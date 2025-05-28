Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Зеленский заявил о готовности к трехстороннему формату встречи с Путиным и Трампом

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил о готовности участвовать как в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, так и в двухсторонних переговорах с каждым из них по отдельности с последующим объединением всех сторон за одним столом, передает ТАСС.

«Я имею в виду – одновременно, не то, что это разбросанные встречи», – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский ранее требовал встречи с Путиным в Стамбуле.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируется объявить о новом этапе прямых переговоров между Россией и Украиной, одной из ключевых тем станет отмена дискриминационных законов.

Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций.







