Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
В Москве завершили расследование дела блогера Ефремова о спонсировании ФБК
Завершено расследование дела блогера Ефремова о спонсировании ФБК
Правоохранители закончили следствие по делу блогера и основателя сети магазинов Никиты Ефремова (внесен в России в перечень экстремистов), которого обвиняют в спонсировании признанного в России экстремистским и запрещенного Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*).
Как сообщили в правоохранительных органах, материалы дела будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем дело передадут по подсудности для дальнейшего рассмотрения по существу в один из столичных судов, сообщает ТАСС.
«В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Ефремова, который в окончательной редакции обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации)», – сообщили правоохранители.
Партнеры Ефремова по бизнесу – студент магистратуры РАНХиГС Дмитрий Шапкин и студент магистратуры МГУ Никита Бабаян – были допрошены во время предварительного следствия, однако в отношении них уголовные дела возбуждать не стали. Шапкин и Бабаян проходят по этому уголовному делу в статусе свидетелей.
Напомним, Ефремову предъявили обвинение в совершении шести эпизодов по статье 282.3 УК России (финансирование экстремистской деятельности). По данным следствия, предприниматель с сентября 2021 по февраль 2022 года, находясь в Москве и Московской области, ежемесячно переводил одну тысячу рублей на нужды запрещенной организации.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Ефремова в Арбитражный суд Москвы поступил иск от ООО «Джетленд» о взыскании 11 млн рублей. Все активы блогера Ефремова по делу о переводе денег ФБК* арестовали.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента