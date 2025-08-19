Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
СК: Блогер Ефремов переводил деньги экстремистам до 2022 года
Блогеру и предпринимателю Никите Ефремову предъявили обвинение во внесении денежных средств экстремистской структуре в период до февраля 2022 года, сообщили в Следственном комитете России.
Ефремову предъявили обвинение по статье «Финансирование экстремистской деятельности», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
По данным следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, перечислял средства на нужды организации, признанной экстремистской в России. Следствие отмечает, что блогер придерживался оппозиционных взглядов по отношению к властям.
Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ефремов известен также как основатель бренда Nikita Efremov.
Ранее источник сообщал, что Ефремову предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности.