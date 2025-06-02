  • Новость часаМединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Киев поднимает ставки и сильно рискует

    Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

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    2 июня 2025, 04:49 • Новости дня

    WSJ узнала, что Белый дом приостановил меры давления на Иран

    WSJ: Кампания Трампа по «максимальному давлению» на Иран приостановлена

    Tекст: Ирма Каплан

    На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт огласила директиву приостановить всю санкционную деятельность в отношении Ирана. Источник, близкий к Белому дому, сообщил, что кампания президента США Дональда Трампа по «максимальному давлению» на Иран приостановлена, пишет WSJ.

    Новая директива о снижении давления на Тегеран была доведена до сведения высших должностных лиц Совета национальной безопасности и Министерства финансов, а затем и Госдепартамента, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Санкции против Ирана пересекаются с политикой США в отношении Китая, где закупается более 90% иранского нефтяного экспорта, а также Японии, Европы, Индии и Юго-Восточной Азии», – сказано в редакционной статье.

    Редакция WSJ удивлена, почему сообщение о директиве в отношении Ирана пришло от пресс-секретаря Белого дома, а не от СНБ или казначейства.

    Но тут же отвечает: в СНБ царит хаос после того, как администрация Трампа отправила в отпуск более 100 сотрудников, новые обязанности не полностью распределены между Госдепартаментом и Офисом вице-президента, а группа по связям с общественностью СНБ распускается.

    На просьбу WSJ прокомментировать затишье в санкциях Белый дом не стал отрицать этого факта и предложил заявление заместителя пресс-секретаря Анны Келли о том, что любые новые решения в отношении санкций будут объявлены Белым домом или соответствующими органами в администрации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подготовил подробное письменное предложение Тегерану в попытке разблокировать переговоры по ядерной программе и направил Ирану «подробное и приемлемое предложение» через министра иностранных дел Омана.

    30 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

    Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского

    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.

    Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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    30 мая 2025, 22:28 • Новости дня
    Трамп удивился новостям об ответных ударах России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп признался, что был удивлен сообщениями об ответных ударах России по Украине в тот момент, когда переговоры по урегулированию конфликта, по его мнению, находились на финальной стадии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что по таким городам, как Киев, были выпущены ракеты именно тогда, когда, как ему казалось, стороны уже были близки к решению проблемы.

    Трамп выразил сожаление по поводу того, что начались обстрелы, в результате которых погибли люди, и подчеркнул, что увидел то, чего не ожидал. Он добавил, что не любит сюрпризы и был очень разочарован произошедшим.

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп заявил, что по-прежнему надеется на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине.

    В МИД России заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается любой ценой вернуть США к антироссийскому курсу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что русофобские силы склоняют администрацию Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

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    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    1 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что личную встречу Путина и Трампа следует организовывать только при наличии значимых результатов для обсуждения.

    Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». Он отметил, что для организации такого мероприятия нужны конкретные итоги, достойные обсуждения на высшем уровне.

    Ушаков подчеркнул, что личная встреча лидеров должна стать событием, приводящим к серьезным результатам. По его словам, подготовкой соответствующих договоренностей должны заниматься команды Белого дома и Кремля.

    При этом конкретных договоренностей о проведении встречи между Путиным и Трампом пока не существует, указал Ушаков. Он добавил, что строить прогнозы относительно сроков такой встречи нецелесообразно, поскольку не факт, что она состоится даже в 2025 году.

    Ушаков также отметил, что телефонные переговоры между Путиным и Трампом приносят определенные результаты. «Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского.

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    30 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Трамп указал на упрямство Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп отказался считать президента России Владимира Путина препятствием к миру на Украине.

    В ходе беседы в Белом доме журналисты спросили у Трампа, считает он президента России «хорошим парнем» или «плохим». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп пояснил, что «сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году) оказались полным обманом», передает РИА «Новости».

    Один из журналистов сказал, что американская сторона вынуждена работать «с очень упрямым Владимиром Путиным». «И очень упрямым Зеленским тоже», – подчеркнул президент США.

    Напомним, Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп заявлял, что Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    30 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп дал совет Макрону после пощечины от супруги

    Трамп посоветовал Макрону «держать дверь закрытой» после пощечины в самолете

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой».

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с видео, на котором супруга президента Франции Брижит Макрон дала пощечину Эммануэлю Макрону, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил, что не знает всех обстоятельств инцидента. «Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», – заявил он.

    Американский лидер отметил, что общался с Макроном после появления ролика. По словам Трампа, в семье французского президента нет проблем и «все в порядке».

    Ранее французские спортзалы обновили рекламу курсов самообороны после инцидента с Эммануэлем Макроном и его супругой.

    Во вторник Макрон заявил, что толчок жены был безобидной семейной игрой.

    В СМИ появились кадры, где первая леди Франции дала пощечину президенту при их прибытии в Ханой.

    В окружении Макрона назвали этот инцидент обычной семейной шалостью.

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    1 июня 2025, 02:31 • Новости дня
    Трамп впал в ярость после победы подростка-трансгендера над школьницами

    Трамп напомнил свой запрет на соревнования мужчин с женщинами

    Tекст: Ирма Каплан

    Победа трансгендерного подростка в трех женских дисциплинах на соревнованиях в калифорнийской школе вызвала волну критики и угрозу лишения учебного заведения федеральной поддержки после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал турнир.

    Победа 17-летней школьницы А. Б. Эрнандес в трех дисциплинах женских легкоатлетических соревнований в Калифорнии вызвала резонанс по всей стране, после того, как дисциплине тройного прыжка Эрнандес показала результат 12,5 метра, что почти на 25 см дальше ближайшей соперницы, пишет британская Standard.

    Дискуссия обострилась на фоне указа бывшего президента Дональда Трампа, запрещающего биологическим мужчинам выступать в женских состязаниях.

    «Калифорния под руководством левого демократа Гэвина Ньюсома продолжает незаконно разрешать мужчинам играть в женских видах спорта. На этой неделе спортсмен-мужчина, сменивший пол (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено – прим. ВЗГЛЯД), стал практически непобедим, выиграл все на соревнованиях и попал в финал», – высказался американский президент в соцсети Truth Social.

    Трамп добавил, что как мужчина псевдопобедитель имел данные ниже среднего, но в соревнованиях с женщинами стал лучшим. Это несправедливо и полностью унижает женщин и девушек, отметил американский лидер, пообещав  приостановить федеральное финансирование школы, если власти не будут следовать президентскому указу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, всем спортсменам старше 18 лет, претендующим на участие в турнирах World Boxing, теперь предстоит проходить обязательное генетическое тестирование для подтверждения пола.

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    30 мая 2025, 09:31 • Новости дня
    Маск рассказал о разногласиях и давлении в администрации Трампа
    Маск рассказал о разногласиях и давлении в администрации Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Дональда Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства.

    В фрагменте интервью телеканалу CBS News, опубликованном до выхода полной версии беседы, Маск отметил, что ему было сложно высказываться, потому что его слова часто становились предметом споров, передает ТАСС.

    Он сказал, что не хотел бы критиковать администрацию, но и не желал брать на себя ответственность за ее решения, из-за чего оказался в непростой ситуации.

    Маск заявил, что в целом одобряет политику команды Трампа, но между ними возникали разногласия. В качестве примера он привел законопроект президента о сокращении государственных расходов, который сам Трамп называет «большим красивым законопроектом».

    Маск выразил мнение, что этот законопроект может быть либо большим, либо красивым, но не одновременно тем и другим.

    Ранее Трамп подтвердил уход Маска с поста главы DOGE. Маск принял решение покинуть администрацию Дональда Трампа, не обсуждая этот шаг напрямую с президентом США. Он назвал проект Дональда Трампа по сокращению расходов шагом, который увеличит бюджетный дефицит и подорвет прежние усилия.

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    31 мая 2025, 00:24 • Новости дня
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    @ Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации встречи лидеров России, Украины, Турции и США.

    По словам украинского лидера, у него состоялся «хороший и очень содержательный разговор» с Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась возможность проведения «четырехсторонней встречи» на уровне глав государств, передает ТАСС.

    Кроме этого, Зеленский отметил, что стороны затронули тему будущей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе диалога обсуждались условия, при которых Украина готова принять участие в переговорах. «Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой», – заявил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Турции выразил надежду на проведение встречи лидеров России и Украины после переговоров в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о целесообразности встречи лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение встречи между президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах

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    31 мая 2025, 10:57 • Новости дня
    Steigan: Путин повлиял на внешнюю политику Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Изменения во внешней политике США при администрации главы Белого дома Дональда Трампа произошли во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает норвежское издание Steigan.

    В статье подчеркивается, что эти перемены не являются капитуляцией, а представляют собой сдвиг парадигмы эпохального масштаба, который стал возможен из-за глубокой переоценки американской внешнеполитической стратегии Трампом при определенной роли Путина, передает РИА «Новости».

    Также издание отмечает, что отказ Трампа поддерживать санкционное давление Евросоюза на Россию свидетельствует о смягчении отношений между Вашингтоном и Москвой, а также демонстрирует заинтересованность США в экономическом сотрудничестве с Россией.

    Ранее Трамп отказался считать президента России препятствием к миру на Украине, указал на упрямство Зеленского.

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    1 июня 2025, 06:20 • Новости дня
    США предоставили Ирану обновленное предложение по ядерной сделке

    Tекст: Ирма Каплан

    Вашингтон подготовил подробное письменное предложение Тегерану в попытке разблокировать переговоры по ядерной программе и направил Ирану «подробное и приемлемое предложение» через министра иностранных дел Омана, пишет Axios.

    «Одна из идей, выдвинутая Оманом и принятая США, призывает к созданию регионального консорциума, который будет обогащать уран для гражданских ядерных целей под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и США», – приводит Axios данные из документа, который передал спецпосланник США Стив Уиткофф.

    Среди ключевых идей – размещение соответствующих объектов за пределами Ирана, чего добиваются власти США, а также вариант признания права Ирана на обогащение урана в обмен на полный отказ от этой деятельности. Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран и не подпишет соглашение без такой оговорки.

    Инициатива стала итогом пятого раунда переговоров в Риме между США и Ираном на прошлой неделе. Письменное предложение было запрошено иранской стороной после устного обсуждения на предыдущих встречах. Министр иностранных дел Омана передал предложение главе МИД Ирана в ходе визита в Тегеран.

    МАГАТЭ сообщило, что Иран накопил более 400 кг урана, обогащенного до 60%, и пока не дал удовлетворительных ответов по ряду незаявленных ядерных объектов. Официальные лица США настаивают на необходимости согласовать базовые принципов сделки с последующей детализацией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета WSJ узнала о подготовке Ираном и США рамочного договора по ядерной сделке. Власти Ирана заявили, что возможные ошибки Вашингтона в регионе приведут к серьезным последствиям, кроме того, Иран отклонил требование отказаться от обогащения урана.

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    30 мая 2025, 21:53 • Новости дня
    Трамп допустил скорое заключение ядерной сделки с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о высоких шансах на скорое заключение соглашения между США и Ираном по ядерной проблеме.

    Трамп отметил, что иранская сторона склонна к заключению сделки, выразив уверенность, что это может произойти в ближайшее время, передает ТАСС.

    «Они бы предпочли заключить сделку. И, думаю, это может произойти в не столь отдаленном будущем», – заявил американский президент.

    Заявление прозвучало на совместном брифинге с Илоном Маском, который уходил с государственной должности и возвращался в частный сектор.

    Ранее WSJ узнала о подготовке Ираном и США рамочного договора по ядерной сделке.

    До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о недопустимости требования США отказаться от развития мирной ядерной программы в обмен на переговоры.

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    31 мая 2025, 23:47 • Новости дня
    Reuters: ХАМАС не отклоняло предложение Уиткоффа о перемирии в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель политбюро движения ХАМАС Бесем Наим сообщил агентству Reuters о том, что движение не отклоняло посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о перемирии в Газе, пишет Jerusalim Post.

    По словам Басема Наима, ХАМАС внесло изменения в предложение, чтобы сделать его менее предвзятым, но вовсе не отвергало инициативу о прекращении огня, пишет Jerusalim Post.

    «Наим сказал, что реакция Израиля на предложение Уиткоффа несовместима с тем, о чем договорилось ХАМАС, добавив, что позиция посла США по отношению к движению была «несправедливой» и демонстрировала «полную предвзятость» по отношению к Израилю», – говорится в материале.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее провел разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, в ходе которого они обсудили предполагаемый отказ ХАМАС принять условия соглашения о перемирии.

    Уиткофф в своей публикации в соцсети X/Twitter охарактеризовал изменения ХАМАС как неприемлемые и «отсталые», призвав палестинцев принять предложенное США рамочное соглашение для скорейшего начала непрямых переговоров.

    По информации телеканала «Аль-Маядин», ХАМАС настаивает на пяти-семилетнем прекращении огня, которое должно быть подтверждено посредниками и согласовано в течение двух месяцев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стив Уиткофф назвал ответ ХАМАС на инициативу США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлемым, отметив, что это мешает прогрессу на переговорах.

    До этого палестинское движение ХАМАС передало свой официальный ответ посредникам на предложение спецпосланника президента США Уиткоффа о прекращении огня.

    Представители движения уточнили, что готовы в рамках будущего соглашения освободить десять живых израильских заложников и передать тела 18 погибших заложников.

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    30 мая 2025, 10:25 • Новости дня
    Экс-советник Трампа оценил вероятность смены фокуса США на Ближний Восток

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение в интервью испанской газете El Pais, что американский лидер может выйти из переговорного процесса по ситуации на Украине и сосредоточиться на Ближнем Востоке.

    По мнению Болтона, Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира, причем для него не принципиально, за какое международное достижение – за украинское направление, за урегулирование на Ближнем Востоке или посредничество между Индией и Пакистаном, передает ТАСС.

    Он также отметил, что Трамп всегда желал этой награды, ссылаясь на мнение бывшего президента о незаслуженности получения премии Обамой.

    Экс-советник добавил, что если Трампу не удастся добиться успеха на украинском направлении, он может отказаться от дальнейших попыток урегулирования и сосредоточиться на событиях в регионе Ближнего Востока.

    Помимо этого, Болтон заявил, что, несмотря на разговоры о возможности третьего срока для Трампа, его действия на внутренней и международной арене не свидетельствуют о желании продолжить пребывание у власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио рассказал о стремлении прекратить конфликт на Украине ради концентрации ресурсов на соперничество с Китаем.

    Тем временем Трамп стал первым за два десятилетия американским лидером, посетившим Катар из Саудовской Аравии. Он выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

    СМИ назвали три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

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    31 мая 2025, 15:45 • Новости дня
    Экономист Сакс заявил о попытках Трампа наладить отношения с Россией

    Экономист Сакс сообщил о попытках Трампа наладить отношения с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп действительно пытается наладить отношения с Россией, но ему постоянно противодействуют сторонники войны, а не мира, сообщил профессор Джеффри Сакс.

    По словам Сакса, Трамп стремится изменить ситуацию в лучшую сторону, несмотря на свою рассеянность, ограниченные возможности и поверхностное понимание сложностей, передает ТАСС.

    Сакс подчеркнул, что важной проблемой остаются противодействующие институты и настроения в американском Конгрессе, которые выступают против мирного урегулирования.

    Экономист добавил, что усилия Трампа по улучшению отношений остаются очень хрупкими из-за внутреннего давления.

    Ранее экономист Джеффри Сакс выразил надежду на скорое завершение конфликта и восстановление диалога между Россией и США.

    В Норвегии заявили, что изменения во внешней политике США при администрации Дональда Трампа произошли во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину.

    Дональд Трамп ранее отказался считать президента России препятствием к миру на Украине и указал на упрямство Зеленского.

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    31 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Стало известно о планах Мерца встретиться с Трампом

    Правительство ФРГ анонсировало встречу Мерца с Трампом в июне

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, одной из тем которых станет конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус сообщил. что канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить США на следующей неделе для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Ожидается, что переговоры состоятся 5 июня в Белом доме.

    По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений между Германией и США, а также актуальные темы международной повестки. В частности, ключевыми станут конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и вопросы американской торговой политики.

    Ранее сообщалось, что страны «коалиции желающих», куда входит и Германия, разрабатывают сценарии поддержки Киева в случае отказа США поставлять вооружение на Украину.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Германия планирует перевооружить Украину.

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    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

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    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

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    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

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    Без Илона Маска Белый дом станет хуже

    Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно: конфликт был. По его итогам «ястребы» съели Маска, как аборигены Кука. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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