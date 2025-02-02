Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.18 комментариев
ПВО сработала у Таганрога
Глава Таганрога Камбулова сообщила о работе ПВО за пределами города
За пределами Таганрога Ростовской области сработала ПВО, в городе сохраняется стабильная ситуация, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Камбулова сообщила в соцсети «ВКонтакте»: «Дорогие таганрожцы! В некоторых районах города жители услышали громкие хлопки, похожие на взрывы. Поясню. Сработало ПВО за пределами города. В Таганроге на данный момент ситуация стабильная». Она подчеркнула, что сирена начинает работать «в случае прямой угрозы населению», и призвала не допускать паники.
Минобороны России сообщало в Telegram, что с 20.00 до 21.10 мск силами ПВО сбиты два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей.
Напомним, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ПВО уничтожила беспилотник, никаких жертв и разрушений на земле не зафиксировано.