ПВО сработала у Таганрога

Глава Таганрога Камбулова сообщила о работе ПВО за пределами города

Tекст: Антон Антонов

Камбулова сообщила в соцсети «ВКонтакте»: «Дорогие таганрожцы! В некоторых районах города жители услышали громкие хлопки, похожие на взрывы. Поясню. Сработало ПВО за пределами города. В Таганроге на данный момент ситуация стабильная». Она подчеркнула, что сирена начинает работать «в случае прямой угрозы населению», и призвала не допускать паники.

Минобороны России сообщало в Telegram, что с 20.00 до 21.10 мск силами ПВО сбиты два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей.

Напомним, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ПВО уничтожила беспилотник, никаких жертв и разрушений на земле не зафиксировано.