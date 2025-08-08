Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Лукашенко заявил об экономической выгоде Минска от санкций
Лукашенко объяснил, как Белоруссия продает удобрения через продукты
Президент Белоруссии отметил, что ограничения на экспорт удобрений стимулировали аграриев использовать ресурсы внутри страны для производства востребованных товаров.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что западные санкции принесли стране пользу, даже несмотря на сложности с экспортом удобрений, передает ТАСС.
В ходе инспекции уборочной кампании в Минской области он отметил: «Санкции на пользу пошли. Что вы плачетесь – удобрения некуда девать? Удобрения можно продать через продукты питания. Вложить в землю, получить корма, от кормов – мясо, молоко. И продай мясо и молоко, оно всегда имеет спрос».
По словам Лукашенко, вложения удобрений в сельское хозяйство позволяют получать корм, а затем мясо и молочные продукты, которые пользуются стабильным спросом на рынке. Он подчеркнул, что таким образом республика может компенсировать ограничения на прямой экспорт удобрений.
В публикации также отмечается, что Минск неоднократно указывал на негативное влияние санкций ЕС на глобальную продовольственную безопасность. ТАСС напоминает, что Литва выступила одним из главных сторонников ограничений и полностью остановила транзит белорусских грузов, включая калийные удобрения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил благоприятное влияние рапсового масла на организм и дал рекомендации по его включению в рацион.
Лукашенко выразил тревогу по поводу возрастающего давления со стороны Польши и стран Балтии и подчеркнул значимость работы КГБ.
Товарооборот между Россией и Белоруссией превысил 50 млрд рублей, что было отмечено как значительное достижение на встрече лидеров двух стран в Валааме.