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При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека
Гладков сообщил о трех раненых при атаках дронов ВСУ на населенные пункты Белгородской области
В результате атак беспилотников по двум населенным пунктам Белгородской области получили ранения три человека, включая водителя и пассажиров транспортных средств, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников села Двулучное Валуйского округа и поселок Чапаевский Грайворонского округа. По его словам, в районе села Двулучное дрон атаковал пассажирский микроавтобус. В результате происшествия ранены водитель и пассажир, отметил Гладков.
Он сообщил, что пострадавшая женщина получила сотрясение головного мозга и множественные раны мягких тканей ноги. Она была доставлена в Валуйскую ЦРБ попутным транспортом, однако от госпитализации отказалась и будет проходить лечение амбулаторно. Водитель микроавтобуса также получил сотрясение мозга и баротравму.
Кроме того, в поселке Чапаевский FPV-дрон атаковал мусоровоз. Пострадала женщина, получившая перелом ноги. Она была доставлена в Грайворонскую ЦРБ, где ей оказали медицинскую помощь. Женщина также будет лечиться амбулаторно. В результате атак повреждены крыши и остекления транспортных средств, подчеркнул глава региона.
В воскресенье Гладков объявил ракетную опасность в Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал поселок Малиновка, что привело к гибели мирного жителя, который скончался от ранений до прибытия скорой помощи.