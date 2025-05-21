Захарова назвала «больной фантазией» Зеленского ожидание Путина в Стамбуле

Захарова назвала «придумками» Зеленского ожидание встречи с Путиным в Стамбуле

Tекст: Вера Басилая

Захарова считает, что заявления Владимира Зеленского о том, что Украина ожидала прибытия президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбуле, являются «больной фантазией и придумками», передает радио Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что состав российской делегации, которая должна была принять участие в переговорах 16 мая, был объявлен заранее. Она напомнила, что Владимир Путин четко обозначил: в Стамбул отправляется именно делегация, состоящая из высокопоставленных экспертов, а их имена были опубликованы до начала встречи.

«Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же все больная фантазия самого Зеленского, это все придумки каждый раз», – заявила Захарова.

Напомним, Владимир Зеленский потребовал встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле.

Эксперт Владимир Скачко отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла.

