WP: Зеленский пытался убедиться, что Путин и Трамп не поставят его перед фактом

Tекст: Ирма Каплан

Глава киевского режима Владимир Зеленский в резиденции американского посла в Риме встретился в воскресенье с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие его вопросы перед запланированным на 19 мая телефонным разговором президента России Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа, пишет Washington Post.

Офис Вэнса опубликовал не много подробностей, но Зеленский описал переговорную сессию в Telegram как «хорошую встречу», однако WP считает, что воскресные переговоры Зеленского проходят на фоне его возросшей обеспокоенности телефонным разговором Путина и Трампа.

«Зеленский и его главные помощники хотят убедиться, что переговоры между Путиным и Трампом не поставят Украину перед фактом, который она не может принять, сказал один американский дипломат», – пишет газета со ссылкой на американского дипломата.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой, отметив свою открытость к диалогу. Российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.