Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.16 комментариев
В России предложили списывать ипотеку после рождения третьего ребенка
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с предложением о поэтапном списании жилищных кредитов при появлении детей в семье, по его задумке, полная отмена кредита должна наступать после третьего ребенка.
«Поэтапное списание жилищных кредитов при появлении каждого ребенка в семье может стать самым эффективным способом повышения рождаемости», – сказал Миронов, передает РИА «Новости».
По его словам, отсутствие собственного жилья является главным препятствием для рождения детей, и даже льготные ипотечные программы не меняют ситуации.
Миронов предложил выдавать молодым семьям беспроцентные кредиты на покупку жилья, а затем списывать 25% долга при рождении первого ребенка, 50% – при втором, и полностью прощать кредит после рождения третьего ребенка.
Такой подход позволит поддержать семьи и поможет решить демографические вопросы.
Также глава СРЗП напомнил, что партия выступает за развитие программы социального жилья. Граждане, нуждающиеся в жилье, могли бы снимать квартиры у государства по льготным ценам и постепенно выкупать их в собственность за счет арендных платежей
Ранее Минфин опроверг планы по ужесточению условий выдачи семейной ипотеки, там подчеркнули, что выдача не приостанавливалась ни в одном из банков страны.