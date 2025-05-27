США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту

США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Соединенные Штаты получили от украинских представителей перечень условий для заключения мирного соглашения с Россией, передает ТАСС. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. Затем объединим их», – отметил Келлог. По его словам, после согласования условий с обеих сторон планируется очередной раунд переговоров.

Келлог добавил, что встреча, вероятно, состоится в Женеве. Ожидается, что обе стороны представят свои требования до следующего этапа переговорного процесса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества этой площадки.

Россия определила пять стран, включая Турцию и ОАЭ, как возможные площадки для прямых переговоров с Украиной, при этом Ватикан не рассматривается. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров.