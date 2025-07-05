В России предложили списывать ипотеку после рождения третьего ребенка

Tекст: Алексей Дегтярев

«Поэтапное списание жилищных кредитов при появлении каждого ребенка в семье может стать самым эффективным способом повышения рождаемости», – сказал Миронов, передает РИА «Новости».

По его словам, отсутствие собственного жилья является главным препятствием для рождения детей, и даже льготные ипотечные программы не меняют ситуации.

Миронов предложил выдавать молодым семьям беспроцентные кредиты на покупку жилья, а затем списывать 25% долга при рождении первого ребенка, 50% – при втором, и полностью прощать кредит после рождения третьего ребенка.

Такой подход позволит поддержать семьи и поможет решить демографические вопросы.

Также глава СРЗП напомнил, что партия выступает за развитие программы социального жилья. Граждане, нуждающиеся в жилье, могли бы снимать квартиры у государства по льготным ценам и постепенно выкупать их в собственность за счет арендных платежей

Ранее Минфин опроверг планы по ужесточению условий выдачи семейной ипотеки, там подчеркнули, что выдача не приостанавливалась ни в одном из банков страны.