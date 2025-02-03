Пожары произошли в Астраханской и Волгоградской областях после атак БПЛА

Атаки украинских беспилотников на объекты ТЭК и НПЗ привели к пожарам в Астраханской и Волгоградской областях

Tекст: Антон Антонов

Бабушкин сообщил в Telegram, что украинской атаке подверглись «объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК». «Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание», – говорится в сообщении.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram администрации региона, сообщил, что ПВО «отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа».

Большинство БПЛА удалось перехватить и нейтрализовать. Однако «в результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы». Кроме того, произошли «перепады напряжения в электросети», но электроснабжение Волгограда и прилегающих муниципальных образований идет «в полном объеме».

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что над регионом сбито 29 дронов – в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах.

В результате украинских атак никто не пострадал.

Напомним, глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала о работе ПВО за пределами города. При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека.