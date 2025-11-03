Блогер Лиза Миллер сбежала в Дубай после признания банкротом

Блогер Лиза Миллер сбежала в Дубай после банкротства и уголовного дела

Tекст: Тимур Шайдуллин

Информацию о банкротстве известного блогера Лизы Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта) и ее переезде в Дубай приводит Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Издание уточняет: «Блогерка Лиза Миллер оформила банкротство – чтобы не платить 233 млн налоговых долгов. После чего спокойно сбежала в Дубай».

В эмиратах Миллер продолжает деятельность: ведет страницу в Instagram* (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России) с шестью миллионами подписчиков, а также занимается продажей онлайн-курсов.

Проблемы с законом начались у блогера из-за использования схемы ухода от налогов в 2020-2021 годах. По данным следствия, она дробила бизнес, регулярно регистрируя новые компании, как только доход старой компании приближался к установленному лимиту. Эти действия привели к недоплате около 140 млн рублей налога на доходы и почти 70 млн рублей НДС, отмечают СМИ.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодара признал Лизу Миллер банкротом по долгам на сумму 233 млн рублей. После этого она уехала за границу. Следственные органы возбудили уголовное дело по обвинению в отмывании 130 млн рублей.

По версии следствия, Миллер использовала аналогичные схемы, что и блогеры Валерия Чекалина и Елена Блиновская. Управление следственного комитета РФ по Москве рассматривает вопрос о ее розыске. В случае возвращения на родину ей может грозить до семи лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Лизы Миллер. Следствие отмечает, что сумма легализованных доходов особо крупная.

Также следователи завершили расследование по уголовному делу против блогера Александры Митрошиной по обвинению в отмывании денег.

На прошлой неделе блогер Шабутдинов получил семь лет лишения свободы по делу о мошенничестве.