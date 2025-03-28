В РВСН завершились учения с комплексом «Ярс»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учения в Ракетных войсках стратегического назначения, как передает ТАСС, завершились с участием Бологовского ракетного соединения. К учению привлекли более 3 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц техники. В рамках учений военнослужащие выполнили обширный перечень задач, включая интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования.

Командир Бологовского ракетного соединения отметил, что основная цель учений – оценка практических навыков командования и личного состава по различным вводным. Стратегические ракетчики отработали марши до 100 км, противодействие диверсионно-разведывательным группам и вывод спецтехники из зон условного химического заражения.

В ходе учений расчеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» выполняли маневренные действия в позиционном районе, проводили рассредоточение агрегатов и смену полевых позиций, а также организовывали всестороннее обеспечение. Командир подчеркнул, что учения позволяют оценить уровень подготовки личного состава и слаженность воинских частей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» начали патрулировать в Йошкар-олинском ракетном соединении. Также сообщалось, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) разрабатываются ракеты, которые можно сравнить с такими, как «Авангард» и «Орешник». Командующий РВСН ранее заявлял, что Россия способна сдерживать агрессию против себя без применения ядерного оружия.