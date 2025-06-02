Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.7 комментариев
WSJ узнала, что Белый дом приостановил меры давления на Иран
WSJ: Кампания Трампа по «максимальному давлению» на Иран приостановлена
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт огласила директиву приостановить всю санкционную деятельность в отношении Ирана. Источник, близкий к Белому дому, сообщил, что кампания президента США Дональда Трампа по «максимальному давлению» на Иран приостановлена, пишет WSJ.
Новая директива о снижении давления на Тегеран была доведена до сведения высших должностных лиц Совета национальной безопасности и Министерства финансов, а затем и Госдепартамента, пишет Wall Street Journal (WSJ).
«Санкции против Ирана пересекаются с политикой США в отношении Китая, где закупается более 90% иранского нефтяного экспорта, а также Японии, Европы, Индии и Юго-Восточной Азии», – сказано в редакционной статье.
Редакция WSJ удивлена, почему сообщение о директиве в отношении Ирана пришло от пресс-секретаря Белого дома, а не от СНБ или казначейства.
Но тут же отвечает: в СНБ царит хаос после того, как администрация Трампа отправила в отпуск более 100 сотрудников, новые обязанности не полностью распределены между Госдепартаментом и Офисом вице-президента, а группа по связям с общественностью СНБ распускается.
На просьбу WSJ прокомментировать затишье в санкциях Белый дом не стал отрицать этого факта и предложил заявление заместителя пресс-секретаря Анны Келли о том, что любые новые решения в отношении санкций будут объявлены Белым домом или соответствующими органами в администрации.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подготовил подробное письменное предложение Тегерану в попытке разблокировать переговоры по ядерной программе и направил Ирану «подробное и приемлемое предложение» через министра иностранных дел Омана.