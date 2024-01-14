WP: США ищет двух пропавших у Сомали военных

Tекст: Алексей Дегтярев

Военнослужащие пропали в четверг, они упали в воду при попытке подняться на борт судна у Сомали, сообщили собеседники Washington Post, передает ТАСС.

Пока их личности не установили, также неизвестно, на какое судно они пытались залезть. Один из источников отметил, что это не связано с ударами Вашингтона и Лондона по хуситам в Йемене.

США ведет сотрудничество с другими государствами при борьбе с пиратством в Аденском заливе. Иногда военные забираются на суда, чтобы удостовериться, что на них не проходят запрещенные грузы.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило, что пропали двое военнослужащих ВМС, но не раскрыли другой информации о пропавших до конца операции по их поиску.