В Сомали создали новый штат

Tекст: Денис Тельманов

Новый штат получил название Северо-Восточный и охватил районы, на которые претендуют желающие автономии регионы Сомалиленд и Пунтленд, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство внутренних дел Сомали.

По информации ведомства, в регионе начался процесс отбора парламентариев, а также выборов лидера и заместителя руководителя нового образования.

Представители министерств информации Сомалиленда и Пунтленда резко осудили действия официального Могадишо. В их заявлениях говорится, что такой шаг может привести к новой гражданской войне в стране, передает РИА «Новости».

Сомали с 1991 года не функционирует как единое государство – после свержения режима Сиада Барре власть сохранилось только в Могадишо и ряде окрестных районов. Остальные территории контролируются разными непризнанными государственными образованиями или самоуправляемыми регионами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Сомалиленда предложили США признать независимость республики в обмен на строительство военной базы у порта Бербера.

Сомалийский дипломат Мохамед Абукар Зубейра отметил, что проблема пиратства на побережье страны устранена и судоходство стало безопасным. На территории военного лагеря в столице Сомали произошел взрыв, в результате которого погибли не менее одиннадцати человек.