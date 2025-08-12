Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России

Швейцария расширила санкции против России, включив 41 компанию

Tекст: Евгения Караваева

Швейцария частично присоединилась к 18 пакету санкций Европейского союза против России, сообщает ТАСС. По данным правительства страны, в обновленный список санкций включены 14 физических лиц и 41 юридическое, добавлены 105 гражданских судов третьих стран. Более строгие меры экспортного контроля теперь распространяются на 26 компаний.

Среди попавших под персональные ограничения оказались генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, предприниматель Татьяна Литвиненко, а также несколько граждан Китая, Индии, Ирана и Азербайджана. В число юридических лиц вошли «Московский механический завод специального оборудования», АО «Полимер», «НПО Стеклопластик имени Н. Н. Трофимова», ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ООО «Ульяновский станкостроительный завод», АО «Ижевский механический завод» и предприятия из Китая, Сингапура, Индии, Турции и ОАЭ.

Санкционные меры вступают в силу с 12 августа в 23.00 по местному времени. Также Швейцария присоединилась к инициативе ЕС по снижению потолка цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель, эта мера начнет действовать с 3 сентября.

Власти Швейцарии рассматривают возможность введения дополнительных секторальных ограничений в сферах торговли, финансов и энергетики, аналогичных шагам ЕС, однако окончательное решение по ним пока не принято.

