СК возбудил дело против блогера Лизы Миллер

Блогер Лиза Миллер оказалась фигурантом уголовного дела о легализации доходов, сумма которых, по версии следствия, является особо крупной.
Уголовное дело возбуждено в отношении Лизы Миллер, также известной как Елизавета Батюта, сообщает ТАСС. Следственное управление СК по Москве подозревает Миллер в совершении легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.
В сообщении пресс-службы СК отмечается: «Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Елизаветы Батюты, известной в медиапространстве как Лиза Миллер.
Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)».
Конкретные детали уголовного дела или сумма легализованных средств пока не уточняются. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства и участников возможной противоправной деятельности.
