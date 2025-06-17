  • Новость часаКремль заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана
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    Израиль готовит почву для сноса иранского руководства
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    Озвучена причина сокращения западных поставок оружия Украине
    NYT: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана
    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева
    В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону
    Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    В Оманском заливе у берегов ОАЭ столкнулись два нефтетанкера
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    0 комментариев
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

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    17 июня 2025, 13:15 • Новости дня

    Режиссеры из Колумбии рассказали о влиянии Достоевского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Современная постановка по повести Достоевского выйдет в рамках Международного театрального фестиваля им. Чехова, затронув вопрос женского характера, рассказали режиссеры одноименного спектакля Алехандро Гонсалес Пуче и Ма Чжен Хун из Университета Валье (Колумбия).

    Премьера спектакля «Кроткая» пройдет на сцене Театра «Школа драматического искусства» с 18 по 21 июня. Постановку создали режиссеры Алехандро Гонсалес Пуче и Ма Чжен Хун, которые учились в ГИТИСе. Они на площадке Нового пространства Театра Наций рассказали, что произведение Достоевского позволяет задуматься о восприятии женщины в современном обществе, передает РИА «Новости».

    Ма Чжен Хун заявила: «Я думаю, что эта повесть – размышление о роли женщин сегодня, о том, как мы должны относиться к ним, ценить их». Особое значение, по ее словам, эта тема приобретает для Латинской Америки и Испании, где фиксируется большое число феминицидов.

    Гонсалес Пуче отметил, что по его мнению, «Кроткая» – это урок о том, что женщины не являются кроткими, а обладают внутренним бунтарским духом. Он отметил, что у Достоевского «жертва также становится тем, кто причиняет страдания», а женский бунт – неотъемлемая часть жизни. Постановка представляет современное осмысление классического текста, раскрывая новые грани образа главной героини.

    Фестиваль имени Чехова, в рамках которого состоится премьера, стартовал в Москве 23 мая и завершится 25 июля. Повесть «Кроткая» впервые была опубликована в 1876 году.

    17 июня 2025, 08:17 • Новости дня
    Серия взрывов в Киеве повредила критическую инфраструктуру
    Серия взрывов в Киеве повредила критическую инфраструктуру
    @ State Emergency Service of Ukraine/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате серии взрывов в Киеве зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    По словам Клименко, в Киеве в результате серии взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, министр не сообщил, передает ТАСС.

    Между тем, украинское издание «Страна» сообщило о сильных пожарах в Дарницком и Соломенском районах Киева.

    Агентство ТСН информировало о заметном ухудшении качества воздуха в Киеве после происшествий.

    Помимо этого, утром во вторник была объявлена воздушная тревога в Киеве и восьми областях Украины, такие данные приводятся на официальном сайте оповещения граждан. Сирены прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Информация о возможных новых инцидентах пока не поступала.

    На прошлой неделе Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве.

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    16 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская сторона отказалась от встречи с Россией по вопросам нормализации работы дипмиссий.

    Очередная встреча между Россией и США, посвященная устранению раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что консультации должны были способствовать нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран. Она выразила надежду, что пауза, которую взяла американская сторона, не затянется надолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол России в США Анатолий Дарчиев заявлял, что переговоры России и США по «раздражителям» должны пройти в Москве.

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    17 июня 2025, 08:30 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    16 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    У Sukhoi Superjet при взлете отвалился капот двигателя

    Во Внуково у Sukhoi Superjet 100 при взлете отвалился капот двигателя

    У Sukhoi Superjet при взлете отвалился капот двигателя
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет российской авиакомпании «Азимут» потерял капот двигателя во время взлета из аэропорта Внуково.

    Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident. По данным канала, инцидент произошел 15 июня, когда Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс в Батуми. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт после того, как у лайнера отвалился капот правого двигателя.

    Последствия поломки попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина». На кадрах видно, что двигатель оказался оголенным. Во Внуково объявили тревогу по коду «Синий».

    Борт выработал топливо в зоне ожидания, после чего благополучно сел и самостоятельно направился на стоянку. Позже фрагменты капота были обнаружены на взлетно-посадочной полосе.

    В мае пустой топливный бак упал с самолета над Челябинском. В прошлом году у самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines в воздухе отвалилась обшивка.

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    17 июня 2025, 11:29 • Новости дня
    Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»

    Иран заявил о применении «нового оружия» и усилении ударов по Израилю

    Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, используя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников, заявил командующий сухопутными войсками армии исламской республики генерал-майор Киюмарс Хейдари.

    По словам Хейдари, Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля новым и передовым оружием, используя сотни ударных беспилотников, передает ТАСС.

    Он отметил, что в ближайшие часы атаки будут усилены и подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана применяют современные образцы вооружения.

    Генерал-майор Хейдари сообщил, что сотни высокоточных беспилотников большой дальности успешно поразили склады вооружений и стратегические цели Израиля в Тель-Авиве и Хайфе.

    В свою очередь, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о начале более масштабной и разрушительной ракетной атаки по Израилю. По данным IRNA, новая волна ракетных ударов воздушно-космических сил КСИР значительно превосходит предыдущие по мощности.

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    В Тель-Авиве и ряде других регионов Израиля объявили воздушную тревогу на фоне ракетных запусков с территории Ирана.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил о начале девятой волны непрерывных атак по Израилю.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США.

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    17 июня 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» и высмеял Макрона
    Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» и высмеял Макрона
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.

    Американский президент уточнил, что его возврат в Вашингтон не связан с попытками прекращения огня между Израилем и Ираном, как предполагал Макрон, передает РИА «Новости».

    По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон ошибочно предположил, что он возвращается в Вашингтон именно с этой целью, однако на самом деле это не так.

    Трамп отметил, что у Макрона нет информации о настоящих причинах его отъезда, и добавил, что французский президент часто ошибается в подобных вопросах, делая это осознанно или нет.

    Ранее Трамп разместил в соцсети пост с призывом срочно покинуть Тегеран. Власти Тегерана предложили странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. При этом он заявил, что инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.

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    16 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    СВР рассказала о распределении ролей Лондона и Киева в терактах на территории РФ

    Tекст: Евгения Караваева

    Служба внешней разведки сообщила о причастности британских спецслужб к подготовке диверсий на железнодорожной инфраструктуре и аэродромах России.

    Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также удары по аэродромам ВКС России 1 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    По данным СВР, при проведении диверсий, британская сторона взяла на себя разработку и оперативное обеспечение, а непосредственными исполнителями стали сотрудники спецслужб Украины и их агентура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области во время работ по разминированию обнаружены многочисленные мины, растяжки и ловушки, оставленные бойцами ВСУ во время бегства.

    Напомним, в ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна – Калиновка в Курской области обрушился мост во время движения грузового локомотива. Несколькими часами ранее в Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста.


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    16 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    В Иране нашли израильские комплексы Spike для поражения систем ПВО
    В Иране нашли израильские комплексы Spike для поражения систем ПВО
    @ rafael.co.il

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ракетные комплексы Spike, обнаруженные в Иране, оказались доработанными для дистанционного управления через интернет и атак на системы ПВО Тегарана.

    В Иране найдены израильские ракетные комплексы Spike, передает РИА «Новости». По информации издания Nour News, эти комплексы были модернизированы для борьбы с иранскими средствами противовоздушной обороны. В сообщении отмечается, что комплексы получили усовершенствованную автоматику и могли управляться через интернет, что позволяло использовать их дистанционно против систем ПВО.

    Детали о количестве обнаруженных комплексов и месте их размещения пока не раскрываются.

    Израиль утверждает, что уничтожил 90% пусковых установок ПВО Ирана и значительное количество иранских политиков и военных. Агентство Mehr опубликовало первые фотографии сбитого иранскими средствами ПВО истребителя F-35 ВВС Израиля.

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    17 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева

    «РВ»: Целями российских ударов по аэропорту Киева могли стать комплексы Patriot

    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удары по аэропорту Жуляны, где, предположительно, находились американские комплексы Patriot, сообщили военкоры.

    Российские военные ночью атаковали международный аэропорт Жуляны в Киеве беспилотниками «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По данным военных корреспондентов, целью ударов могли быть американские системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на территории аэропорта, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В результате атаки в Жулянах произошли мощные взрывы и пожары, аналогичные возгорания зафиксированы и в других районах Киева. По словам очевидцев, в городе звучали сирены и работала система ПВО. Военкоры отмечали, что сначала были применены дроны, затем по объекту нанесли удар ракеты «Кинжал». Спустя несколько часов были зафиксированы новые удары по аэропорту.

    По информации Telegram-канала «Военная хроника», атаке подверглись также Борисполь и другие военные объекты. Военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что Черноморский флот России запускал по территории Украины крылатые ракеты «Калибр», а авиация Воздушно-космических сил применяла «Кинжалы».

    Украинские власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что минувшей ночью под обстрелом оказались 27 локаций в разных районах столицы. Он отметил, что на местах работают все экстренные службы и призвал граждан соблюдать ограничения. Начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что российские военные выпустили по городу 175 беспилотников и более 14 крылатых ракет, среди которых были и баллистические.

    Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    16 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    В Сети потребовали от Пугачевой высказаться о конфликте Израиля и Ирана
    В Сети потребовали от Пугачевой высказаться о конфликте Израиля и Ирана
    @ Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В социальных сетях под постами певицы Аллы Пугачевой появились многочисленные вопросы пользователей о ее отношении к обострению между Ираном и Израилем.

    Массовые вопросы о конфликте между Израилем и Ираном начали появляться в комментариях к публикациям певицы Аллы Пугачевой. Пользователи интересовались мнением артистки о действиях Израиля, а также спрашивали, считает ли она его страной-агрессором. Одна из цитат звучала так: «Алла Борисовна, что вы можете сказать о действиях Израиля в отношении Ирана? Можно ли считать Израиль страной-агрессором?», передает РИА «Новости».

    Другие комментаторы спрашивали, собирается ли певица сменить страну проживания или переехать в связи с развитием ситуации. В комментариях также напомнили о муже Пугачевой Максиме Галкине (признан в России иноагентом), который отключил возможность оставлять отзывы под своими постами. Некоторые пользователи выразили недоумение по поводу отсутствия реакции Пугачевой на события, связанные с атакой Израиля на Иран.

    «Алла, скажи Максиму, чтобы открыл комментарии. Его фанаты хотят спросить у него, как живется в стране, которая не воюет со своими соседями», – написал один из комментаторов.

    «Прошло уже больше 12 часов, но почему нет поста с осуждением Израиля, который напал на Иран?» – задал вопрос другой пользователь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Алла Пугачева пренебрегла народной любовью и призвала рассматривать ее поступок как урок для всех.

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    16 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Press TV: Уничтоженные Израилем иранские самолеты F-14 были муляжами

    Press TV: Израиль уничтожил муляжи иранских F-14 в аэропорту Мехрабад

    Press TV: Уничтоженные Израилем иранские самолеты F-14 были муляжами
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые самолеты F-14, которые Израиль объявил уничтоженными в ходе авиаудара по тегеранскому аэропорту Мехрабад, оказались установленными там муляжами, сообщило Press TV.

    Агентство сообщает, что уничтоженные ВВС Израиля иранские боевые самолеты F-14 оказались ложными целями, специально установленными в тегеранском аэропорту Мехрабад, передает РИА «Новости».

    В сообщении уточняется, что «израильская сторона заявляет об уничтожении иранских самолетов F-14, однако подтверждено, что поражены были именно муляжи». По данным израильских властей, в результате иранских ударов погибло более 20 человек, а число раненых превысило 600. Иран, в свою очередь, заявляет о более чем 220 погибших и 1,8 тыс. пострадавших.

    Обмен ударами между Израилем и Ираном происходит по несколько раз в сутки. Израильская сторона настаивает на продолжении кампании до ликвидации иранской ядерной программы, тогда как представители Ирана заявляют о намерении продолжать ответные обстрелы до прекращения израильских бомбардировок.

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    Ранее сообщалось, что в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране днем в воскресенье прогремел взрыв.

    В аэропорту Мехрабад в Тегеране взрыв прогремел рядом с ангаром для истребителей, но инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали.

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    16 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    В МАГАТЭ назвали самый поврежденный ядерный объект Ирана

    Гросси заявил, что объект в Натанзе получил больше всего повреждений от атак Израиля

    В МАГАТЭ назвали самый поврежденный ядерный объект Ирана
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Самым пострадавшим от израильских атак ядерным объектом на иранской территории стал объект в городе Натанза, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    В Натанзе полностью разрушен надземный объект по обогащению урана, почти целиком повреждена электрическая установка, распределительное устройство и электрическая связь, заявил Гросси, передает ТАСС.

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    Вероятнее всего, по мнению МАГАТЭ, центрифуги получили серьезные повреждения или даже были уничтожены.

    При этом внутри объекта не было прямого кинетического разрушения, сказал глава агентства.

    МАГАТЭ не проводит инспекции из соображений безопасности, хотя находится в постоянном контакте с иранским регулирующим органом, заключил Гросси.

    Ранее Росси сообщал, что при атаке на ядерный объект в Исфахане пострадали четыре здания, остальные ключевые объекты не получили повреждений.

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    17 июня 2025, 10:07 • Новости дня
    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет
    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Впервые в ходе конфликта с Ираном Израиль применил лазерную систему ПВО «Железный луч» для перехвата ракет и беспилотников в боевых условиях, сообщил представитель посольства Израиля в Москве.

    Он пояснил, что комплекс работает в тестовом режиме и предназначен для борьбы с ракетами и беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС.

    Дипломат уточнил, что лазерная система «Железный луч» была применена для перехвата иранских ракет и беспилотников, что стало первым случаем ее боевого использования.

    Система «Железный луч», также известная как «Щит света», разработана для уничтожения ракет сверхмалой дальности, минометных и артиллерийских снарядов, а также малых дронов с помощью мощного лазерного луча.

    Годом ранее стало известно, что Израиль создает  комплекс «Железный луч», однако опыта его применения в военных столкновениях Тель-Авив до сих пор не имеет.

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    16 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Карлсон: Война с Ираном ослабит Америку и может привести к краху «империи» США

    Журналист Карлсон заявил, что война с Ираном приведет к краху «империи» США

    Карлсон: Война с Ираном ослабит Америку и может привести к краху «империи» США
    @ Ron Sachs - Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа, заявил американский журналист Такер Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.

    Возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи», а также завершить президентство Дональда Трампа, считает известный американский журналист и политический комментатор Такер Карлсон, передает РИА «Новости».

    Карлсон заявил, что опасается дальнейшего ослабления своей страны. Он отметил, что такой конфликт станет «идеальным способом посадить авианосец "Америка" на мель у берегов Ирана», что, по его мнению, также приведет к окончанию президентства Трампа.

    Журналист выразил сомнение в способности Соединенных Штатов вести масштабную войну на Ближнем Востоке. По мнению Карлсона, армия США сейчас полностью не готова к настоящему крупному конфликту.

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    Ранее Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном.

    В Кремле сообщили, что Россия выразила готовность при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложила свои услуги для урегулирования конфликта.

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    16 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Британия готовят совместную провокацию в акватории Балтийского моря, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В одном из сценариев планируется инсценировка якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    По словам представителей СВР, «торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам». Предполагается, что часть из них будет взорвана на безопасном расстоянии от американского военного корабля, а одна останется в целости и будет представлена как доказательство «злонамеренной активности» России.

    В СВР подчеркнули, что Киев для Лондона стал «идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов» и с энтузиазмом выполняет поручения. «Однако все тайное быстро становится явным, особенно когда профессиональные поджигатели войны пытаются играть с крупнейшими ядерными державами», – отметили в ведомстве.

    По данным службы, цель готовящихся диверсий – добиться эскалации конфликта на Украине, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить американские власти в необходимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    Кроме того, согласно информации СВР, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки украинского Минобороны получили задачу активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций совместно с европейскими спецслужбами.

    «По поступающей в СВР информации, режим Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России. СБУ и Главному управлению разведки Министерства обороны Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций», – говорится в сообщении.

    В апреле директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что британские спецслужбы способны организовать провокации против России на территории любой страны, если сочтут это необходимым.

    В мае российские военные за сутки нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров. Эксперт увидел британский след в атаке безэкипажных катеров на Крым.

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    16 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о третьей цели операции Израиля против Ирана

    Нетаньяху раскрыл целью операции ликвидацию иранской «оси террора»

    Нетаньяху объявил о третьей цели операции Израиля против Ирана
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля заявил о новой стратегической задаче в ходе военной кампании против Тегерана, подчеркнув необходимость борьбы с иранскими сателлитами.

    Израиль преследует три основные цели в операции против Ирана, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает ТАСС. По его словам, к традиционным задачам – уничтожению ядерной и ракетной программ Исламской республики – добавилась ликвидация так называемой «оси террора» в регионе.

    Нетаньяху заявил: «Мы хотим увидеть результат, и это значит три вещи: уничтожение ядерной программы, лишение [Ирана] возможности производить баллистические ракеты и ликвидация оси террора Ирана». Ранее израильские власти сообщали только о первых двух целях спецоперации.

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    Теперь официальный Тель-Авив публично обозначил намерение бороться с сетью иранских союзников и прокси-группировок по всему Ближнему Востоку. Такой шаг может отразиться на расстановке сил в регионе и привести к эскалации противостояния между Израилем и силами, поддерживаемыми Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет с территории Ирана в сторону Израиля. Иранские военные призвали жителей Бней-Брака срочно эвакуироваться из-за планируемых ударов.

    Политолог Саймон Ципис заявил, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, включая США, а западные спецслужбы могут попытаться спровоцировать «цветную революцию» в Иране. Иран и Израиль на протяжении четырех суток продолжают обмен ударами.

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