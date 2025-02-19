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Набиуллина объяснила популярность услуг курьеров у мошенников
Набиуллина: Мошенники начали активнее выводить деньги через курьеров из-за дорогих карт
На фоне роста стоимости дропперских карт мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров, что связано с увеличением издержек на карточки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».
Набиуллина сообщила, что мошенники начали активно выводить похищенные деньги через курьеров. Это связано с тем, что стоимость дропперских карт на черном рынке значительно возросла – с 10-15 тыс. до 70 тыс. рублей, передает ТАСС.
Она отметила, что многие банки занижали уровень мошенничества и не направляли в базу данных обращения обманутых клиентов, ссылаясь на то, что переводы осуществлялись якобы с согласия самих клиентов.
На форуме также было заявлено, что российские банки стали в 85% случаев более полно и корректно передавать данные о мошенничестве. Тем не менее, Набиуллина подчеркнула, что этого недостаточно, и ЦБ продолжит работать над улучшением качества данных у отстающих банков.
Набиуллина назвала главной задачей борьбу с кредитным мошенничеством, которое продолжает расти. В прошлом году из-за него было похищено 40% от всех украденных у граждан средств.
Ранее зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщил, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с 5-10 тыс. рублей до 70 тысяч, что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обсуждает введение административной ответственности для подставных лиц – «дропов», которые оформляют сим-карты и банковские карты для мошенников, часто за вознаграждение. В 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.