет неплохим», – заключил Рар.

    Ранее состоялась видеоконференция, организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и посвященная Украине. В ней приняли участие европейские лидеры, Зеленский и президент США Дональд Трамп. По итогам онлайн-встречи на совместной с Зеленским пресс-конференции Мерц заявил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа в Анкоридже, могут быть приняты важные решения.

    Он также подчеркнул: «Президент США Дональд Трамп теперь хочет начать переговоры о мире на Украине. В пятницу он встретится с президентом России Путиным на Аляске. В Анкоридже могут быть приняты важные решения».

    По словам Мерца, на переговорах должны быть учтены ключевые интересы Европы и Украины в области безопасности. Канцлер добавил, что лидеры европейских стран донесли до Трампа соответствующее послание и выразил надежду на успех переговоров.

    Между тем, Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    13 августа 2025, 09:45
    Китай ввел санкции против двух европейских банков

    Китай ввел ответные рестрикции для UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas в ЕС

    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай принял решение ограничить работу двух финансовых учреждений ЕС UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas в ответ на новые антироссийские санкции.

    Министерство коммерции КНР объявило о введении санкций против двух финансовых организаций Европейского союза, передает ТАСС.

    В заявлении подчеркивается, что данная мера стала ответом на антироссийские рестрикции, введенные ЕС. Под ограничения попали UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.

    Согласно заявлению, контрмеры направлены на защиту законных интересов Китая. В министерстве добавили, что Пекин оставляет за собой право вводить аналогичные шаги против других компаний, поддерживающих антироссийские меры.

    Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который впервые включили китайские банки.

    Евросоюз рассматривал возможность введения новых ограничительных мер против Китая из-за подозрений в поставках деталей для беспилотников России.

    Глава КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций.

    13 августа 2025, 14:59
    СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии

    СВР: Еврокомиссия рассматривает сценарии смены правительства Орбана в Венгрии

    СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность смены венгерского руководства из-за недовольства самостоятельной политикой Будапешта и блокировкой бюджета ЕС, сообщила Службы внешней разведки Российской Федерации.

    По данным СВР, руководство Евросоюза считает нынешнее венгерское правительство значительным препятствием для реализации политики «единой Европы». Особое недовольство в Брюсселе вызвали попытки Будапешта самостоятельно влиять на решения ЕС, особенно по вопросам России и спецоперации на Украине, следует из сообщения СВР.

    Как отмечают в СВР, «последней каплей» стало решение венгерских властей заблокировать новый семилетний бюджет Евросоюза, который, по мнению Будапешта, способствует милитаризации Европы и готовит ее к противостоянию с Москвой. Сообщается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез рассматривает варианты смены власти в Венгрии и ставит на лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра, лояльного глобалистским элитам.

    Для поддержки Мадьяра уже задействованы значительные финансовые и административные ресурсы. К финансированию подключились немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных организаций, а также Европейская народная партия. Лоббистская и медийная поддержка также ведется на высоком уровне.

    Кроме того, по информации СВР, Украина также участвует в кампании по «демонтажу» венгерского правительства по поручению Брюсселя. Ведомство сообщает, что киевские власти используют возможности спецслужб и диаспоры для дестабилизации ситуации в Венгрии и давления на официальный Будапешт.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз жалким в попытках ставить условия России и США.

    Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Премьер-министр также заявил, что в теории Венгрия может покинуть Евросоюз, однако пребывание страны в составе этого объединения дает Будапешту больше преимуществ.

    12 августа 2025, 14:55
    Орбан назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США

    Премьер Венгрии Орбан высмеял лидеров ЕС из-за попыток надавить на Россию и США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети, заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Венгрия не присоединилась к совместному заявлению Евросоюза, поскольку в нем содержится намерение ускорить интеграцию Украины, что противоречит мнению 95% венгерских респондентов в недавнем опросе. Орбан также выразил позицию, что Европе следует инициировать саммит с Россией, чтобы играть более значимую роль в урегулировании конфликтов на континенте.

    Лидер Венгрии считает, что Евросоюзу необходимо «прийти в себя» и действовать самостоятельно, а не наблюдать за переговорами мировых лидеров со стороны. Он напомнил, что Венгрия уже неоднократно предлагала проведение саммита Россия–ЕС.

    Объявлено, что президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске, однако точное место переговоров пока не уточнялось как в Москве, так и в Вашингтоне.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине о поддержке Киева и введении ограничений против России.

    Напомним, лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. В документе страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    13 августа 2025, 18:39
    Axios: Трамп заявил Зеленскому и Европе о стремлении к перемирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своих намерениях договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине на предстоящем саммите, пишет Axios.

    По информации источников Axios, об этом Трамп рассказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран в ходе телефонного разговора в среду, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что стремится выяснить, возможно ли заключение полноценного мирного соглашения, и его главной целью станет достижение перемирия. Он также отметил, что не может самостоятельно принимать решения по вопросу территорий, однако считает, что их обсуждение станет неотъемлемой частью любого будущего соглашения.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы. Он также объявил о возможных важных решениях Путина и Трампа.

    В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры Евросоюза и США в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий.

    13 августа 2025, 17:56
    Трамп и ЕС договорились поддерживать координацию по Украине

    Глава ЕК фон дер Ляйен: Трамп и ЕС договорились поддерживать координацию по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Евросоюза и США в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    В публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она отметила, что разговор прошел вместе с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    В ходе беседы участники обменялись мнениями относительно предстоящего двустороннего саммита России и США на Аляске. «Сегодня мы с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским провели очень хороший разговор. Мы обменялись мнениями о предстоящем двустороннем саммите на Аляске. Мы договорились поддерживать координацию», – написала фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что стороны «усилили общее понимание ситуации на Украине».

    Ранее Трамп анонсировал переговоры с лидерами Европы.

    Издание Politico писало, что европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине, поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску.

    13 августа 2025, 14:39
    Трамп анонсировал переговоры с лидерами Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп анонсировал очередной раунд переговоров с европейскими лидерами.

    «Я вскоре буду говорить с европейскими лидерами. Они прекрасные люди, которые хотят достичь сделки», – отметил он в своем сообщении в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп не уточнил, когда именно состоятся эти переговоры и о какой именно сделке идет речь.

    Ранее Politico писало, что европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине, поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску.

    13 августа 2025, 07:43
    FT: «Евротройка» установила для Ирана срок по ядерной сделке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон, Берлин и Париж обратились в ООН, чтобы вернуть санкции в отношении Тегерана в случае невозобновления переговоров по ядерной программе, пишет Financial Times.

    Министры иностранных дел Британии, Германии и Франции обратились с письмом к генсеку ООН Антониу Гутерришу и в СБ ООН, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    В документе говорится, что если Иран не хочет достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года, то все три страны готовы запустить механизм по возвращению санкций.

    Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщал, что встреча с представителями Британии, Германии, Франции и ЕС в Стамбуле прошла в конструктивном ключе.

    При этом сам иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи указывал, что Тегеран планирует добиваться права продолжать обогащение урана.

    13 августа 2025, 15:30
    Сторонники нейтралитета Грузии предложили провести антиевропейский плебисцит

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Движение «Единая нейтральная Грузия» в среду предложило параллельно с голосованием на местных выборах 4 октября провести плебисцит о том, насколько необходима для страны евроинтеграция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Движение призвало правительство и правящую «Грузинскую мечту» «не тащить страну туда, где заключаются однополые браки, где пропагандируют ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), проводят гей-парады и педофилия является нормой».

    В заявлении движения при этом напоминается, что для сохранения безвиза с Грузией Брюссель требует отменить законы о запрете пропаганды ЛГБТ и прозрачности иностранного финансирования.

    «Нам прямо говорят, что без узаконивания ЛГБТ-пропаганды и без возобновления теневых денежных потоков на революции путь Грузии в Евросоюз закрыт», – отметили сторонники нейтралитета Грузии.

    По их словам, «неприемлема и опасна риторика правительства Грузии о подготовке страны к вступлению ЕС в 2030 году».

    Как считают в «Единой нейтральной Грузии», грузинская общественность «не желает интеграции с хаосом и развратом, политической и экономической нестабильностью».

    Сторонники нейтралитета уверены, что на плебисците большинство граждан выскажется против пути в ЕС.

    В 2017 году «Грузинская мечта» закрепила в Конституции Грузии путь в ЕС и НАТО.

    Ранее премьер-министр Грузии заявил о радикальном падении доверия к Евросоюзу. Грузия заявила о падении привлекательности Евросоюза.

    13 августа 2025, 10:41
    Politico: Лидеры ЕС не ожидают эффекта от разговора с Трампом перед Аляской

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют, сообщает Politico.

    Европейские лидеры выразили опасения, что их позиция не будет учтена в предстоящем разговоре с Дональдом Трампом по поводу саммита с Владимиром Путиным, передает Politico.

    По данным издания, консультации между США и европейскими странами по ситуации на Украине усилились после встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с Путиным на прошлой неделе.

    В последние дни состоялись несколько телефонных переговоров и встреч советников по нацбезопасности, цель которых – координация позиций перед встречей на Аляске.

    Европейские чиновники отмечают, что активизация диалога с Вашингтоном – позитивный сигнал, но опасаются, что консультации могут оказаться формальностью. Один из европейских представителей заявил: «Главное – понять, будет ли это реальное обсуждение и приведет ли оно к учету наших позиций, или же речь пойдет лишь о вежливых словах без последствий».

    В Европе сохраняется настороженность из-за недавних заявлений Трампа о возможных «территориальных обменах» при поиске мира, что вызвало обеспокоенность относительно его позиции по итогам предстоящих переговоров с Путиным. Второй европейский представитель отметил, что из-за подобных инициатив растут опасения по поводу возможных уступок России и угрозы международному праву.

    В то же время администрация Трампа настаивает на необходимости прагматичного подхода со стороны Киева и подчеркивает, что любые решения будут приниматься с учетом возможностей Украины.

    Белый дом воздержался от комментариев об ожиданиях от среды, но подтвердил намерение информировать европейцев после встречи Трампа с Путиным.

    Напомним, Германия организует 13 августа онлайн-встречу по ситуации на Украине. Европейские представители проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до беседы с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

    До этого лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление, в котором выразили готовность поддержать дипломатические усилия США по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    14 августа 2025, 14:25
    ЕК назвала сроки принятия 19-го пакета санкций ЕС против России

    ЕК: ЕС хочет принять 19-й пакет санкций против России в сентябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    «Мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце – это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем», – заявила Подеста.

    Она подчеркнула, что ЕС намерен и далее поддерживать антироссийские санкционные меры «в долгосрочной перспективе», передает РИА «Новости».

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    Ранее ЕС ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью. ЕС также запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Санкции ЕС коснулись использования трубопроводов «Северный поток».

    12 августа 2025, 14:34
    ЕК не подтвердила обсуждение замороженных российских активов на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Ариана Подеста.

    Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделала представитель пресс-службы ЕК Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе.

    «Я не могу подтвердить, что замороженные активы будут обсуждаться», – заявила Подеста. Она уточнила, что Еврокомиссия 11 августа получила третий транш изъятых доходов от реинвестирования заблокированных российских суверенных активов на сумму 1,6 млрд евро.

    Ранее в ЕК сообщали, что 95% этой суммы направят на выплаты по международным кредитам Украине, а оставшиеся 5% (80 млн евро) выделят на военные нужды Украины через Европейский фонд мира. В Евросоюзе заморожено около 200 млрд евро российских суверенных активов, большая часть которых хранится на счетах Euroclear в Бельгии.

    Украинские власти заявили, что ряд крупных стран Евросоюза сопротивляются идее принудительной конфискации российских активов, опасаясь создания прецедента для своих компаний.

    Еврокомиссия ранее перевела на Украину 1 млрд евро из доходов от российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в Евросоюзе активы и намерена продолжать их защищать.

    14 августа 2025, 14:19
    ЕК: Трамп уведомит фон дер Ляйен об итогах переговоров с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проинформирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что, по ее мнению, разговор пройдет по телефону, однако точные сроки и формат еще не определены, передает РИА «Новости».

    Подеста отметила, что фон дер Ляйен находится в постоянном контакте с лидерами Европы и регулярно общается с Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что вопрос переговоров между лидерами США и России имеет для Европы особую важность.

    «Глава Еврокомиссии следит за всеми темами, которые имеют значение для Европы, и, конечно, это (переговоры лидеров США и России) очевидный вопрос, имеющий значение для Европы. Она находится в постоянном контакте с европейскими лидерами, (Владимиром) Зеленским, и буквально вчера у нее были телефонные переговоры с президентом Трампом. Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу. Я полагаю, что это будет телефонный разговор, но что касается времени, у меня нет подробностей», – сказала Подеста.

    Накануне фон дер Ляйен сообщила, что лидеры Евросоюза и Трамп в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий.

    Издание Politico писало, что европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине, поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску.

      «Алсиб» снова включился в историю

      В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

      Зачем Америке Центральная Азия

      В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

