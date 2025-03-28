Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
В РВСН завершились учения с комплексом «Ярс»
Командно-штабные учения с Бологовским ракетным соединением, оснащенным комплексом «Ярс», завершились в РВСН, в них приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.
Учения в Ракетных войсках стратегического назначения, как передает ТАСС, завершились с участием Бологовского ракетного соединения. К учению привлекли более 3 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц техники. В рамках учений военнослужащие выполнили обширный перечень задач, включая интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования.
Командир Бологовского ракетного соединения отметил, что основная цель учений – оценка практических навыков командования и личного состава по различным вводным. Стратегические ракетчики отработали марши до 100 км, противодействие диверсионно-разведывательным группам и вывод спецтехники из зон условного химического заражения.
В ходе учений расчеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» выполняли маневренные действия в позиционном районе, проводили рассредоточение агрегатов и смену полевых позиций, а также организовывали всестороннее обеспечение. Командир подчеркнул, что учения позволяют оценить уровень подготовки личного состава и слаженность воинских частей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» начали патрулировать в Йошкар-олинском ракетном соединении. Также сообщалось, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) разрабатываются ракеты, которые можно сравнить с такими, как «Авангард» и «Орешник». Командующий РВСН ранее заявлял, что Россия способна сдерживать агрессию против себя без применения ядерного оружия.