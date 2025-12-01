  • Новость часаРоссийские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    1 декабря 2025, 12:41 • Новости дня

    Кремль оценил влияние отставки Ермака на переговоры по Украине

    Песков заявил о сложности прогнозировать влияние отставки Ермака на переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на дальнейшее развитие переговорного процесса по Украине еще не совсем ясны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, влияние ухода Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского на переговоры по ситуации на Украине пока оценить сложно, передает ТАСС.

    «Посмотрим, практика покажет», – заявил Песков.

    Песков также отметил, что невозможно сказать, стал ли Киев договороспособным по переговорам после коррупционного скандала и отставки Ермака. Этот вопрос, по его словам, требует времени для оценки.

    Ранее Андрей Ермак был уволен с поста руководителя офиса президента Украины.

    На Западе сравнили параллельное правительство Ермака с мафией.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что коррупция вокруг западного финансирования стала причиной серьезного политического кризиса в Киеве.

    30 ноября 2025, 15:51 • Новости дня
    The Times назвала замену Зеленскому

    The Times: Залужный может заменить Зеленского на посту президента Украины

    The Times назвала замену Зеленскому
    @ Alberto Pezzali/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный может стать основным соперником Владимира Зеленского на возможных выборах на Украине, сообщили СМИ.

    The Times ссылается на исследование общественного мнения, которое показывает, что только Залужный может составить серьезную конкуренцию Владимиру Зеленскому на президентских выборах. Преимущество Залужного основано на его репутации «героя войны» и роли в командовании армией в первые месяцы конфликта, передает РБК.

    По данным опубликованных диаграмм, в январе 2024 года Зеленский уверенно опережал: его поддерживали более 45% избирателей, а Залужного – чуть более 30%. Однако к осени того же года ситуация изменилась – 30% избирателей были готовы проголосовать за Залужного, в то время как за Зеленского – только 20%. Весной 2025 года позиции действующего президента снова выросли до более 40%, тогда как у Залужного они снизились до 20%.

    К осени 2025 года разрыв между двумя кандидатами стал минимальным – менее 5%. Согласно диаграмме, Зеленский мог бы набрать чуть менее 30% голосов, а Залужный – немного более 25%. Причиной падения рейтинга Зеленского называют коррупционный скандал, который разгорелся в ноябре и привел к серьезному снижению его популярности.

    Бывший экономический советник Владимира Зеленского Александр Роднянский-младший в интервью для The Economist отметил, что «коррупционный кризис может привести к его отставке». В результате доверие к действующему президенту упало в два раза согласно опросам на фоне продолжающегося расследования компетентными органами.

    В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Владимир Зеленский сам согласовывал коррупционные схемы в украинской энергетической сфере.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта на Украине с Россией. Зеленский также заявил, что проведение президентских выборов на Украине возможно только при прекращении огня и международной поддержке.

    Представитель Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла сообщения о его скрытой подготовке к участию в президентских выборах.

    Комментарии (13)
    30 ноября 2025, 18:15 • Новости дня
    Axios: США хотят на переговорах с Украиной достичь согласия по территориям
    Axios: США хотят на переговорах с Украиной достичь согласия по территориям
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская сторона намерена в ходе переговоров во Флориде добиться итоговых договоренностей с украинской делегацией по вопросам территорий и гарантий безопасности, сообщил портал Axios.

    США рассчитывают на предстоящих консультациях с украинской делегацией во Флориде обсудить и согласовать спорные вопросы по территориям и гарантиям безопасности для Киева, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. По данным издания, во время встречи в Женеве на прошлой неделе участники смогли предварительно договориться по всем основным пунктам нового американского плана урегулирования конфликта на Украине, за исключением именно территориального вопроса и гарантий безопасности.

    Источник из числа американских официальных лиц сообщил, что теперь Белый дом намерен сосредоточиться на устранении этих последних разногласий во время консультаций во Флориде. Он уточнил: «Украинцы знают, чего мы от них ожидаем». Подробностей новой инициативы стороны пока не раскрывают.

    На данный момент нет информации о том, как именно Соединенные Штаты предлагают решить территориальные споры и какие именно гарантии безопасности обсуждаются. Однако стороны заявляют о намерении выйти на конкретные договоренности уже в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.


    Комментарии (5)
    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Комментарии (2)
    30 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    WSJ: Переговоры США и Украины затрагивают вопрос даты выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    Среди ключевых тем американско-украинских переговоров во Флориде обсуждаются сроки проведения выборов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

    Делегации США и Украины во время переговоров во Флориде обсуждают вопрос графика выборов на Украине, а также возможность обмена территориями между Россией и Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Wall Street Journal. Издание ссылается на источник в Белом доме.

    «По словам высокопоставленного представителя администрации США, переговоры будут охватывать график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также другие вопросы, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом», – цитирует Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    Комментарии (3)
    1 декабря 2025, 08:10 • Новости дня
    США и Украина провели сложные переговоры о территориях

    Axios: Переговоры США и Украины были трудными из-за территориальных вопросов

    США и Украина провели сложные переговоры о территориях
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Вера Басилая

    Консультации между представителями США и Украины, которые прошли во Флориде, были непростыми и были сфокусированы на вопросах территориальных границ, сообщает портал Axios.

    По данным портала Axios, консультации между представителями США и Украины, прошедшие в воскресенье во Флориде, носили напряженный и сложный характер, основной акцент был сделан на территориальных разногласиях, передает ТАСС.

    По словам украинских чиновников, переговоры были сложными, но при этом продуктивными. Обсуждался вопрос о том, где может пройти фактическая граница между Украиной и Россией в случае урегулирования.

    Axios отмечает, что американская сторона настаивает на уступках со стороны Украины по территории ради заключения мирных соглашений. Источники подчеркивают, что обсуждение в основном было сосредоточено на контроле над территориями.

    Во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, являющийся зятем Трампа. Украинскую делегацию возглавляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица.

    Дональд Трамп прокомментировал итоги консультаций, заявив, что существуют «хорошие шансы» достичь договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Президент США Дональд Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговорный процесс.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (7)
    1 декабря 2025, 02:20 • Новости дня
    Расширен список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин России расширил перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в недружественные страны, чтобы не допустить их использования в интересах ВСУ, следует из соответствующего документа.

    В перечень попали химические соединения и материалы, востребованные для военной и электронно-оптической аппаратуры: ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, арсенид галлия, фосфид галлия, а также обработанные и необработанные кварцевые пластины и полированные призмы из оксида теллура – передает ТАСС.

    В пояснительной записке отмечено, что эти материалы крайне востребованы при создании, в частности, средств наведения и приборов ночного видения, которые применяются в том числе украинскими военными в зоне спецоперации.

    Власти указывают, что недружественные страны пытаются скрывать истинные цели покупки подобных компонентов у российских поставщиков, чтобы обеспечить собственные производства военной аппаратуры, «в которой остро нуждается киевский режим».

    Принятие решения, как следует из сопроводительных материалов к постановлению, направлено на защиту национальных интересов России и ее безопасности, в том числе в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России в марте 2022 года утвердило перечень товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны. Список этих товаров с того времени расширяли несколько раз.

    Газета ВЗГЛЯД составила «Рейтинг недружественных правительств».

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 05:36 • Новости дня
    Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции

    Guardian: Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции

    Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Источник в украинских спецслужбах подтвердил, что ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции несет Украина, пишет Guardian.

    По заявлению Guardian, «Киев ответственен» за удары морских дронов по танкерам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции заявили об обеспокоенности в связи с нападениями на танкеры в Черном море. В пятницу был атакован танкер Kairos, затем дважды подвергся атаке танкер Virat. МИД осудил атаки Киева на танкеры, назвав их террористическими действиями.


    Комментарии (6)
    1 декабря 2025, 09:20 • Новости дня
    США и Украина обсудили отказ Киева от членства в НАТО
    США и Украина обсудили отказ Киева от членства в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Флориде прошли переговоры между представителями США и Украины, на которых обсуждалась возможность отказа Киева от членства в НАТО по согласованию с Москвой, однако окончательных решений стороны не приняли, сообщает канал CNN со ссылкой на источник.

    Представители США и Украины провели переговоры во Флориде, где, по информации CNN, обсуждался сценарий, при котором Украине фактически будет отказано в возможности вступления в НАТО. Как отмечает телеканал, план подразумевает выработку договоренностей, которые должны обсуждаться непосредственно между странами НАТО и Москвой, передает РИА «Новости».

    В ходе переговоров, по словам источника телеканала, стороны обсудили самые сложные и спорные элементы потенциального плана по урегулированию. Однако к каким-либо окончательным решениям стороны не пришли.

    Источник подчеркнул, что говорить о достигнутых итогах пока преждевременно: «Было бы преждевременно говорить о том, что мы добились окончательного решения..., поскольку многое еще предстоит сделать». Переговоры между Киевом и Вашингтоном будут продолжены, чтобы согласовать позиции по ряду ключевых вопросов.

    Ранее во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Президент США Дональд Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговорный процесс.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры

    Трамп: Ситуация с коррупцией на Украине не помогает переговорам по урегулированию

    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация с коррупцией на Украине «не помогает» переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ситуация с коррупцией... она не помогает», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что американская и украинская делегации на переговорах во Флориде смогли «поладить» и продвигаются вперед. Трамп добавил, что целью переговоров является прекращение гибели людей, а также высказал мнение, что существует хороший шанс на достижение итогового соглашения. При этом он сказал, что украинское урегулирование не особо касается США.

    Он рассказал, что обсуждал ход переговоров с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Трамп подтвердил, что Уиткофф планирует встретится с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Трамп уверен, что Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине. Трамп сообщил, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Агентство Agence France-Presse сообщило о планах Уиткоффа отправиться в Москву 1 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф совершит визит в Россию в ближайшие дни.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 22:36 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадала 15-летняя девочка
    В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадала 15-летняя девочка
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки вооруженных сил Украины на Севастополь пострадала 15-летняя девочка, ее в тяжелом состоянии везут в больницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что девочка была ранена «осколками от сбитой воздушной цели» в парке Победы. «Нахожусь с главным врачом на связи», – сообщил Развожаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Развожаев сообщал, что в российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, работает система ПВО.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 15:18 • Новости дня
    УВД ВГА Харькова завело уголовное дело против Ермака

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Уголовное дело в отношении Андрея Ермака возбудило Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области, передает ТАСС. Как указано в заявлении ведомства, он подозревается в пособничестве по части пятой статьи 33 УК РФ, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны по статье 353 УК РФ, применении запрещенных средств и методов ведения войны по статье 356 УК РФ.

    Ермак также был отнесен в категорию участников незаконного вооруженного формирования. В то же время в заявлении не приводится информация о конкретных установленных фактах преступлений, совершенных на территории Харьковской области, к которым может быть причастен Ермак.

    В пятницу сотрудниками украинских антикоррупционных органов были проведены обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил факт проведения следственных действий в отношении себя. Позже президент Зеленский сообщил об увольнении Ермака, отметив, что тот написал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак был уволен с поста руководителя офиса президента Украины. Параллельное правительство Ермака сравнили с мафией. Ермак намерен уйти на передовую.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 17:00 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против нефтегазовых компаний России

    Зеленский подписал указ о санкциях против нефтегазовых компаний России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский утвердил указ о введении санкций против российских нефтегазовых компаний, включая «Роснефть», дочерние структуры «Лукойла» и ряд нефтеперерабатывающих заводов.

    Санкции основаны на решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 ноября 2025 года. В документе говорится: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 ноября 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер"». Указ опубликован на сайте офиса президента Украины, передает РИА «Новости».

    Под ограничения попали 26 юридических лиц, среди которых такие крупные предприятия, как «Лукойл-Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Оренбургнефть», «Краснодарнефтегаз» и «Самаранефтегаз», а также перерабатывающие мощности – Саратовский НПЗ и Туапсинский НПЗ. Кроме того, санкции затронули «Восточно-Сибирскую нефтегазовую компанию» и «Сибирскую нефтегазовую компанию».

    По мнению украинских властей, введение ограничительных мер должно усилить экономическое давление на энергетический сектор России. Наблюдатели отмечают, что сам перечень компаний свидетельствует о целенаправленном подходе к ключевым игрокам российского нефтегазового рынка.

    В четверг британские власти разрешили проводить операции с зарубежными активами «Лукойла» до конца февраля 2026 года.

    Ранее Зеленский сообщил, что Украина готовит новые санкции против России.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 17:53 • Новости дня
    Умеров удалил сообщение о начале встречи делегаций Украины и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров удалил из своего Telegram-канала новость о начале переговоров украинской делегации с представителями администрации Дональда Трампа в США.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров удалил из своего Telegram-канала сообщение о начале встречи украинской делегации с представителями администрации президента Дональда Трампа в США по вопросу урегулирования украинского кризиса, передает ТАСС.

    Никаких официальных пояснений по поводу исчезновения публикации Умеров не дал ни в Telegram, ни на других своих страницах. Кроме того, новых сообщений, объясняющих удаление, также не появилось.

    В данный момент последняя публикация в Telegram-канале главы СНБО датирована субботой – в ней сказано, что украинская делегация находится на пути в США, других подробностей о переговорах пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Зеленский сообщил, что украинская делегация прибудет в Соединенные Штаты вечером 29 ноября по американскому времени (утро или ночь по московскому времени).


    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 13:34 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о готовящихся обвинениях депутатам партии Зеленского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинения в коррупции ряду депутатов от партии Владимира Зеленского «Слуга народа», утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По его словам, НАБУ собирается выдвинуть обвинения ряду парламентариев из фракции Владимира Зеленского «Слуга народа», передает РИА «Новости».

    В своем Telegram-канале Дубинский написал: «Могу подтвердить информацию о том, что в ближайшее время ряд народных депутатов «Слуги народа» получат подозрения НАБУ. Количество счастливчиков мне не известно, но известен предмет расследования: легализация доходов, полученных незаконным путем, предложение и получение неправомерной выгоды. Один из элементов расследования – ежемесячные выплаты так называемых бензиновых денег, компенсации поездок на заседания Рады из черной кассы Миндича».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский уволил Ермака с должности руководителя офиса президента. NYP сообщила, что Ермак намерен уйти на передовую. Так называемое параллельное правительство Ермака на Украине сравнили с мафией.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ и работе ПВО в Севастополе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Севастополе в результате атаки с Украины силы ПВО задействованы для отражения угрозы, гражданские объекты города на данный момент не повреждены,сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, работает система ПВО, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, все экстренные службы города приведены в состояние полной боевой готовности.

    Губернатор обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или в других безопасных местах до получения официальных сообщений.

    По последним данным, гражданские объекты города на данный момент не пострадали.

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за одну ночь перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.


    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 23:57 • Новости дня
    ПВО уничтожила десять БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
    ПВО уничтожила десять БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вечером средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 23.30 мск силами ПВО сбиты девять дронов над Белгородской областью. Еще один беспилотник был сбит над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. В ночь на воскресенье силы ПВО за перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.

    Комментарии (0)
