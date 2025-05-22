ПВО отразила атаки более 50 беспилотников на Москву в среду и четверг

Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.88 комментариев
Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.88 комментариев
Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.11 комментариев
В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.5 комментариев
Политолог Шеслер: Удар «Искандером» по лагерю ВСУ вызвал новую волну истерии на Украине
«Удар ВС России по тренировочному полигону в Сумской области – это, скорее, повод, нежели истинная причина грызни украинской элиты», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, в основе «политических истерик» ряда депутатов Рады лежит ситуация в зоне боевых действий в целом.
«Украинская армия – несмотря на всевозможные победные реляции, попытки провокаций под Теткино – продолжает отступать, а ВС России – наращивают темпы наступления. ВСУ несут большие потери», – напомнила собеседница. Кроме того, в стране разворачивается целый ряд скандалов.
«Так, командир одного из батальонов 47-ой механизированной бригады ВСУ «Магура», майор Александр Ширшин подал рапорт об увольнении, обвинив военное руководство в неспособности управлять и формировать рациональные решения», – напомнила Шеслер.
«Другая история связана с «элитной» 155-й ОМБр ВСУ «Анна Киевская». Подразделение прошло подготовку во Франции. С начала 2025 года там зафиксировано более тысячи случаев дезертирства. Более того, военные жалуются на махинации с «боевыми» выплатами и поборы со стороны командиров», – перечислила политолог.
«На Украине идет постоянная внутриполитическая борьба и поиск виноватых. Естественно, таковыми назначаются Александр Сырский и Михаил Драпатый. Эти люди не гнушаются никакими злодеяниями. Впрочем, ответственным нужно назвать и Владимира Зеленского, ведь он бросил страну под каток», – указала эксперт.
«Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ лишь обострил внутриукраинские процессы», – считает Шеслер. Она отметила, что после произошедшего уже отстранили командира украинской военной части. «Я думаю, что этим все и ограничится. Дело вряд ли дойдет до каких-то радикальных мер и перестановок в армии. Не стоит ожидать и отставки Сырского, к которой так усердно призывают в Раде. Нынешний главком – полностью подконтрольная фигура. Если Валерий Залужный имел какой-то вес и авторитет среди военных, то о Сырском такого не скажешь», – заметила собеседница.
«Это вполне устраивает Зеленского, поскольку ему не нужно давить на военное руководство, чтобы протолкнуть бессмысленные и абсурдные планы, например, в Крынках или Курской области. Все указания, которые продиктованы политическими соображениями, послушно выполняются Сырским, который уже получил репутацию "могильщика"», – подчеркнула политолог.
«Не исключено, что в конечном счете главкома сделают очередным козлом отпущения. Но пока ему не найдена замена в виде такого же послушного служащего, призывы некоторых депутатов к отставке Сырского останутся неуслышанными», – заключила Шеслер.
Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.
Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».
Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?» – возмутилась она.
На этом фоне нацгвардия Украины сообщила, что командир воинской части в Сумской области снят с должности. Ведомство подтвердило российский удар по полигону, нанесенный 20 мая. «Командование национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая», – говорится в заявлении.
ТАСС: Украина решила изменить переговорную группу для мирного меморандума
Украинская делегация, участвовавшая во встрече в Стамбуле по меморандуму с Россией, будет изменена, передает ТАСС. По данным источника агентства, в нынешнем составе группы отсутствуют профессиональные политики, из-за чего возникла необходимость привлечения новых участников.
Собеседник агентства отметил: «Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров. На это будет претендовать в первую очередь Андрей Ермак, будут претендовать силовые структуры, и европейцы могут настаивать на «своих», плюс возможно американское влияние. И из этого выбора креатур будут пытаться собрать некое чудовище Франкенштейна, который будет участвовать в дальнейших переговорах».
Источник считает, что среди новых кандидатов могут появиться доверенные лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в частности экс-министр обороны Алексей Резников и международник Александр Мережко – руководитель комитета Верховной рады по международным делам. Также возможен приход представителей силовых структур с опытом в политике и праве, а европейские и американские структуры могут настаивать на своих кандидатах. Решение о составе делегации будет приниматься ближе к началу нового этапа переговоров.
Ранее Кремль планирует оформить список условий для прекращения боевых действий в отдельном документе, учитывая договоренности в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности России начать совместную работу с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.
Москва выразила готовность продолжать переговоры с украинской стороной и инициировать обсуждение меморандума, несмотря на попытки их срыва.
Перечень условий России для прекращения огня будет подготовлен отдельно, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Здесь сейчас не буду вам точно говорить. Безусловно, отдельно будет перечень условий для прекращения огня. Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность».
Песков уточнил, что пока не может назвать детали, будет ли этот план оформлен отдельным документом или войдет в меморандум о будущих договоренностях. По его словам, вопрос о прекращении огня обсуждался в ходе переговоров в Стамбуле, и стороны пришли к пониманию о необходимости отдельного перечня условий.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.
В своем Telegram-канале он указал, что в операции участвовали передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии группировки войск «Центр».
По словам Соловьева, это стало значимым продвижением в ходе боевых действий на данном направлении. Однако Минобороны России пока не выступило с официальными комментариями по данному поводу.
Ранее в Выгоничском районе Брянской области перекрыли несколько дорог из-за профилактических мероприятий правоохранителей и спецслужб.
Кобяков: СССР юридически существует – значит, конфликт на Украине внутреннее дело
На пресс-конференции по итогам Международного юридического форума в Петербурге Кобяков отметил, что специалисты по конституционному праву, в том числе на Западе, придерживаются мнения о нарушении процедуры роспуска СССР, передает ТАСС.
«СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции», – подчеркнул Кобяков. Он добавил, что Беловежское соглашение, сформировавшее основания для распада СССР, было ратифицировано Верховными советами РСФСР, УССР и БССР, которые, по его словам, не имели на это полномочий. По словам Кобякова, в 1922 году СССР был создан Съездом Советов, поэтому и распускать его нужно по решению союзного Съезда депутатов.
Советник также заявил, что с юридической точки зрения украинский кризис можно рассматривать как внутренний процесс, если исходить из предположения о том, что СССР продолжает существовать. По словам Кобякова, необходимо дать правовую оценку распаду Союза, чтобы разобраться в текущих событиях.
Ранее бывший глава правительства Сергей Степашин рассказал, что Крым мог войти в состав России еще при распаде СССР, если бы Борис Ельцин уделил этому вопросу больше внимания. Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.
Об этом сообщил Шарий сообщил в своем Telegram-канале. По словам Шария, Портнов был убит среди белого дня, аналогично покушению, которое ранее пытались совершить на него самого в Испании.
Шарий добавил, что Андрей Портнов долгое время боролся с режимом Зеленского, выступал против диктатуры и защищал права человека не только на Украине, но и за ее пределами. Блогер считает, что выгодоприобретателем произошедшего является Офис президента Украины: «Офис президента убивает своих опасных врагов», – говорится в его сообщении.
Также Шарий отметил, что, по его мнению, смерть Портнова произошла до момента публикации компрометирующих материалов на президента Украины и его окружение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче Андрей Портнов был убит возле Мадрида.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что убитый Портнов мог знать сведения, опасные для окружения Владимира Зеленского.
«Андрей Портнов – очень сложная и неоднозначная личность. Он всегда находился в тени, но при этом влиял на многие политические процессы, протекавшие на Украине. Также этот человек был хорошо осведомлен о многих интригах в офисе Владимира Зеленского», – считает политолог Лариса Шеслер.
«Поэтому версия о причастности к его убийству украинских властей мне кажется правдоподобной. Неслучайно сейчас многие обсуждают его связи с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Они могли сотрудничать для реализации некоторых целей. Но, как мы видим, вовлеченность в высшие эшелоны не гарантирует безопасность», – добавляет собеседница.
«Не стоит забывать, что Портнов был отличным юристом, его часто привлекали для решения сложных ситуаций. В процессе этой работы он мог узнавать данные, которые компрометировали офис Зеленского. Вполне возможно, что его влияние на власть имущих и объяснялось его погружением в их темные дела», – полагает эксперт.
Она также отметила, что на Украине продолжается обсуждение возможности проведения президентских выборов, поэтому «атмосфера в элитах накаляется», а чувствительная информация, которой обладал Портнов, могла быть использована в рамках избирательной кампании теми или иными силами.
«Параллельно с этим идут взаимные обвинения по резонансным делам, возбуждаются сотни уголовных дел. И все это наслаивается на социальное напряжение: люди начинают задавать неудобные вопросы об армейском руководстве, об ужасах бусификации», – говорит собеседница.
«Но в этом деле есть еще один интересный момент: Портнов конфликтовал с НКО, связанными с Демпартией США. В последний год он выиграл против них много судов. Конечно, американцы вряд ли участвовали в покушении. Все-таки юрист, пусть и значимый, для них фигура мелкая. Но учитывая растущее политическое противостояние в самих Штатах, кто-то из Демпартии вполне мог одобрить действия властей Украины», – заключила Шеслер.
Ранее в пригороде Мадрида был убит Андрей Портнов, экс-замглавы администрации Виктора Януковича. Преступник совершил несколько выстрелов, в результате чего жертва получила четыре ранения в грудь и одно в голову, сообщает радиостанция Cadena SER. Покушение произошло вблизи школы населенного пункта Посуэло-де-Аларкон.
Произошедшее вызвало широкий информационный резонанс. Так, экс-нардеп Украины Олег Царев рассказал RT, что заказчиками убийства могли выступать спецслужбы страны или влиятельные клиенты Портнова, не удовлетворенные его работой. Он также напомнил, что погибший являлся влиятельным юристом.
По его словам, Портнов сохранял приятельские отношения с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Через него, в частности, он решал «очень многие вопросы, которые не удавалось решить через собственные связи в судах». Отмечается, что через погибшего удавалось прекратить многие уголовные преследования и изъятия собственности.
В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий полагает, что Портнов долгое время боролся с Зеленским, выступал не только против диктатуры, но и защищал права человека на Украине и за ее пределами. По его оценке, выгодоприобретателем произошедшего являются именно действующие власти страны.
Напомним, Андрей Портнов был известным юристом. Во времена президентства Виктора Януковича был заместителем главы его администрации, отвечал за суды и правоохранительную систему. В последние годы жил за границей и выиграл суды у целого ряда СМИ и общественных организаций, преимущественно связанных с Демпартией США. Также его называют фигурой, на которую во многом ориентировалась значимая часть судебной системы Украины.
Украинские националисты считали Портнова «пророссийским» политиком, однако доказательств этому не было. Кроме того, в 2022 году Портнов выступил против специальной военной операции, однако это не добавило ему симпатий со стороны националистов и тех политиков, которые тесно связаны с элитой Демпартии США. Кроме того, у Портнова имелся «профиль» на сайте «Миротворец».
Как сообщается в Telegram-канале Shot, в Белгородском направлении российские военные столкнулись с нехваткой мотоциклов и багги для выполнения боевой задачи. Один из бойцов с позывным Бардак решил использовать свой Porsche Cayenne, чтобы доставить штурмовиков к месту закрепления.
Автомобиль смог преодолеть три с половиной километра по открытому полю и въехать в лесополосу, где другая техника, включая багги, застряла. В результате штурмовая группа заняла позицию и дождалась подхода остальных, выполнив задачу без потерь среди личного состава.
После боя Porsche Cayenne остался на поле, его эвакуировать уже, по словам военных, скорее всего, не удастся.
Ранее российские военные использовали трофейные дроны для снабжения штурмовых подразделений.
В Портнова стреляли несколько раз, он получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно ранение в голову, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.
Стрельбу зафиксировали в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон, расположенном рядом с местной школой. Подозреваемый скрылся, его разыскивают правоохранители.
Между тем в национальной полиции Мадрида подтвердили, что Портнова застрелили возле города.
Газета ВЗГЛЯД писала, как сложилась судьба Портнова после государственного переворота на Украине.
NYT: Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС о прекращении поддержки Украины
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение военного конфликта, пишет The New York Times.
Источники издания, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Трамп отказался от намерения присоединиться к европейской инициативе по введению новых экономических ограничений против России. При этом ранее он неоднократно подчеркивал, что только он и Путин способны быстро достичь соглашения между странами, но по итогам последнего разговора изменил свою позицию.
По данным газеты, американский президент ранее угрожал выйти из переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной, и сейчас фактически реализовал этот сценарий. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских союзников, которые намерены продолжить давление на Москву, несмотря на отказ Вашингтона.
Бывший посол США в Киеве Бриджит А. Бринк в связи с уходом заявила: «Мир любой ценой – это не мир, а умиротворение». В публикации говорится, что даже уступки в виде отказа Украины от вступления в НАТО и возврата всех территорий не привели к заключению перемирия, поскольку Москва отвергла эти предложения.
Ранее после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России и отметил готовность Москвы к переговорам о прекращении огня.
Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио допустил ужесточение санкций против России и рост военной поддержки Киева при провале переговоров.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США в контексте ситуации на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США, поскольку Трамп не собирается поддерживать курс на продолжение боевых действий.
В своем Telegram-канале она отметила, что фрагмент беспилотника упал на участок детского сада «Василек» в микрорайоне Центральный Домодедова.
По словам Хрусталевой, после инцидента «дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. Эвакуация прошла по действующему алгоритму, все находящиеся в учреждении сейчас в безопасности.
На месте продолжают работать специалисты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО были задействованы в районе Домодедова, а в крупных московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников, направлявшихся к Москве.
Военный аналитик Онуфриенко: Успешный удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области обеспечила разведка
«Поражение «Искандером» лагеря подготовки ВСУ в Сумской области стало результатом, в первую очередь, работы технической разведки России. Наши дроны летают достаточно далеко и долго. Это позволяет распознавать перемещения противника, точки его дислокации и наносить точные удары по цели», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Определенную роль могла сыграть и агентурная разведка.
Он напомнил, что это не первая успешная операция: в середине апреля «Искандер» ударил по месту совещания украинских командиров в Сумах. «По всей видимости, после этого в Киеве не сделали никаких выводов. Командование ВСУ не учится на своих ошибках, а значит армия продолжит нести потери», – подчеркнул собеседник.
«Произошедшее наглядно демонстрирует уровень управления и принятия решений противником. Дело не в том, что он глуп или не умеет воевать. Просто сама система там построена на принципах, не способствующих высокой боевой слаженности», – указал Онуфриенко.
«Так, украинские власти руководствуются исключительно политической сиюминутной составляющей: для них важнее удержаться в кресле, нежели сохранить жизни своих военных. Поэтому они предприняли безумную попытку атаковать Курскую область и до сих пор не оставляют надежд на эту авантюру», – пояснил спикер.
«В результате этих действий ВСУ потеряли десятки тысяч военных. Более того, у них посыпался фронт на участке ДНР. На этом фоне решение командования разместить полигон близ границы с Россией выглядит как мелкая огреха, но на самом деле это лишь подтверждает проблемы Киева в целеполагании», – сказал аналитик. Впрочем, в этот раз – в отличие от апрельского случая – украинская сторона хотя бы не сообщала о месте дислокации в СМИ, иронично отметил он.
Специалист усомнился, что нынешний удар «Искандером» приведет к отставке Александра Сырского, несмотря на волну критики в адрес главкома. «Он давно рискует потерять свою должность по ряду причин. Во-первых, из-за провала в обороне. Во-вторых, из-за повсеместного отступления украинской армии. Наконец, из-за безумных приказов, на которые жалуются даже командиры бригад», – перечислил спикер.
«Проблем в армии противника становится все больше, и они предаются огласке. Это значительно сильнее бьет по Сырскому, чем удар ВС России по Сумской области. Ну а какая «соломинка» сломает «спину верблюду», покажет время», – заключил Онуфриенко.
Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.
Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».
Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще «дебильных» приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?», – возмутилась она.
Полиция анализирует эти записи, видео снималось с камер у входа в школу и на прилегающих улицах, сообщил собеседник РИА «Новости».
По его словам, эти материалы являются ключом для установления отхода нападавших и для установления их личностей.
Напомним, Андрей Портнов был убит в пригороде Мадрида, на его теле насчитали пять огнестрельных ранений. Женщина, живущая рядом с местом убийства, заявила, что слышала шесть или семь выстрелов.
Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник указал, что Портнов являл собой опасность для Владимира Зеленского и его окружения.
Песков заявил об отсутствии решения о проведении переговоров с Киевом в Ватикане
Москва пока не определила место проведения возможных переговоров с Украиной, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя обсуждения о возможных контактах в Ватикане.
Песков подчеркнул: «Пока по месту дальнейших переговоров решения не принималось. Это решение принимается всеми заинтересованными сторонами».
Песков добавил, что работа по меморандуму о будущем мирном договоре с Украиной ведется динамично, и затягивать этот процесс никто не заинтересован. По его словам, российская сторона будет информировать общественность о происходящем.
Также представитель Кремля отметил, что Россия традиционно приветствует усилия всех стран, желающих содействовать урегулированию конфликта на Украине, включая инициативу Ватикана предоставить площадку для переговоров. Он специально подчеркнул, что Москва приветствует такие инициативы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский госсекретарь Марко Рубио назвал Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Ватикан за инициативу стать площадкой для диалога между Киевом и Москвой и заявил о своей открытости к переговорам.
Российская сторона на следующем этапе переговоров с Украиной может поставить вопрос обсуждения параметров прекращения огня.
Минобороны: За три с половиной часа над Россией уничтожено 34 украинских дрона
С 11.30 до 15.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 34 украинских дрона самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Над территорией Орловской области уничтожено 15 дронов, над территорией Курской области – семь, над территорией Тульской области – шесть, над территорией Московского региона – три, над территорией Рязанской области – два, над территорией Брянской области – один.
Ранее сообщалось, что фрагмент беспилотника упал на территорию детского сада в Домодедово, детей и сотрудников оттуда эвакуировали.