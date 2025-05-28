Лавров сообщил о скором объявлении нового этапа переговоров по Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в ближайшее время планируется объявить о новом этапе прямых переговоров между Россией и Украиной, одной из ключевых тем станет отмена дискриминационных законов, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что российская сторона поднимала этот вопрос на возобновленных 16 мая в Стамбуле переговорах и продолжит добиваться отмены таких законов в дальнейшем диалоге.

Лавров заявил, что Россия не приемлет односторонний подход Запада к принципу территориальной целостности, который, по его мнению, игнорирует право народов на самоопределение.

Глава МИД подчеркнул, что подобная позиция прозвучала и со стороны руководителей Секретариата ООН, а также других международных структур, что вызывает недовольство в Москве.

Кроме того, глава МИД заявил, что переговоры всегда предпочтительнее войны, однако для достижения успеха в мирном урегулировании важно устранить основные причины конфликта. Лавров отметил, что этот тезис уже неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров.

Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой.