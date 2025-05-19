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Лидеры стран Европы позвонили Трампу перед анонсированным разговором с Путиным
Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции провели консультации с Трампом
Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили по телефону с Дональдом Трампом перспективы прекращения огня и мирного диалога на Украине накануне его разговора с Владимиром Путиным, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.
Консультации состоялись по телефону. В переговорах участвовали премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Обсуждение прошло накануне запланированного телефонного разговора лидеров США и России, который должен состояться в понедельник, передает РИА «Новости».
Премьер Италии в ходе беседы подчеркнула поддержку Италией и европейскими партнерами усилий Трампа, направленных на достижение «справедливого и прочного мира на Украине». Она отметила важность немедленного прекращения огня и выразила признательность за готовность Киева к диалогу.
По данным пресс-службы правительства Италии, Мелони выразила надежду на серьезное участие Москвы в предстоящих прямых переговорах между лидерами, которые должны привести к миру.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио накануне переговоров российского и американского лидеров.
Дональд Трамп объявил, что 19 мая у него запланирован разговор с Владимиром Путиным. Трамп также заявил, что после беседы с Путиным планирует поговорить с Владимиром Зеленским.
Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом.