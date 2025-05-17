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Песков объяснил важность личности подписанта переговорных документов от Киева
Российская сторона придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, для Москвы крайне важно, кто именно подпишет документы от имени Киева в случае достижения договоренностей между делегациями России и Украины, передает ТАСС.
Также Песков прокомментировал возможность личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
По словам представителя Кремля, подобная встреча может состояться только в случае достижения определенных договоренностей между переговорными делегациями двух стран. Кремль считает такую встречу возможной.
По словам пресс-секретаря президента, любые прямые переговоры между лидерами должны стать итогом серьезной работы переговорщиков.
Ранее политолог Евгений Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.