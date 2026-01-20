Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Axios: Трамп планирует в Давосе продемонстрировать успехи США
Президент США Дональд Трамп прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне усиления собственного влияния после угроз введения тарифов странам НАТО из-за Гренландии и расширения полномочия «Совета мира» за пределы Газы.
Дональд Трамп прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне усиления собственного влияния, сообщает Axios.
За последние недели Трамп пригрозил ввести тарифы против Дании и семи других союзников по НАТО, если к 1 февраля не будет заключена сделка по передаче Гренландии США. Американский лидер намерен объявить о расширении мандата «Совета мира» для Газы, который, по словам высокопоставленного чиновника США, теперь будет действовать «по всему миру».
«Совет мира» создается как структура, альтернативная Совету Безопасности ООН, причем только Трамп будет обладать правом вето. Вашингтон пригласил присоединиться к совету 58 лидеров, однако Франция отказалась от участия, а другие европейские страны выразили скептицизм. В то же время Марокко, Катар и Индонезия согласились войти в совет. Москву также пригласили к сотрудничеству.
В Давосе европейские союзники поспешно корректируют свои планы, опасаясь кризиса вокруг Гренландии, который грозит разладом в НАТО. Евросоюз рассматривает пакет ответных тарифов, а Дания направляет дополнительные войска в Гренландию. Украинские представители сообщили, что из-за спора по Гренландии были отменены планы по подписанию соглашения о восстановлении Украины.
В кулуарах форума участники обсуждают перспективу «американского вторжения» и задаются вопросом, смогут ли европейцы дать отпор Трампу. Сам президент США заявил, что его послание в Давосе – продемонстрировать успехи страны. Он также опубликовал в соцсетях личные сообщения от Макрона и Генсека НАТО, а также мемы* о присоединении Гренландии и Канады.
В среду Трамп выступит с речью, в которой, по словам чиновников, не исключены резкие заявления в адрес мировых лидеров и сравнения нового «Совета мира» с ООН.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует организовать в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.
Он заявил, что по вопросу Гренландии «пути назад нет».
В ходе Всемирного экономического форума у Трампа не запланированы встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
В швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум.
