Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.2 комментария
Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом
Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом готовится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, идет подготовка телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом передает ТАСС.
«Разговор готовится», – заявил Песков, комментируя заявление Трампа о планах поговорить по телефону с Путиным 19 мая.
Ранее Дональд Трамп объявил, что 19 мая у него запланирован разговор с Владимиром Путиным. Трамп также заявил, что после беседы с Путиным планирует поговорить с Владимиром Зеленским.