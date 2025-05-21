Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.0 комментариев
Захарова назвала «больной фантазией» Зеленского ожидание Путина в Стамбуле
Захарова назвала «придумками» Зеленского ожидание встречи с Путиным в Стамбуле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «больной фантазией» заявления Владимира Зеленского о якобы ожидании президента Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.
Захарова считает, что заявления Владимира Зеленского о том, что Украина ожидала прибытия президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбуле, являются «больной фантазией и придумками», передает радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что состав российской делегации, которая должна была принять участие в переговорах 16 мая, был объявлен заранее. Она напомнила, что Владимир Путин четко обозначил: в Стамбул отправляется именно делегация, состоящая из высокопоставленных экспертов, а их имена были опубликованы до начала встречи.
«Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же все больная фантазия самого Зеленского, это все придумки каждый раз», – заявила Захарова.
Напомним, Владимир Зеленский потребовал встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле.
Эксперт Владимир Скачко отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла.