Посол Сомали заявил о полном прекращении пиратства у побережья страны

Посол Сомали сообщил об окончательном решении проблемы пиратства

Tекст: Мария Иванова

Проблема пиратства у берегов Сомали окончательно решена, сообщил посол Сомали в России Мохамед Абукар Зубейра, передает ТАСС.

«Это было давно, этого уже не существует. Вопрос был решен, так что с пиратством в Сомали покончено», – заявил дипломат.

Он отметил, что сейчас побережье страны считается безопасным, угроз для судоходства больше нет. По словам Зубейры, всё больше крупных морских судов выбирают маршрут вдоль сомалийского побережья, что подтверждает улучшение ситуации.

Сомалийские власти ранее неоднократно подчеркивали важность борьбы с морским разбоем для стабильности региона. С начала 2000-х годов международное сообщество активно участвовало в операциях по подавлению пиратства.

Эксперты тогда отмечали, что даже сильнейшие ВМС мира зачастую оказываются бессильны перед пиратами из-за особенностей морской обстановки и ограничений международного права.

Напомним, в прошлом году американские военные проводили поисково-спасательную операцию в Аденском заливе у побережья Сомали после исчезновения двух спецназовцев ВМС США.