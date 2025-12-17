Путин призвал высокими темпами продолжать модернизацию Вооруженных сил

Путин: Модернизацию Вооруженных сил нужно продолжать высокими темпами

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что на первом месте стоит выполнение новой Государственной программы вооружений на 2027–2036 годы, подготовка которой уже проводится, передает ТАСС. Необходимо учитывать опыт специальной военной операции, новые тенденции в тактике и современные военные технологии.

Особое внимание, по его словам, должно быть уделено системам противовоздушной и противоракетной обороны, средствам управления радиоэлектронной борьбой, а также беспилотным комплексам.

Путин отдельно поручил в ускоренном порядке внедрять в войска робототехнику и технологии искусственного интеллекта. Он отметил необходимость внедрения в войска информационных технологий, новых материалов и автономных боевых комплексов. Президент подчеркнул, что российская армия должна и далее оставаться технологическим лидером.

Ранее Путин заявил о росте возможностей российской армии.

Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.