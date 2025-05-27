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    Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым еще в декабре 1991 года
    Путин признался, что не считает себя «киборгом»
    Путин заявил о признании заслуг советской школы воспитания противниками
    Путин поручил создать условия для самореализации участников СВО
    Лавров предложил место для второго раунда переговоров по Украине
    Лавров заявил о попытках Запада сбить Трампа на позицию Байдена
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    12 комментариев
    27 мая 2025, 17:12 • Новости дня

    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту

    США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой, и ожидает аналогичный список от российской стороны.

    Соединенные Штаты получили от украинских представителей перечень условий для заключения мирного соглашения с Россией, передает ТАСС. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    «Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. Затем объединим их», – отметил Келлог. По его словам, после согласования условий с обеих сторон планируется очередной раунд переговоров.

    Келлог добавил, что встреча, вероятно, состоится в Женеве. Ожидается, что обе стороны представят свои требования до следующего этапа переговорного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества этой площадки.

    Россия определила пять стран, включая Турцию и ОАЭ, как возможные площадки для прямых переговоров с Украиной, при этом Ватикан не рассматривается. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров.

    27 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на массированные атаки украинских беспилотников на российские регионы ВС РФ наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, отметили в Минобороны.

    По инициативе России был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее киевский режим при поддержке некоторых европейских стран продолжает предпринимать провокационные шаги, направленные на срыв переговорного процесса, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В частности, ВС России поразили аэродром Озерное в Житомирской области.

    В ответ на действия киевского режима ВС России нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками – исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.

    Один из ударов пришелся по Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, а также военной инфраструктуре в Криворожской и Николаевской областях.

    23 мая российские ракеты поразили порт Одессы, уничтожив около 100 контейнеров с компонентами для беспилотников, катеров и боеприпасами. Также были атакованы аэродромы Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской области, а также склады тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

    24 мая удары были нанесены по предприятию, выпускающему ракеты и ударные дроны, а также по центрам радиотехнической разведки и авиации в Киевской области.

    26 мая массированный удар пришелся по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, складам боеприпасов в Харьковской области и ДНР, а также по пунктам управления и временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.

    В Минобороны пообещали, что российские ВС продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на террористические атаки и провокации киевского режима. При этом в оборонном ведомстве еще раз подчеркнули, что удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК.

    Напомним, за минувшую ночь система ПВО сбила 99 украинских беспилотников.

    Накануне средства ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву.

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    27 мая 2025, 13:23 • Новости дня
    Элитный отряд наемников объявил о выходе из ВСУ

    Англоязычная рота Chosen Company прекратила деятельность в составе ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Англоязычные наемники Chosen Company, воевавшие на Украине почти 39 месяцев, объявили о выходе из состава украинской армии и прекращении своей деятельности.

    Об уходе из Вооруженных сил Украины объявил элитный отряд наемников Chosen Company, передает «Российская газета». Командир подразделения, гражданин США Райан О'Лири, сообщил, что Chosen Company прекращает деятельность и отделяется от украинской армии. По его словам, официальное заявление появится после завершения его контракта, чтобы избежать нарушения украинских законов и уставов.

    О'Лири отметил: «Это был хороший забег продолжительностью в 39 месяцев». Chosen Company изначально была сформирована как 312-я шведская добровольческая рота вскоре после начала спецоперации. Ею командовал отставной офицер шведской армии Эдвард Селандер Патриньяни, который погиб в июле 2022 года.

    В начале 2023 года подразделение было переименовано в «Команду избранных» для отражения многонационального состава, где основную часть составляли граждане США. Рота была приписана к 59-й моторизованной бригаде ВСУ и участвовала в неудачном контрнаступлении в Запорожской области. В октябре 2024 года Chosen Company вошла в 49-й отряд специального назначения СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, уничтожив склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Тактическая группа из семи французских наемников под названием «Международный реванш» проходит боевую подготовку в одном из тренировочных лагерей под Киевом для иностранных добровольцев.

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    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Коментарии (3)
    27 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры Европейского союза и США по скоординированным мерам против обхода антироссийских санкций завершились неудачей, сообщает газета Suddeutsche Zeitung и телерадиокомпании WDR и NDR.

    Согласно данным внутреннего доклада МИД ФРГ, прекратились согласования действий между ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Внутренний доклад МИД ФРГ ссылается на заседание Совета ЕС по иностранным делам, состоявшееся в Брюсселе 20 мая. Отмечается, что специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан выразил недовольство из-за полного прекращения трансатлантического согласования по вопросам борьбы с обходом санкций против России. Он обратил внимание, что совместная работа по этим вопросам между ЕС и США не ведется.

    Также в докладе отмечается, что кооперация в рамках Группы семи по этому направлению, по словам О'Салливана, утратила динамику.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

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    27 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества площадки.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил вновь воспользоваться услугами Турции для организации второго раунда переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, «в Стамбуле очень хорошо» и он обратился бы к турецким коллегам для проведения следующей встречи.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, подтвердил готовность Турции принять переговоры России и Украины в любое время. Он подчеркнул, что Анкара считает содействие мирному процессу своей миссией для региона и мира в целом. Глава МИД Турции заверил, что его страна продолжит оказывать всестороннюю поддержку для достижения дипломатического урегулирования.

    Ранее Турция заявила о готовности принять новые переговоры по Украине.

    Лавров отметил, что Москва высоко ценит содействие Анкары в организации прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

    Коментарии (0)
    27 мая 2025, 10:05 • Новости дня
    Калюжный прибыл к призывному пункту с бритой головой на черном Gelandewagen
    Калюжный прибыл к призывному пункту с бритой головой на черном Gelandewagen
    @ Мила Степанян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Актер и рэпер Глеб Калюжный появился у призывного пункта на черном внедорожнике Gelandewagen в сопровождении родственников и с полностью выбритой головой.

    Артист появился у здания военкомата с выбритой головой, его сопровождали агент, сестра, тетя и бабушка. На месте его встретила толпа журналистов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Калюжный простился с поклонниками и пообещал встретиться с ними вновь. В разговоре с журналистами актер отметил, что от службы в армии ждет новых знакомств и навыков. Он также сообщил, что обучен обращению с оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья актера Глеба Калюжного проводила его в армию военной песней. Калюжный решил пройти срочную службу в армии после завершения съемок в военной драме «Малыш».

    Коментарии (13)
    27 мая 2025, 10:49 • Новости дня
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    Мерц уточнил, что страны, которые ранее устанавливали ограничения дальнобойности, уже давно отказались от этих условий, передает РИА «Новости».

    По словам канцлера, Украина имеет право использовать полученное западное вооружение, включая удары по военным целям на территории России за пределами своих границ. Он подчеркнул, что озвучил это положение еще накануне в Берлине, а сама договоренность была достигнута значительно раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия засекретила поставки вооружений Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США. Мерц добавил, что следующим этапом должно стать предоставление Украине дальнобойных вооружений. Он также заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

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    27 мая 2025, 06:22 • Новости дня
    Один из лидеров «Правого сектора» уничтожен в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины уничтожен один из лидеров украинской националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России) Владимир Скляр, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Скляр также был известен под позывным «Череп». Рогов сообщил, что «согласно подтвержденной информации», Скляр был уничтожен в Юнаковке, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сообщалось, что уничтожен один из командиров «Правого сектора» Василий Малкович. В марте стало известно, что ликвидирован лидер «Правого сектора*» во Львовской области Михаил Алексеев.


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    27 мая 2025, 12:06 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине
    Минобороны раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников, сообщило Минобороны.

    Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

    В районе Орджоникидзе расчет комплекса «Искандер М» уничтожил радиолокационную станцию «AN/MPQ-65», боевую машину управления и две пусковые установки ЗРК Patriot.

    23 мая российские военные нанесли групповой ракетный удар по складу с военным имуществом в порту Одесса, уничтожив около 100 контейнеров с комплектующими для беспилотников и боеприпасами.

    В ходе дальнейших атак поражены объекты на аэродромах Кисличеватая и Канатово, а также склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

    24 мая массированный удар пришелся по оборонному предприятию, выпускающему ракетное оружие и беспилотники, центрам радиотехнической разведки и авиации СБУ в Киевской области, позициям «Patriot» и пунктам временной дислокации украинских подразделений.

    26 мая российские войска атаковали инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, уничтожили склады боеприпасов двух механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, а также пункты управления и временной дислокации ССО Украины в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России с 17 по 23 мая нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

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    27 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия запросила провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он указал, что инициатива связана с угрозами для международного мира, которые исходят от некоторых европейских государств. По его словам, эти страны пытаются препятствовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Полянский уточнил, что европейские спонсоры Киева инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая в 22:00 по московскому времени. В ответ Россия подала встречный запрос, предложив обсудить угрозы международной безопасности из-за вмешательства ряда европейских государств.

    Дипломат выразил ожидание, что заседание, инициированное Москвой, будет назначено на 30 мая в 17:00 по московскому времени.

    В апреле Россия запрашивала консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике.

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    27 мая 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
    Лавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответные удары России по территории Украины абсолютно естественны при текущей ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции он подчеркнул, что российские удары всегда направлены исключительно по военным объектам и объектам, используемым украинскими вооруженными силами, передает ТАСС.

    «Те наши ответные удары абсолютно естественны в этой ситуации: преступник должен быть наказан», – сказал министр. Глава МИД также выразил уверенность, что украинское руководство осознает причины этих ударов и их отличия от действий Киева.

    Ранее Минобороны России гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Ведомство сообщало, что вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Коментарии (4)
    27 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    @ Messyasz Nicolas/Pool/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    План ряда стран Европы по отправке войск на Украину фактически признан «мертвым» из-за отсутствия поддержки со стороны США, без которой реализация невозможна, сообщает The Financial Times.

    Издание пишет, что план по отправке войск на Украину, предложенный рядом европейских стран, начали называть «мертвым», передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на неназванного европейского чиновника, который отметил, что этот проект не может быть реализован без помощи США, а Вашингтон не намерен ее предоставлять.

    В то же время неназванный французский дипломат опроверг позицию коллеги, заявив, что такие заявления «сильно преувеличены» и не соответствуют действительности. Дипломат также подчеркнул, что ряд европейских стран по-прежнему продолжают работу над соответствующими планами, действуя «в обычном темпе».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что отправка немецких военных на Украину возможна только при наличии международного мандата.

    Премьер-министр Польши Туск подтвердил отказ направлять польские войска на Украину.

    Президент Франции Макрон допустил возможность военного ответа для потенциальных миротворцев на Украине в случае их нападения.

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    27 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Сумское направление военных с границы с Молдавией

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины перебросили на Сумское направление Черновицкий погранотряд (31-й погранотряд), который прежде ловил уклонистов на границе с Молдавией.

    Кроме того, связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» сообщает, что российские морпехи «смогли буквально за несколько дней разгромить подразделения элитного 78-го десантно-штурмового полка», Львовской 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 15-го погранотряда – сводного штурмового подразделения погранслужбы Украины.

    Также российские войска «продолжают успешные действия на данном участке фронта, продвинувшись в Водолагах, Юнаковке», в «окрестностях населенных пунктов и приграничных лесополосах».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены четыре боевые группы ВСУ.

    На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено пять единиц вражеской техники. «ВСУшники в темное время суток пытаются самовольно оставить позиции в приграничных лесополосах и скрыться в глубине Сумской области. Вражеские операторы БПЛА наносят огневое поражение по своим «побратимам», пытаясь остановить бегство деморализованных штурмовиков», – говорится в сообщении.

    Указывается, что «за сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)».

    Напомним, российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области. В Юнаковке уничтожен один из лидеров украинской националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России) Владимир Скляр.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении украинских властей назвать 31-й пограничный отряд в честь генерал-хорунжего Александра Пилькевича.

    Коментарии (2)
    27 мая 2025, 14:25 • Новости дня
    Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым еще в декабре 1991 года
    Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым еще в декабре 1991 года
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, что Леонид Кравчук был готов уступить Крым Москве во время подписания Беловежских соглашений.

    Первый президент Украины Леонид Кравчук был готов передать Крым России еще в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще подписывался договор о прекращении существования СССР, сообщает бывший украинский премьер Николай Азаров, передает РИА «Новости».

    Азаров заявил, что Кравчук лично рассказывал ему: «Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: "Леонид, отдай мне Крым", я бы отдал». По словам Азарова, между УССР и РСФСР существовали административные границы, в рамках которых Севастополь не входил в состав Украины, а Крым был автономной республикой, переданной в административное управление УССР.

    Бывший премьер также отметил, что в договоре от 1997 года были урегулированы почти все вопросы между Россией и Украиной, кроме морской границы в Керченском проливе. Азаров задался вопросом, на каком основании сейчас в Киеве заявляют о принадлежности Крыма и Севастополя Украине.

    Напомним, 8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали в Беловежской пуще соглашение о прекращении существования СССР и объявили о создании Содружества Независимых Государств.

    Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит ждать возвращения к границам 1991 или 2022 года.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что возвращение Киевом утраченных регионов, включая Крым, будет крайне сложным.

    Российское Министерство иностранных дел подтвердило, что российская сторона никогда не допустит восстановления украинских границ образца 1991 года.

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    27 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР
    Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ около Резниковки, Звановки, Северска, Григоровки, Серебрянки, Константиновкаи, Катериновки, Марково и Тихоновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 280 военнослужащих, две канадские бронемашины Senator. Уничтожены орудие полевой артиллерии и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возде Рыжевки, Угроед, Писаревки, Алексеевки, Садков, Храповщины и Лекарского Сумской области, а также Волчанска Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Двуречанским, Купянском, Глущенково, Ольговкой, Андреевкой, Кутьковкой, Петропавловкой, Каменкой Харьковской области и Редкодубом ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 205 военнослужащих, танк, восемь пикапов и арторудие. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Александро-Калиново, Владимировки, Русина Яра, Новоэкономического, Николаевки, Ульяновки, Артема, Алексеевки, Новоторецкого, Котляровки и Александрополя ДНР.

    Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, три бронемашины.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Комара, Богатыря, Отрадного, Зеленого Поля и Новополя ДНР.

    ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Каменского, Новоандреевки Запорожской области, Тягинки и Садового Херсонской области.

    Противник потерял до 60 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области. За день до этого они освободили Романовку в ДНР, а ранее ВС России освободили Локню, Ступочки и Отрадное.

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    27 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Вальдемар Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру

    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине на фоне дискуссии о снятии ограничений по дальности ударов. Основная причина такого шага – желание Берлина избежать недовольства со стороны граждан, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад.

    «Олаф Шольц, будучи канцлером Германии, выступал против поставок Украине дальнобойного оружия. Мне кажется, он четко понимал последствия реализации такого решения и свою ответственность за это. Нужно отдать ему должное, себе он не изменил. Нынешний глава немецкого правительства проявил себя как слабохарактерный политик», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага.

    Собеседник указал на отсутствие единства внутри правящей коалиции: в то время как канцлер, представитель христианских демократов, заявляет о снятии ограничений на дальность ударов для Украины, вице-премьер от партии социал-демократов опровергает его слова. «У власти нет четкой политики. Фридрих Мерц – ведомый: в какую сторону дует ветер, туда он и плывет», – пояснил спикер.

    Гердт не исключил, что сделать такое заявление канцлера подтолкнули заинтересованные зарубежные круги. «Досадно, что у такой страны, как ФРГ, нет лидера, защищающего интересы своей страны и собственного народа. Отличительная черта нынешнего канцлера – глупость и непрофессионализм. Своими действиями он рискует втянуть Берлин в авантюру, о последствиях которой даже не подозревает», – акцентировал экс-депутат Бундесвера.

    По мнению Гердта, в Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине. «Основная причина такого шага – желание избежать гнева и недовольства со стороны граждан страны. Открытая дискуссия спровоцировала бы людей выходить на протесты с призывами к правительству уйти в отставку. Чтобы минимизировать репутационный ущерб, решения от людей попросту скроют», – считает бывший парламентарий.

    Вместе с тем, это может стать своего рода ширмой для передачи Киеву ракет Taurus. «Я вполне допускаю такой сценарий. Тем более, что с территории Украины уже наносили дальнобойные удары по России. Атаки проводятся и беспилотниками, о чем немецкая пресса предпочитает умалчивать. Но стоит отметить, что в вопросе поставок Taurus ФРГ зависит от США: без поддержки со стороны американцев власти не станут передавать ракеты», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, возможное решение по поставкам глобально не изменит ход боевых действий, но приведет к эскалации и новым жертвам. Я надеюсь, что те люди, которые 1 и 9 мая принимали участие в демонстрациях в городах ФРГ, смогут остановить нагнетание ситуации правительством», – заключил Гердт.

    В понедельник Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», – сказал он.

    Позже в Берлине опровергли смену политики ФРГ. «Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», – вице-канцлер Ларс Клингбайль.

    Но во вторник Мерц продолжил настаивать: сраны Запада сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия, поставляемого Украине. Решение, по его словам, было принято еще несколько месяцев назад. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – сказал канцлер.

    На этом фоне в прессе появились сообщения о возможной передаче Украине ракет Taurus. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не станет объявлять о передаче отдельных видов вооружений. Он пояснил, что ФРГ не хочет, чтобы эту информацию получила Россия.

    Мерц своим заявлением напугал жителей Сувалкского коридора: жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать регион, пишет Bild. Они опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии о снятии ограничений, заявил, что такое решение, если оно было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с устремлениями по урегулированию конфликта на Украине.

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