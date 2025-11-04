В Москве завершили расследование дела блогера Ефремова о спонсировании ФБК

Завершено расследование дела блогера Ефремова о спонсировании ФБК

Tекст: Катерина Туманова

Как сообщили в правоохранительных органах, материалы дела будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем дело передадут по подсудности для дальнейшего рассмотрения по существу в один из столичных судов, сообщает ТАСС.

«В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Ефремова, который в окончательной редакции обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации)», – сообщили правоохранители.

Партнеры Ефремова по бизнесу – студент магистратуры РАНХиГС Дмитрий Шапкин и студент магистратуры МГУ Никита Бабаян – были допрошены во время предварительного следствия, однако в отношении них уголовные дела возбуждать не стали. Шапкин и Бабаян проходят по этому уголовному делу в статусе свидетелей.

Напомним, Ефремову предъявили обвинение в совершении шести эпизодов по статье 282.3 УК России (финансирование экстремистской деятельности). По данным следствия, предприниматель с сентября 2021 по февраль 2022 года, находясь в Москве и Московской области, ежемесячно переводил одну тысячу рублей на нужды запрещенной организации.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Ефремова в Арбитражный суд Москвы поступил иск от ООО «Джетленд» о взыскании 11 млн рублей. Все активы блогера Ефремова по делу о переводе денег ФБК* арестовали.