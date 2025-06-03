Песков заявил об отсутствии планов Ирана по ядерному оружию

Tекст: Александра Юдина

Он подчеркнул, что власти России ориентируются на официальную позицию Тегерана по данному вопросу и считают, что Иран не вынашивает намерений обзавестись ядерным вооружением, передает ТАСС.

Песков также напомнил, что все государства имеют законное право на использование мирной атомной энергии.

По его словам, этот процесс должен проходить только под строгим наблюдением МАГАТЭ и международного сообщества. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия поддерживает сохранение такого права за странами мира.

Ранее Вашингтон допустил временное продолжение Ираном низкоуровневого обогащения урана при условии демонтажа части ядерной инфраструктуры. Тегеран готовит официальный отказ на проект ядерного соглашения, предложенный США через посредничество Омана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ предупредили о вероятности нападения США на Иран в ближайшие недели. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о приостановке всех санкций против Ирана.