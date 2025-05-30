Guardian: Сомалиленд предложил США признание в обмен на военную базу

Tекст: Александра Юдина

Издание отмечает, что американские военные чиновники недавно посетили Харгейсу, а еще одна делегация из Вашингтона готовится провести осмотр порта Бербера, имеющего стратегическое значение в Аденском заливе, передает РИА «Новости».

Guardian со ссылкой на источники в Сомалиленде сообщил, что президент США Дональд Трамп может стать первым лидером, признавшим самопровозглашенную республику на таких условиях.

По данным газеты, президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи рассказал, что в Харгейсе недавно побывали высокопоставленные американские военные, а в ближайшее время ожидается новая делегация из США для ознакомления с объектом в Бербере.

Газета пишет, что администрация Трампа разделена по вопросу подхода к Сомали, которая считает Сомалиленд частью своей территории. Некоторые представители команды Трампа, по информации издания, хотят отказаться от прежней политики «единого Сомали».

При этом бывший представитель Сомалиленда в ОАЭ отметил, что американские чиновники, с которыми ему довелось недавно общаться, выражали недовольство этой линией.

Как писало издание Independent, бывший министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может изменить статус непризнанной Республики Сомалиленд. По его словам, Трамп, придя к власти, способен признать Сомалиленд независимым государством.



