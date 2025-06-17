Режиссеры из Колумбии рассказали о влиянии Достоевского

Tекст: Дарья Григоренко

Премьера спектакля «Кроткая» пройдет на сцене Театра «Школа драматического искусства» с 18 по 21 июня. Постановку создали режиссеры Алехандро Гонсалес Пуче и Ма Чжен Хун, которые учились в ГИТИСе. Они на площадке Нового пространства Театра Наций рассказали, что произведение Достоевского позволяет задуматься о восприятии женщины в современном обществе, передает РИА «Новости».

Ма Чжен Хун заявила: «Я думаю, что эта повесть – размышление о роли женщин сегодня, о том, как мы должны относиться к ним, ценить их». Особое значение, по ее словам, эта тема приобретает для Латинской Америки и Испании, где фиксируется большое число феминицидов.

Гонсалес Пуче отметил, что по его мнению, «Кроткая» – это урок о том, что женщины не являются кроткими, а обладают внутренним бунтарским духом. Он отметил, что у Достоевского «жертва также становится тем, кто причиняет страдания», а женский бунт – неотъемлемая часть жизни. Постановка представляет современное осмысление классического текста, раскрывая новые грани образа главной героини.

Фестиваль имени Чехова, в рамках которого состоится премьера, стартовал в Москве 23 мая и завершится 25 июля. Повесть «Кроткая» впервые была опубликована в 1876 году.