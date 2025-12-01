Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
Кремль оценил влияние отставки Ермака на переговоры по Украине
Песков заявил о сложности прогнозировать влияние отставки Ермака на переговоры
Последствия отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на дальнейшее развитие переговорного процесса по Украине еще не совсем ясны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, влияние ухода Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского на переговоры по ситуации на Украине пока оценить сложно, передает ТАСС.
«Посмотрим, практика покажет», – заявил Песков.
Песков также отметил, что невозможно сказать, стал ли Киев договороспособным по переговорам после коррупционного скандала и отставки Ермака. Этот вопрос, по его словам, требует времени для оценки.
Ранее Андрей Ермак был уволен с поста руководителя офиса президента Украины.
На Западе сравнили параллельное правительство Ермака с мафией.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что коррупция вокруг западного финансирования стала причиной серьезного политического кризиса в Киеве.