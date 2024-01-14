Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
WP: США ищет двух пропавших у Сомали военных
Американские военные начали поисково-спасательную операцию в Аденском заливе у сомалийских берегов, где исчезли двое спецназовцев ВМС США, утверждают источники Washington Post.
Военнослужащие пропали в четверг, они упали в воду при попытке подняться на борт судна у Сомали, сообщили собеседники Washington Post, передает ТАСС.
Пока их личности не установили, также неизвестно, на какое судно они пытались залезть. Один из источников отметил, что это не связано с ударами Вашингтона и Лондона по хуситам в Йемене.
США ведет сотрудничество с другими государствами при борьбе с пиратством в Аденском заливе. Иногда военные забираются на суда, чтобы удостовериться, что на них не проходят запрещенные грузы.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило, что пропали двое военнослужащих ВМС, но не раскрыли другой информации о пропавших до конца операции по их поиску.