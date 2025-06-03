  • Новость часаКремль заявил о нацеленности меморандума на устранение причин конфликта на Украине
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.

    10 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    18 комментариев
    3 июня 2025, 14:15 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии планов Ирана по ядерному оружию

    Tекст: Александра Юдина

    Россия исходит из заявлений иранской стороны о том, что у республики нет планов владеть ядерным оружием, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что власти России ориентируются на официальную позицию Тегерана по данному вопросу и считают, что Иран не вынашивает намерений обзавестись ядерным вооружением, передает ТАСС.

    Песков также напомнил, что все государства имеют законное право на использование мирной атомной энергии.

    По его словам, этот процесс должен проходить только под строгим наблюдением МАГАТЭ и международного сообщества. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия поддерживает сохранение такого права за странами мира.

    Ранее Вашингтон допустил временное продолжение Ираном низкоуровневого обогащения урана при условии демонтажа части ядерной инфраструктуры. Тегеран готовит официальный отказ на проект ядерного соглашения, предложенный США через посредничество Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ предупредили о вероятности нападения США на Иран в ближайшие недели. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о приостановке всех санкций против Ирана.

    2 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущий Владимир Соловьев резко осудил действия срочников, снимавших на телефоны атаки украинских дронов на военные аэродромы.

    Владимир Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1» отметил, что закон не позволяет расстрелять военного, который снимал атаку дронов ВСУ на российский военный аэродромы По его словам, такие военнослужащие являются предателями Родины и действуют в интересах противника. Соловьев отметил, что у срочников не должно быть при себе гаджетов в части.

    «А можно расстрелять этого срочника? <...> Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя», – заявил он в эфире.

    Ранее Министерство обороны сообщило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные. Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

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    2 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел, подчеркнув, что Киев требует полного и безусловного прекращения огня по всей линии фронта.

    Издание «Страна» пишет, что Владимир Зеленский отверг инициативу России о временном прекращении огня на отдельных участках линии соприкосновения. Предложение рассматривалось во время второго раунда переговоров в Стамбуле, передает Lenta.Ru.

    Зеленский жестко высказался в адрес российской делегации, подчеркнув, что Киев настаивает только на полном и безусловном прекращении огня.

    «Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат», – добавил глава киевского режима.

    Ранее переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле завершились договоренностями о масштабном обмене пленными – не менее 1 тыс. человек. Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».

    Российская сторона выступила с инициативой краткого перемирия на ключевых участках линии боевых действий для сбора тел погибших. Россия также предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    2 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Марочко заявил о формировании огневого мешка для ВСУ в Харьковской области

    Российская армия формировала огневой мешок у Каменки в Харьковской области

    Марочко заявил о формировании огневого мешка для ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России начали окружение украинской группировки в районе Каменки Харьковской области, используя продвижение сразу по нескольким направлениям.

    Как передает ТАСС, российские войска продвигаются у населенного пункта Каменка в Харьковской области по ряду направлений и формируют огневой мешок для украинской группировки на этом участке. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «От Строевки юго-восточнее наши войска не только продвигаются, но и берут в охват группировку, которая засела на западе от Тополи. Более того, там помогают нам ребята, которые поднимаются севернее Каменки. По сути, здесь формируется огневой мешок», – заявил Марочко.

    Эксперт отметил, что российские военнослужащие действуют согласованно с обеих сторон, усиливая давление на позиции ВСУ в указанном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области.

    Взятие под контроль села Каменка на Харьковщине обеспечило российским войскам дополнительные позиции на правом берегу Оскола для возможного продвижения в районе Купянска.

    Украинские силы атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области чешскими РСЗО «Вампир», нацелив удары на жилые дома.

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    2 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле

    Делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле без рукопожатия

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед стартом второго раунда переговоров в Стамбуле представители России и Украины воздержались от рукопожатия, подчеркнув напряженность между сторонами.

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле, передает ТАСС. Информацию об этом агентству подтвердил источник, близкий к переговорам.

    «Обмена рукопожатием не было», – заявил собеседник агентства. Других подробностей о ходе встречи источник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины. Делегации рассадили по разные стороны П-образного стола, а между ними разместились турецкие представители. Министр иностранных дел Турции Фидан заявил о надежде на успех встречи России и Украины.

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    3 июня 2025, 10:19 • Новости дня
    В партии Мерца потребовали закрыть Русский дом в Берлине

    Tекст: Александра Юдина

    Политик партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветтер заявил о необходимости принудительной высылки оставшихся российских дипломатов и агентов из Германии, пишет Deutche Welle (внесено в России в список иноагентов).

    По данным издания, Русский дом в Берлине занимается организацией культурных мероприятий и курсов русского языка, находясь под управлением российского государственного агентства, входящего в санкционный список Евросоюза, передает Deutche Welle.

    По словам Кизеветтера, в ЕС считают, что эта структура ведет деятельность по координации сети агентов влияния на протяжении многих лет.

    Политик также предложил реализовать дополнительные меры по сдерживанию иностранного влияния и дезинформации, включая визовый запрет для российских туристов и отключение пропагандистских порталов.

    Издание указывает, что немецкий чиновник также высказал идею создания приложения для предупреждения населения о дезинформационных кампаниях и специального агентства по их выявлению и противодействию.

    Ранее молдавские власти объявили о планах по закрытию Русского дома в Кишиневе. Молдавский оппозиционный блок «Победа» считает, что инициатива правительства Молдавии по закрытию Русского дома в Кишиневе не отвечает интересам граждан республики.

    В марте Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и Мадагаскаре. В феврале Русский дом в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана.

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    2 июня 2025, 22:59 • Новости дня
    Депутат Рады выложил фейк о шевроне СС на участнике украинской делегации в Стамбуле
    Депутат Рады выложил фейк о шевроне СС на участнике украинской делегации в Стамбуле
    @ REUTERS/Murad Sezer

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил украинского переговорщика в Стамбуле в ношении шеврона с символикой нацистских войск, приложив нечеткое фото.

    Покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале сообщал, что один из членов украинской делегации на переговорах в Стамбуле носил шеврон с символом нацистской дивизии СС. К посту он приложил фотографию низкого качества, где, по его словам, виден соответствующий знак, передает «Газета.Ru».

    В сообщении Дмитрук саркастически назвал участников переговоров «миротворцами» с шевронами СС, заявив, что на форме украинского представителя был элемент, напоминающий знак 36-й добровольческой пехотной дивизии СС – подразделения, известного карательными операциями против мирных жителей.

    Однако на других снимках со встречи видно, что переговорщики из Киева действительно носят черные шевроны, но на качественных фотографиях различимы эмблемы Генштаба ВСУ: на черном фоне изображены две скрещенные булавы – традиционный символ командной власти на территории Украины.

    Ранее в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Перед началом второго раунда переговоров стороны воздержались от рукопожатия, подчеркивая сохраняющуюся напряженность.

    Часть украинской делегации прибыла на переговоры в военной форме.

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    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

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    2 июня 2025, 20:18 • Новости дня
    Стало известно о встрече Мединского и Умерова перед переговорами

    Мединский и Умеров провели двухчасовую встречу перед заседанием делегаций

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед началом переговоров в Турции российской и украинской делегаций главы сторон провели отдельную встречу, длившуюся два с половиной часа.

    Двусторонняя встреча между Мединским и Умеровым прошла перед основными переговорами делегаций в Стамбуле, передает ТАСС.

    Источник издания сообщил, что разговор между главами делегаций России и Украины длился два с половиной часа. По его словам, этот обмен мнениями стал ключевым для продуктивности дальнейших переговоров.

    «До переговоров делегаций прошла двусторонняя встреча Мединского с Умеровым, которая длилась два с половиной часа. Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров», – отметил собеседник агентства. Подробности содержания беседы пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Россия и Украина обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Российская сторона предложила документ, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

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    2 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Ларионов сменил Ротенберга на посту главного тренера СКА

    Игорь Ларионов возглавил хоккейный клуб СКА вместо Романа Ротенберга

    Tекст: Денис Тельманов

    Петербургский хоккейный клуб СКА назначил Игоря Ларионова главным тренером после досрочного расторжения контракта с Романом Ротенбергом.

    Совет директоров петербургского хоккейного клуба СКА провел заседание, на котором принято решение о смене главного тренера, сообщает ТАСС.

    Как отмечается в официальном заявлении пресс-службы СКА, контракт с Романом Ротенбергом был расторгнут досрочно из-за недостижения спортивных результатов.

    При этом отдельно подчеркнут вклад Ротенберга в развитие команды и детско-юношеского хоккея за годы работы в системе СКА.

    Новым главным тренером клуба назначен Игорь Ларионов. В сообщении отмечается: «Новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хоккейный клуб СКА решил расстаться с главным тренером Романом Ротенбергом после неудачного сезона. Руководство СКА полностью сменилось из-за неудовлетворительных результатов в КХЛ. Капитан команды Александр Никишин расторг контракт и продолжит карьеру в НХЛ в клубе «Каролина».

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    3 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    Кремль заявил о нацеленности меморандума на устранение причин конфликта на Украине

    Песков заявил о нацеленности меморандума на устранение причин конфликта на Украине

    Кремль заявил о нацеленности меморандума на устранение причин конфликта на Украине
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Проект российского меморандума по урегулированию на Украине предусматривает устранение базовых причин продолжения конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что вопрос урегулирования остается чрезвычайно сложным и включает множество нюансов, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, опубликованный ранее текст проекта меморандума был передан украинской стороне и включает различные положения и варианты решения.

    Песков пояснил, что все изложенные в документе предложения направлены на то, чтобы устранить причины конфликта и выработать устойчивую траекторию для урегулирования ситуации.

    Ранее в Стамбуле в закрытом режиме прошел второй раунд переговоров России и Украины.

    Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

    Российский меморандум включает три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации договоренностей.

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    2 июня 2025, 17:38 • Новости дня
    Украинская делегация в Стамбуле назвала сроки изучения российского меморандума

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией на переговорах в Стамбуле.

    Украина собирается внимательно ознакомиться с российским меморандумом по урегулированию, передает ТАСС. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил на пресс-конференции, что Киев оценит документ и обязательно поделится своей официальной реакцией.

    «Что касается российского документа, то мы должны с ним познакомиться, оценить. Будьте уверены, мы поделимся нашей реакцией на этот документ», – отметил он.

    Министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров уточнил, что на ознакомление с документом у украинской стороны отведена неделя. Дальнейшие комментарии делегация даст после завершения анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны.

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    2 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону задержали еще одного фигуранта крупного ограбления

    Полиция задержала подозреваемого в похищении 127 млн рублей у курьера

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранители в Ростове-на-Дону нашли и задержали очередного подозреваемого по резонансному делу о хищении крупной суммы в столице.

    Задержание провели сотрудники Госавтоинспекции и управления МВД по Ростовской области при поддержке Росгвардии, сообщает ТАСС. Подозреваемого остановили и произвели личный досмотр: у него обнаружили 220 тысяч рублей, которые, по версии следствия, были частью вознаграждения за участие в преступлении.

    По словам официального представителя МВД Ирины Волк, задержанный причастен к похищению чемодана с 127 млн рублей у курьера на Пресненском Валу в Москве. Волк подчеркнула: «В ближайшее время мужчина будет доставлен в столицу для проведения следственных действий».

    Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Росгвардии. В следственных органах отметили, что работа по установлению всех участников преступления продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курьер отказался забирать у пенсионера конверт с деньгами в Калининском районе Петербурга и вызвал полицию, заподозрив мошенничество.

    Дочь бывшего депутата Государственной думы Ольга Красильникова стала жертвой телефонных мошенников и передала им более 50 млн рублей.

    Пожилая петербурженка, пережившая блокаду Ленинграда, отдала мошеннику более 1 млн рублей, а полиция задержала курьера.

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    2 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Источник: Продолжения переговоров России и Украины сегодня не будет

    Источник сообщил об отсутствии продолжения переговоров в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Российско-украинские переговоры в Стамбуле не возобновятся в течение сегодняшнего дня, обе делегации планируют вернуться в свои столицы.

    Как передает ТАСС, продолжения переговоров между российской и украинской делегациями сегодня не ожидается. Участники сторон до вечера покинут Стамбул, сообщает источник агентства. На вопрос о возможном продолжении встречи источник прямо ответил: «Нет, делегации улетят в столицы». Других деталей о возможных новых датах переговоров не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле запланированы на 13:00 по московскому времени. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, но дата обсуждений пока не уточняется.

    Обсуждение возможной личной встречи между президентами Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после достижения конкретных договоренностей на переговорах.

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    2 июня 2025, 19:07 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект закона о полном запрете овербукинга авиабилетов

    Депутаты ЛДПР предложили запретить овербукинг при продаже авиабилетов

    Tекст: Денис Тельманов

    В нижней палате парламента рассмотрят инициативу о запрете продажи авиабилетов в количестве, превышающем число мест в самолете.

    Законопроект о запрете практики овербукинга при продаже билетов авиакомпаниями внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает ТАСС. Документ размещен в электронной базе парламента.

    Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает запрет на реализацию авиабилетов в объеме, превышающем количество посадочных мест на воздушном судне.

    Прямо отмечается: «Проектом федерального закона вводится запрет на реализацию билетов на воздушное судно в количестве, превышающем общее количество мест на воздушном судне, при осуществлении воздушной перевозки пассажиров перевозчиком».

    Авторы инициативы полагают, что такой запрет позволит устранить несправедливость в отношении пассажиров, уменьшить количество судебных разбирательств и повысить уровень конкуренции в отрасли за счет качества сервиса, а не манипуляций с бронированием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта рассматривает инициативу о легализации овербукинга для российских авиакомпаний с обязательной выплатой компенсаций пострадавшим пассажирам.

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    2 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Фидан рассказал о планах на второй раунд переговоров между Россией и Украиной

    Стало известно о планах рассмотреть во втором раунде переговоров встречу лидеров России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    В Стамбуле во время второго этапа переговоров между Россией и Украиной поставили задачу обсуждения возможной встречи на высшем уровне.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о планах рассмотреть вопрос встречи лидеров на втором раунде переговоров России и Украины, передает ТАСС. По его словам, стороны собираются обсудить необходимые шаги для подготовки такой встречи, вероятно, с участием Турции и США.

    Фидан отметил, что регулярные встречи делегаций способствуют укреплению доверия и поиску общих позиций. Министр подчеркнул ценность конкретного прогресса и выразил надежду на продуктивность переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле запланированы на 13.00 по московскому времени. Второй раунд прямых переговоров во дворце Чираган должен начаться в ближайшее время, обе делегации уже прибыли на место. Часть украинской делегации вновь появилась на переговорах в военной форме, делегаты вошли на территорию дворца Чираган.

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      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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